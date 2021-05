WHO med nye virusnavn: «Alpha» dominerer i Norge

WHO begrunnet det slik: At navn kan stigmatisere enkelte grupper, økonomiske sektorer eller samfunn. De viste den gang til navn som «svineinfluensa» eller «Middle East Respiratory Syndrome»

– Dette virker kanskje som et trivielt problem for mange, men sykdomsnavn betyr virkelig noe for folk som er direkte berørt. Vi har sett at enkelte sykdomsnavn har fremprovosert reaksjoner mot medlemmer av religiøse eller etniske grupper, ført til grunnløse begrensninger på reise og handel, og utløst grunnløs slakting av dyr, sa Dr Keiji Fukuda i WHO da retningslinjene ble annonsert i 2015.