FLØT I HAVET: Rune Myrseth, til venstre, hadde på seg oljebuksa med flyteelementer da han dro ut på havet fredag kveld. Her er han sammen med overstyrmann Kenneth Akseth, midt i bildet, maskinsjef Kristian Tømmervåg og skipsfører Odd-Inge Riiber på redningsskøyta «Horn Flyer». Foto: David Engmo

Krepsefisker reddet opp av havet i siste liten

SISTRANDA/OSLO (VG) Her møter sjøkrepsfisker Rune Myrseth (54) sine redningsmenn fra redningsskøyta «Horn Flyer». Natt til lørdag ble han kraftig nedkjølt reddet fra havet langt utenfor Frøya.

Av Anne Stine Sæther og David Engmo (foto)

– Det er opplevelser som dette, som gjør at vi går «all in» hver gang vi drar ut på søk, sier overstyrmann Kenneth Akseth på Redningsselskapets skøyte.

I fire timer holdt ei oljebukse med flytelementer 54 år gamle Rune Myrseth flytende. Et redningshelikopter fra 330-skvadronen på Ørland bragte ham inn til St Olavs Hospital i Trondheim natt til lørdag. Tolv timer etter redningsaksjonen kunne fiskeren skrives ut fra sykehuset, mørbanket i kroppen, men frisk.

– Er han skrevet ut?! Er det sant!? Det er fantastisk å høre. Det er dette vi jobber for, var reaksjonen til Akseth da VG snakket med ham lørdag ettermiddag.

Søndag ettermiddag møtte fiskeren sine redningsmenn på kaia hjemme på Frøya. Myrseth er ikke i tvil om at han snart skal ut på havet igjen.

ISKALD: Rune Myrseth(54) fisker sjøkreps langt til havs utenfor Frøya. Når han leverer krepsen, sendes den levende videre ut på i det internasjonale markedet. Foto: VG

Langt til havs utenfor Frøya

Klokken er 00.40 natt til fredag da Hovedredningssentralen slår alarm. En fisker er savnet på havet. Familien har varslet. Kenneth Akseth og kollegaene på «Horn Flyer» går for full fart utover fra Fillan på Hitra.

Samtidig letter redningshelikopteret SAR Queen fra Ørland flystasjon. Ombord er to flygere, maskinist, navigatør, redningsmann og lege. Morthen Holm er fartøysjef.

Flytiden er kort. Etter bare 7–8 minutter er redningshelikopteret er over leteområdet. På havet ser de Myrseths båt gå i sirkler.

«Horn Flyer» er bare noen minutter unna. I stedet for å senke en redningsmann ned for å sjekke båten, ber de helikopteret redningsskøyta justere kursen litt og gå mot «Sverre Junior».

FARTØYSJEF: Redningshelikopteret SAR Queen brukte bare 7-8 minutter fra Ørland flystasjon til området der Rune Myrseths båt kjørte rundt i ring, uten fiskeren ombord. - Han hadde flytebukse på seg. Uten den buksa, hadde dette sannsynligvis ikke gått bra, sier Morthen Holm . Foto: privat

Flyter i sjøen

Plutselig ser de ham: Fiskeren ligger og flyter i vannet, få meter unna kursen skøyta følger mot den tomme fiskebåten. Rune Myrseth har ligget i sjøen i 3–4 timer og kjempet for å holde seg flytende. Han er kraftig nedkjølt.

– Når vi får ham opp av sjøen, er han ikke adekvat. Han snakker usammenhengende. Han kan ikke gjøre rede for hva som har skjedd, men redningsskøyta får ut av ham at han er alene, sier fartøysjef Morthen Holm på SAR Queen.

Helikoptertypen har avløst de mer kjente SeaKing redningshelikoptrene.

At det skulle gå så bra med den alvorlig nedkjølte fiskeren som heises opp fra havet, er nesten ikke til å tro, selv for erfarne redningsarbeidere.

GIR ALT: - Det er ganske utrolig, sa en glad overstyrmann Kenneth Akseth da han fikk vite at Rune Myrseth kunne reise hjem fra St Olavs hospital allerede 12 timer etter at han ble reddet opp av sjøen. - Det er opplevelser som dette, som ender med gevinst, som gjør at vi går «all in» hver gang vi drar ut på søk, sier Akseth. Foto: David Engmo

Sjøkrepsfisker

Myrseth dro på sjøen fredag kveld for å sette sjøkrepsteiner.

– Vi har rundt 1600 meter line om bord. Fra lina henger teinene. De skal ned på 200-meters dyp, forteller Myrseth.

Dramaet starter når han setter foten fast i et tau.

– Jeg blir dratt bakover i båten, kastes rundt og blir skikkelig mørbanket. Så blir jeg dratt over bord og havner i sjøen.

Mens båten «Sverre Junior» forsvinner vekk fra ham, kjemper Myrseth for å få foten løs fra tauet. Klarer han ikke det, vil han bli dratt ned med teinene.

– Heldigvis er teiner så lette at det tar tid før de synker. Jeg klarer å komme meg fri fra tauet, sier Myrseth.

Reddet av flyteelementer i buksa

PÅ HAVET: «Horn Flyer» har vært i operativ tjeneste siden 2009. Her er redningsskøyta på havet. Foto: Redningsselskapet

Rune Myrseth hørte på NRK Radio Topp 100 da han dro utover havet fra Sistranda på Frøya. Derfor er han ganske sikker på at klokka er rundt klokken 21.30 når han havner i sjøen.

Han reiser ut med oljebukse på seg. Den er utstyrt med flyteelementer. Han tenker ikke sikkerhet når han tar den på.

– Den er på fordi teinene som senkes til bunns, drar med mye seg skitt, sier fiskeren.

Både han og redningsmennene sikre på at det er den buksa som blir avgjørende den kvelden.

SKAL UT IGJEN: Rune Myrseth bor på Sistranda på Frøya og har havet som arbeidsplass. Foto: David Engmo

Biter seg fast i buksa

Myrseth ligger i havet, langt til havs i den lyse sommerkvelden. Han ser båten forsvinne . Det fortsetter å sette ut line.

– Det er 7–8 kilometer til nærmeste øy. Jeg skjønner at her er det dårlige odds, sier fiskeren.

Skal dette gå bra, må han tenke smart.

– Jeg hadde på meg t-skjorte, underbukse og shorts under oljebuksa. Jeg bet fast i selene på oljebuksa og dro den så langt opp som jeg klarte. Jeg prøvde å få en slags våtdrakteffekt av den for å stoppe vannsirkulasjonen inn mot kroppen. Jeg håpet at det kunne verne meg litt mot kulda. På beina hadde jeg støvler av neopran, det samme som brukes i våtdrakter. Det bidro også til at jeg holdt meg flytende, sier fiskeren.

Her kan du lese om en annen dramatisk redningsaksjon: «Dødskampen i Barentshavet.»

Familien blir bekymret

Krepsefiskeren vet at sønnen Sverre prøver å ringe ham litt før klokken 22 . Da har kona allerede ringt flere ganger.

– Jeg tar ikke alltid telefonen når jeg er ute og jobber. Men jeg ringer alltid tilbake, sier Myrseth.

Nå ligger fiskerens mobil på havets bunn. Ingen fisker ringer tilbake. Det er unormalt. Hjemme på Sistranda blir familien stadig mer bekymret.

På Frohavet, vest for Frøya, blir Myrseth kaldere og kaldere. Han skimter en eneste båt. Forsøkene på bli sett og plukket opp, er nytteløse.

Hjemme på Sistranda ringer kona Runes foreldre som bor like ved.

– De kommer over. Søsteren min bor i nabohuset. Hun kommer også. Mannen hennes er skipper. Hun ringer ham rundt midnatt. Han sier ring Hovedredningssentralen. Det er ingen grunn til å nøle.

«Ikke adekvat»

TETT PÅ: Er det mulig, var reaksjonen på redningsskøyta da mannskapet fikk vite at Rune Myrseth var utskrevet fra sykehuset 12 timer etter redningsaksjonen. Foran: fisker Rune Myrseth. Bak fra venstre:: Maskinsjef Jan Einar Gevik, skipsfører Odd Inge Riiber, overstyrmann Kenneth Akseth og maskinsjef Jan Einar Gevik. Foto: David Engmo

Redningsselskapets «Horn Flyer»er framme ved søkeområdet 32 minutter etter HRS-alarmen.

– Vi oppdager ham tilfeldig mens vi er på vei til båten og søkeområdet, sier Akseth.

– Han ligger et godt stykke fra båten. Hvis ikke redningsskøyta hadde sett ham når de passerte, ville det gått tid. Da hadde vi hadde startet søk rundt båten, sier fartøysjef Morthen Holm på redningshelikopteret.

Redningsskøyta har en løftebøyle som brukes til å få mennesker raskt opp av vannet.

– Vi løfter ham opp med bøylen og ned på et dekk vi kan senke i sjøen. Han er veldig kald og ikke «adekvat», men han klarer å bekrefte at han var alene i båten. Normalt vil vi ta ham inn i styrhuset, ta av våte klær og pakke ham inn i bobleplast. Han er så kald at vi velger å ta ham rett videre opp i helikopteret. Han trenger medisinsk hjelp. En redningsmann fires ned fra helikopteret og løfter ham opp, sier Akseth.

Varmes opp

I helikopteret setter fartøysjef Morthen Holm kursen mot St.Olavs hospital. Inne i maskinen settes det på full varme. Myrseth får av seg våte klær og pakkes inn i pledd.

– Han snakker usammenhengende og kan ikke helt gjøre rede for hva som er skjedd , sier fartøysjefen.

– Jeg husker ingenting av redningen, men jeg husker at jeg våknet på båren på akuttmottaket på St Olavs hospital. Kroppstemperaturen var nede i 28 grader da jeg kom inn. Hjerterytmen var uregelmessig. Da jeg etterhvert ble flyttet over til overvåkingen, hadde jeg ikke følelse i føttene. Nå kjenner jeg meg bare kraftig forslått, sier Myrseth.

I havna i Fillan på Hitra forbereder Kenneth Akseth og kollegaene på «Horn Flyer» seg på nye oppdrag.

– Det er dette vi trener på. Vi er på utallige søk. Opplevelser som dette, som ender med gevinst, gjør at vi går «all in» hver gang vi drar ut på søk. Alle ressurser ble satt inn da alarmen gikk. Samhandlingen gjør at ting går bra, sier Akseth.

– Handlet riktig

REDNINGSSKØYTE: «Horn Flyer», her i et oppdrag på Hvaler. I følge Redningsseskapet har skøyta vært med på aksjoner som har berget 7 liv. Etter innsatsen natt til lørdag, blir Foto: Oddstad, Gisle

Lørdag ettermiddag var det lege Åsmund Flobak ved St.Olavs hospital som kunne skrive ut Rune Myrseth.

– Han har handlet helt riktig, i tillegg har han hatt flaks. Fiskeren har til tross for fantastisk sommervær hatt på seg flyteelement og varme klær. Det har holdt ham flytende. Ingen klarer å holde seg flytende i mange timer uten sikkerhetsutstyr, sier Flobak.

Han beskriver pasienten som kom inn natt til lørdag, som sterkt nedkjølt. Myrseth hadde en kroppstemperatur på 28 grader da han ankom sykehuset.

– Vi eksisterer best med 37 graders kroppstemperatur. Når temperaturen synker, lammes muskulaturen. På et tidspunkt bryter systemet i kroppen sammen, sier legen.

Pasienten, han skal ta det rolig i noen dager og pleie en mørbanket kropp. Men Rune Myrseth skal på sjøen igjen.

– Teinene ligger normalt i 3–4 dager. Det er røkteplikt innen ei uke. Jeg må se an kroppen, men jeg regner med at jeg drar dem selv. Jeg ser ikke bort i fra det. Det vel bare å komme seg ut igjen.

Rettelse: I den første versjonen av denne saken sto det i tittelen at Myrseth er krabbefisker. Det riktige skal være at han er krepsefisker. Feilen ble rettet 11.06.2021 kl. 13.29.