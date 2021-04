UTBRUDD: Én avdeling ved Rovik bo- og aktivitetssenter har smitteutbrudd. Bildet er hentet fra sykehjemmets Facebookside. Foto: Rovik bo- og aktivitetssenter

Én død og ti smittet ved sykehjem i Sandnes: − Foreløpig er tilstanden ikke alvorlig

Fem fullvaksinerte beboere ved Rovik bo- og aktivitetssenter er bekreftet smittet av covid-19. Én fullvaksinert mann er omkommet.

Det opplyser Sandnes kommune i en pressemelding onsdag. Også fem ansatte er smittet.

Fra før er det kjent at Gystadmyr bo- og aktivitetssenter i Ullensaker har et utbrudd der syv fullvaksinerte beboere er coronasmittet. Torsdag kom nyheten om ytterligere syv smittede blant ansatte og nærkontakter - totalt 14. Tre av disse har fått påvist enten sørafrikansk eller brasiliansk virusvariant.

Sørafrikansk variant

Hans Petter Torvik, kommuneoverlege i Sandnes, forteller at det dreier seg om den sørafrikanske mutasjonen hos dem.

Viruset er sekvensert ved smittetilfeller de oppdaget i slutten av mars. De fire siste tilfellene som ble bekreftet tirsdag er så langt ikke sekvensert, men de går ut fra at det er samme variant.

– Vi kjenner smitteveiene, og vet den kom inn via en av de ansatte. Den første smitten ble påvist 26. mars. Beboeren som døde ble smittet i palmehelgen eller rett før, sier Torvik til VG.

Samtlige smittede beboere var fullvaksinerte med Pfizer-vaksinen og hadde fått andre dose første uken i februar. Personen som døde på sykehjemmet i påskedagene var en mann over 85 år som hadde «alvorlige grunnlidelser», ifølge kommuneoverlegen.

Jobber med FHI

Etter at de positive smittesvarene fra fire beboere kom tirsdag kveld, informerte Sandnes kommune Folkehelseinstituttet (FHI) onsdag. Torvik sier de meldte det inn med spørsmål om det kan være en form for vaksinevikt.

FHI-overlege Preben Aavitsland sa til VG angående Ullensaker-utbruddet at det ikke tidligere har skjedd at så mange fullvaksinerte blir smittet og syke. De sendte et team dit tirsdag for å gjennomgå detaljene.

– Vi tror det bare er uflaks, men vi vurderer alle muligheter, sa han om de syv smittede ved Gystadmyr bo- og aktivitetssenter.

Nå er de smittede beboerne i Sandnes isolert på hvert sitt rom og alle ansatte på avdelingen bruker fullt smittevernutstyr.

KOMMUNEOVERLEGE: Hans Petter Torvik jobber som kommuneoverlege i Sandnes. Foto: Sandnes kommune

– De er i en tidlig fase, så foreløpig er tilstanden ikke alvorlig. Men vi vet at uke to er da de som blir dårlige, blir dårlige. De smittede observeres på sykehjemmet, sier Torvik.

Alle beboere og ansatte blir testet der hvert tredje døgn. Bo- og aktivitetssenteret består av tre avdelinger, og det er på «grønn» avdeling med 16 beboere dette utbruddet er kommet. Rovik hadde ifølge kommuneoverlegen ett tilfelle på en nabopost palmelørdag, men der har de ikke fått videre smitte.

– Akkurat nå opplever vi at vi har kontroll. Den største utfordringen har vært å få nok personell inn til å ha forsvarlig drift, i og med at mange er i nærkontaktkarantene, sier han.

– Sannsynligvis lokalt problem

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier det er for tidlig å si noe om grunnen til disse utbruddene.

– De aller fleste i Norge får påvist den britiske varianten, så det er sannsynligvis et lokalt problem dette i første omgang, sier han.

– Vi vet at disse vaksinene ikke er effektive i alle tilfellene, de har rundt 90–95 prosent effektivitet. Men det som er pussig, er hvis så mange personer blir smittet på nytt, og noen av dem lagt inn på sykehus. Da må vi komme til bunns i om det er en virusmutasjon som faktisk gjør at vaksinen har mindre effekt i disse tilfellene, sier Nakstad.

Om vaksinetypen spiller inn, vet de heller ikke så langt.

– Vaksinene som brukes i Norge har god effekt. Men de aller eldste har ofte den minste immunresponsen på vaksinasjon, så det kan ha sammenheng med det. Men dette vet vi ikke, man må kartlegge, understreker han.

Smittede ansatte ikke vaksinert

Ifølge direktør for helse og velferd i Sandnes kommune, Elin Selvikvåg, var ikke de smittede ansatte ved Rovik bo- og aktivitetssenter vaksinert.

– Vi har vaksinert mye, men akkurat disse var ikke vaksinert. Noen er ikke fast ansatte, noen er i små stillingsprosenter og noen var ikke helsepersonell, sier hun.

Helsedirektøren påpeker at vaksineringen av helsepersonell har stoppet litt opp med AstraZeneca-vaksinen på pause mens den utredes.

– De siste ukene har vi hatt Pfizer-doser, og disse har vi brukt i de aldersbestemte gruppene i befolkningen.

SPESIELT TILFELLE: Direktør for helse og velferd i Sandnes kommune, Elin Selvikvåg, tror utbruddet på Rovik bo- og aktivitetssenter er et spesielt tilfelle. Foto: Sandnes kommune

Hun sier hun har forståelse for at det kan spre seg engstelse når folk får vite om de vaksinerte som er smittet.

– Men samtidig har vi hele tiden visst at vaksine ikke beskytter 100 prosent, så at noen vil bli syke og få symptomer vil skje. Vi får håpe dette er et litt spesielt tilfelle. Vi tror det, og det er viktig å få ut. Vi vet at det er vaksinering som skal til for å komme oss ut av denne pandemien, sier Selvikvåg til VG.