ÅSTEDET: Det var de to barna Gabriel (1) og Mikael (7) som ble funnet døde på en adresse i Lørenskog om morgenen 19. juli i fjor. Foto: Harald Henden

To barn drept i Lørenskog: Moren tiltalt for dobbeltdrap

Politiet mener moren i 30-årene drepte sine to mindreårige barn mens de sov i hennes hjem i Lørenskog i fjor sommer. Nå er hun tiltalt for dobbeltdrap.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det var om morgenen 19. juli i fjor at brannvesenet rykket ut til en leilighet i Lørenskog etter å ha fått melding om et mulig branntilløp. Da brannmannskapene tok seg inn i boligen, ble de møtt av et forferdelig syn:

To døde barn og en tilsynelatende hardt såret kvinne.

Det ble forsøkt gjenoppliving av barna, men det ble raskt klart at livene ikke sto til å redde.

Da politiet ankom åstedet, pekte morens opplysninger og uttalelser i retning av at faren kunne være gjerningsmann, får VG opplyst. Moren ble selv funnet med kuttskader og sendt til Ullevål sykehus.

Rettssak berammes om kort tid

I løpet av formiddagen kom faren selv til åstedet i Lørenskog. Han skal da ha forklart at han skulle hente barna, men isteden ble han pågrepet og siktet for drap.

Drapssiktelsen mot faren ble imidlertid frafalt etter kort tid – fordi opplysninger i etterforskningen pekte mot moren som gjerningsperson.

– Saken har vært behandlet hos Riksadvokaten og er returnert til statsadvokaten. Den beslutningen er meddelt siktet og etterlatte i saken. Det Riksadvokaten har beordret er tiltale for to drap. Jeg skal nå utferdige tiltalebeslutning i saken, bevisoppgave og oversendes berammelse. Det vil gjøres om kort tid, sier statsadvokaten Ane Evang ved Oslo statsadvokatembeter til VG.

TOK UT TILTALE: Statsadvokat Ane Evang ved Oslo statsadvokatembeter. Foto: Tore Kristiansen

I forkant av drapene skal tobarnsmoren, på et tidspunkt, ha tømt de to avdøde barnas sparekontoer. Handlingen har blitt vurdert som et bevisst underslag av bistandsadvokaten til barnas far, advokat John Christian Elden.

– Vi har bedt om at det etterforskes som underslag fra barna, og politiet har bekreftet at de har tatt beslag i pengene, har Elden uttalt til VG tidligere.

Det er uklart for VG om tobarnsmoren også tiltales for dette forholdet.