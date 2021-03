TAR SAKEN VIDERE: Fpu-leder Andreas Brännström vil kjempe for en rusreform på Frps landsmøt. Foto: Berit Roald

FpU reagerer på Frps nei til rusreform – krever at landsmøtet avgjør saken

Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) har ikke gitt opp rusreformen. Nå krever de at partiets landsmøte skal avgjøre hva Frp på Stortinget skal stemme.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

VG meldte tirsdag at Kari Kjønaas Kjos trekker seg som ruspolitisk talsperson i protest mot Frp-nestleder Sylvi Listhaug.

Hun reagerer sterkt på at Listhaug frontet og fikk vedtatt en resolusjon på Frps landsstyremøte som sier nei til regjeringens rusreform, bare tre dager før stortingsgruppen skulle diskutere saken.

Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) er sterkt uenig i vedtaket – og har ikke gitt opp kampen for at Frp skal gå inn for støtte til rusreformen.

– Det er ingen hemmelighet at FpU er uenig og hadde håpet at Frp gikk inn for en retningsendring i ruspolitikken. Dagens politikk har ikke fungert, og tiden er overmoden for en rusreform hvor man ønsker å hjelpe, ikke straffe. Vi bør møte de som sliter aller mest med hjelp og behandling, ikke straff og bøter, sier Fpu-leder Andreas Brännström til VG.

– Hva tenker du om at landsstyret vedtok denne resolusjonen før stortingsgruppen hadde behandlet saken?

– Vi mener det ville vært klokere å ta debatten på landsmøtet, etter at stortingsgruppen hadde behandlet saken, også med tanke på at vi hadde et landsmøtevedtak fra oktober, sier Brännström.

KRITISK: Fpu mener det ville vært klokere å debattert rusreformen på landsmøtet enn i landsstyret, der påtroppende Frp-leder Sylvi Listhaug frontet resolusjonen for å si nei. Foto: Tore Kristiansen

Kamp på landsmøtet

Nå varsler ungdomspartiet at de vil ta opp kampen for rusreformen på landsmøtet.

– Vi tar landsstyrets vedtak til etterretning, og at et flertall der sa nei til en rusreform. Men vi tror det er flere i partiet som ser den uretten rusavhengige har blitt utsatt for i mange år. FpU håper landsmøtet lander på en annen konklusjon enn landsstyremøtet.

Brännström mener dermed at det er landsmøtet som skal avgjøre hva Frp på Stortinget skal stemme om rusreformen.

– Det viktige her er å følge John Alvheims kongstanke om at rusmisbrukere ikke er kriminelle, men syke. De trenger ikke straff, men hjelp.

– Så dere kommer til å fremme en sak til landsmøtet?

– FpU kommer til å fremme forslag og kjempe for en mer sosial ruspolitikk på landsmøtet, sier Brännström.

SAMTALE: Kari Kjønaas Kjos snakket med Frp-leder Siv Jensen i Stortingets spørretime onsdag 24. mars, samme dag som Frps stortingsgruppe etter planen skulle ha diskutert rusreformen. Foto: Tore Kristiansen

– Skritt i riktig retning

Brännström sier at rusreformen «kan bli den viktigste sosiale velferdsreformen på mange år».

– Norge har ligget høyt på overdosestatistikken i Europa. Da er det viktig å sette en fot i bakken og erkjenne at politikken må endres for å hjelpe de som sliter mest. Straff har fungert mot sin hensikt. Rusreformen er et viktig skritt i riktig retning, hvor vi i stedet kan løfte folk opp fremfor å sparke på dem som allerede ligger nede, sier Brännström.

Han legger til at det er synd at Kari Kjønaas Kjos trekker seg som ruspolitisk talsperson.

– Kari har vært en viktig stemme for ruspolitikk i landet og for Frp. Det er stortingsgruppen som har jobbet med rusreformen og som skulle behandle det tre dager etter landsstyremøtet. Vi tror det hadde vært klokere om man fikk tatt en skikkelig gjennomgang og behandling av hele reformen. Det er synd å miste Kari som ruspolitisk talsperson, sier Brännström.

– De bør bruke tiden sin på noe bedre

FpU møter allerede nå motstand mot en rusreform-kamp på landsmøtet.

– Det pågår nå en prosess i Stortinget. Før landsmøtet kan det godt hende saken er avgjort allerede. De bør bruke tiden sin på noe bedre, sier fylkesleder Eivind Stene i Troms og Finnmark Frp til VG.

Stene er kritisk til at Kjos gikk hardt ut mot Listhaug i VGs artikkel tirsdag, og sier at han forventer at stortingsrepresentanter følger opp vedtak landsstyret har gjort.

Han sier videre at han har full støtte fra sitt eget fylkeslag når han sier nei til rusreformen.

– Hvis det likevel kommer på landsmøtet, da vil du stemme nei?

– Selvfølgelig, sier han.

VG har spurt flere stortingsrepresentanter om de vil støtte FpUs forslag.

Helsepolitisk talsperson Morten Stordalen sier til VG at han vil rette seg etter ethvert vedtak landsmøtet gjør, mens Sivert Bjørnstad – som uttrykte sin støtte til Kjos tirsdag – sier han vil dele sin anbefaling med landsmøtet.