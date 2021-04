Linus husker det ville blikket. Så kom slagene. Og desperasjonen. Førerkortet vil for alltid minne ham om russefeiringen som ble et voldsmareritt.

«Jeg må fortelle dere noe»

2021-04

Bassen fra russebussene kan høres på lang avstand. Stemningen på parkeringsplassen på Nesodden er oppspilt denne aprilkvelden i 2019. Et hundretalls avgangselever i russedresser danser og skåler – snart går startskuddet for årets feiring.

Linus Piercey Åkesson er ikke russ, men har vært sjåfør for kompisen. Han betrakter festen edru mens folk rundt ham heller nedpå med sprit.

Promillen til kompisen stiger raskt. Klokken nærmer seg halv ett på natten da 19 år gamle Linus konkluderer med at det er best at de drar hjem.

– Kommer snart, roper kompisen fra bakerst i russebussen.

Utenfor blir Linus oppmerksom på en guttegjeng han ikke kjenner fra før. De snakker høylytt, og Linus glaner i deres retning.

Gutten som setter kursen mot ham, virker ruset og aggressiv, synes Linus.

«Skal du ha det, eller? Jævla homse.»

Slik husker Linus det som nå skjer: Gutten dytter ham. Én gang. To ganger. Tre ganger. Brølene hans skjærer gjennom musikken.

Linus forsøker å rygge unna, mens flere av guttene følger etter. Det neste skubbet sender ham i bakken.

Den tykke vinterjakken demper sammenstøtet med asfalten. Hele gjengen svermer til – de tråkker og sparker.

Adrenalinet pumper. Det eneste Linus tenker, er at han må komme seg unna.

«Ikke fuck med oss!» hører han før han blir dyttet opp mot den spraylakkerte bussen. Så kommer slaget: En brå venstre, rett i kjevepartiet. Neste slag treffer ham like over venstre øye.

Linus er mørbanket, men karrer seg bort til bilen og setter seg i førersetet. Kroppen verker mens han kjører hjemover.

Men det er først dagen etter han må gjennom det aller vanskeligste.

Sjelden uprovosert

Seksjonsleder for nærpoliti ved Follo politistasjon Marius Gunnerud sier at det er sjelden de ser at vold skjer helt uprovosert. Han uttaler seg på generelt grunnlag, og ikke om saken til Linus.

Foto: Politiet

– Men det er ikke helt uvanlig at konflikter har utspring i bagateller og at det så utvikler seg videre.

Dette gjelder særlig konflikter som starter eller flytter seg over på sosiale medier.

Gunnerud mener at russetiden kan bidra til å forsterke konfliktene mellom grupper.

– Fornærmelser som utfordrer enkeltpersoner kan sees på som utfordring mot hele gruppen, og det kan da bli en dynamikk der det blir om å gjøre å forsvare seg og sin gjeng, sier Gunnerud.

Han understreker at de fleste russ er hyggelige og flinke ungdommer, men:

– Vi ser dessverre at det er noen som betrakter russetiden som en unnskyldning for å hevde seg gjennom trusler og vold. At noen også har en utstrakt rusmiddelbruk, som fjerner hemninger og kognitiv funksjon, gjør dette til en dårlig kombinasjon.

Til prosjektet om ungdomsvold har VG snakket med titalls unge mennesker som forteller at de har erfaringer med å utøve og bli utsatt for vold.

Forrige helg publiserte VG historiene til mindreårige «Sindre», som forteller om innsiden av et voldelig ungdomsmiljø, og Thomas Mordal (22), som måtte flytte fra hjembyen for å komme seg ut av det tøffe miljøet.

Betong rundt beina

Linus venter til småsøsknene på 10 og 15 har dratt hjemmefra. Frokostbordet bugner over i trevillaen på Nesodden, denne aprilmorgenen for to år siden.

Snart skal idyllen brytes. «Jeg må fortelle dere noe.»

Foreldrene ser på ham med vantro. Han har ennå ikke grått, men nå presser tårene på.

– Å bli slått og sånn, det går over. Men det er tungt å fortelle det til folk som er veldig glad i deg. Du vet at de kommer til å bli lei seg, sier Linus (21) til VG i dag.

På legevakten tas det røntgenbilder og gjennomføres undersøkelser. Deretter leverer Linus en anmeldelse til politiet.

I tiden etter begynner han å se seg over skulderen. Han er mer bevisst omgivelsene sine. Hvor stort er rommet? Hvor mange mennesker er til stede? Hvordan kan han komme seg unna?

I lang tid ser han stadig for seg ansiktet til gutten som slo. – Det var dét galimatias-trynet. Helt vill. Han bare så rett gjennom meg.

– Jeg ble paranoid. Jeg fikk liksom betong rundt beina og kom meg ikke noe sted, sier Linus i dag.

Fire uker etter hendelsen hadde Linus kommet seg over den verste kneika. Men så får han tilsendt en video som gjør at alt blusser opp igjen.

Som en skrekkfilm

Han ligger på sofaen i loftstuen på Nesodden da det plinger i telefonen. I løpet av to sekunder hopper pulsen til 130 slag i minuttet. Videoen på skjermen drar ham rett tilbake til kvelden på parkeringsplassen.

Panikken vokser i kroppen idet Linus igjen hører gjerningsmannens brøl.

– Plutselig fikk jeg det inn gjennom telefonen, og det eneste jeg kunne gjøre, var å trykke på pause. Det var som en skrekkfilmopplevelse.

Politioverbetjent Silje Stokken Uppheim i Øst politidistrikt sier at det er ukjent for henne om videoklippet var del av etterforskningen.

– Av erfaring kan det når det er flere involvert være vanskelig å faktisk se hvem som gjør hva mot hvem ut fra video. Når det gjelder russesaker, er disse spesielt utfordrende fordi det er vanskelig å skille personer fra hverandre. De går ofte likt kledd.

Posttraumatisk stresslidelse

Reaksjonene Linus beskriver, er langt fra uvanlige for mennesker som er blitt utsatt for alvorlige voldshendelser, bekrefter dosent i kriminologi Anita Heber ved Universitetet i Stockholm. Hun trekker frem en rekke psykiske ettervirkninger voldsofre risikerer å oppleve:

Redsel

Panikk

Konsentrasjonsvansker

Tap av trygghetsfølelse

Irritasjon

Sinne

Følelsen av at det er uvirkelig

Skyld

– Dette varierer mellom individer og avhenger av personlige egenskaper, livssituasjon og hvilket nettverk du har, understreker Heber.

Foto: Privat

– Kan voldsofre risikere psykiske ettervirkninger hele livet?

– Generelt gir alvorlige voldshandlinger større og mer langvarige konsekvenser. Det spiller også inn om det er ukjent eller kjent gjerningsperson, og om det er risiko for at det kan skje igjen.

Særlig etter integritetskrenkende lovbrudd, som seksuelle overgrep og mishandling, kan offeret bli mer urolig og utrygg. Det er heller ikke uvanlig å utvikle en form for posttraumatisk stresslidelse.

– Disse følelsene kan gå over med tiden, men det er vanskelig å si hvor lang tid. Det er store variasjoner i hvordan voldsofre reagerer, sier forskeren.

Heber påpeker at det på generelt grunnlag kan oppleves som vanskeligere for menn å uttrykke et behov for hjelp.

– Da blir det vanskeligere å håndtere hendelsen. Derfor er det viktig at samfunnet er oppmerksomme og hjelper voldsofre som vil ha støtte ved å vise hvor de kan søke hjelp.

«Kjenner meg ikke igjen»

Gjennom sommeren 2019 forvitrer søvnen til Linus. Moren hans opplever at sønnen våkner av mareritt om natten. Den ellers utadvendte 19-åringen holder seg mer for seg selv.

Parallelt går politietterforskningen sin gang.

Hjemme på Nesodden preger saken familien. De har aldri låst døren hjemme, men nå innfører moren et strengt låseregime. Hva om de kommer for å ta hevn?

Det har rukket å bli høst da e-posten fra politiet tikker inn:

De to som ble siktet i saken, får hvert sitt forelegg. Den ene av de to vedtar dette.

I en kommentar til VG skriver denne gutten:

«Jeg kjenner meg ikke igjen i Åkessons beskrivelse av hendelsesforløpet knyttet til min rolle i dette, og opplever at jeg tillegges handlinger på feilaktig grunnlag. Jeg har forklart meg til politiet og gitt dem min fremstilling av det som skjedde for to år siden. Av politiets forelegg kommer det fram at jeg slo Åkesson i ansiktet én gang med flat hånd, hvilket jeg har erkjent helt fra starten av.

Jeg vil ikke bagatellisere det som skjedde. Det er likevel viktig for meg å få fram at hendelsen ikke inntraff fullstendig uprovosert sett fra mitt ståsted.

I ettertid har jeg tatt ansvar for og konsekvensen av det jeg gjorde den gang, og lagt dette bak meg og gått videre. Utover dette ønsker jeg ikke å kommentere Åkessons fremstilling ytterligere.»

Det andre forelegget blir liggende ubehandlet på grunn av manglende kapasitet hos politiet. I mars 2021 blir det avgjort med påtaleunnlatelse, fordi forholdet var blitt gammelt. Påtaleunnlatelse regnes som en strafferettslig reaksjon, men er ikke straff.

Nerveskade i øyenlokket

– Etter at den langsomme, stressende prosessen var over, var det egentlig veldig greit. Jeg fikk en forsikring om at de mest sannsynlig ikke kom til å gjøre det igjen, sier Linus.

Halvannet år senere, tilbake i loftsstuen hos foreldrene på Nesodden, viser han med hendene hvordan han forsøkte å beskytte seg mens han lå hjelpeløs på bakken. Mye har skjedd siden marerittnatten på russefesten. Han har begynt å studere, startet med kampsport og lært seg å kontrollere de negative tankene etter hendelsen.

Samtidig minner speilbildet hans på at ting aldri blir helt som før. Nerveskaden i øyenlokket, forårsaket av gjerningsmannens knyttneve, vil for alltid være der.

Skaden synes også på førerkortet hans. – Jeg får litt karakter av det. Det er en historie jeg bærer med meg.

I februar 2020 – mindre enn ett år etter hendelsen på parkeringsplassen på Nesodden – er Linus igjen involvert i en voldshendelse. Denne gangen er han og kameraten Max på en fest i Oslo.

Ifølge begge ble en kommentar fra Linus oppfattet provoserende – og begge skal ha blitt utsatt for vold.

I to døgn etter hendelsen snakket Linus og Max seg gjennom det som hadde skjedd. – Det at vi var to om det, at vi kunne støtte oss på hverandre, gjorde det lettere å håndtere.

Saken blir anmeldt, men senere henlagt etter bevisets stilling.

– Har du dratt lærdom av det som har skjedd med deg?

– Absolutt ikke, det kommer til å skje igjen, svarer Linus – med galgenhumor i stemmen.

– Tror du det?

– Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror folk vokser opp og får litt mer hormonell balanse.

– Den første saken fikk jo en slags avslutning. Har du tenkt på hva du hadde følt hvis den ikke fikk det?

– Det hadde plaget meg. Jeg hadde ikke følt meg helt trygg hvis de hadde sluppet unna og bare kunne ha gjort det samme igjen.

En slags hevn

I april er det to år siden den traumatiske hendelsen. Bare en sjelden gang, i sterkt følelsesladde øyeblikk, kan reaksjonene vende tilbake, forteller Linus. Frysninger i kroppen og tanker som «nei, det var ikke sånn det skulle skje».

Linus sier han forstår at voldsofre kan få lyst til å ta saken i egne hender. Samtidig mener han at du heller må prøve å vinne over situasjonen ved å konfrontere dine egne tanker. Å grave seg ned og gjenoppleve det vonde, slik han selv gjorde i starten, kan være destruktivt.

– Du er ikke redd for at reaksjonene skal komme tilbake?

– Nei. Og i så fall vet jeg at jeg har kommet til et sted hvor jeg kan leve helt greit med meg selv. Jeg vil påstå at opplevelsen har gjort meg sterkere, og dét er en god måte å vinne på. Det er min hevn.

Trenger du hjelp eller noen å snakke med?

Er du utsatt for vold, trusler eller tvang, eller mistenker at andre er utsatt?

Dinutvei.no er en nasjonal veiviser for hjelpetilbud og informasjon om hva man kan gjøre dersom man selv blir eller kjenner noen som blir utsatt for vold eller overgrep i nære relasjoner. Det er mulig å stille spørsmål på nettsiden, og du kan velge å skjule at du har besøkt siden.

Vil du kontakte politiet, finner du mer informasjon om hvordan de kan hjelpe her.

Det finnes også flere hjelpetelefoner og chattetjenester for deg som behøver hjelp eller trenger noen å snakke med. Her er noen:

For voksne:

Vold- og overgrepslinjen (døgnåpen): 116 006

Mental helses hjelpetelefon: 116 123

For barn og unge:

Alarmtelefonen for barn og unge (døgnåpen): 116 111

Kors på halsen (har også chattetjeneste): 800 333 21

Mental helses hjelpetelefon: 116 123

På Helsenorge.no finner du en oversikt her over enda flere hjelpetelefoner og tilbud.