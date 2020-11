BEKYMRET: Hanna Aase var urolig for at bestemoren skal bli smittet og gleder seg over at hjemmesykepleien fra i dag vil bruke munnbind. Foto: Tomm Christiansen

Likevel munnbind i Kristiansand: − Endelig sett og hørt

Fra i dag vil ansatte i hjemmetjenesten og på omsorgssentre i Kristiansand bære munnbind: – Det er en eneste, stor lettelse, sier Hanna Aase (37).

Nå nettopp

Hun har vært livredd for bestemoren Torhild (95), som fire ganger i døgnet får besøk av hjemmetjenesten – uten at de hittil har benyttet smittevernutstyr under pandemien.

– Det er bare hjemmesykepleien som kommer nær henne og kan påføre henne viruset. Om de nå skal bruke munnbind, reduseres risikoen for at hun får covid-19, sier Aase.

Kristiansand kommune kunngjorde tirsdag at helsepersonell skal bruke munnbind når de gir helsehjelp til eldre og risikopasienter og ikke kan holde minst en meters avstand.

I praksis betyr det at ansatte på omsorgssentre, i hjemmesykepleien og ansatte i annen nærkontakt med brukere, skal bære munnbind store deler av arbeidsdagen.

FØRE VAR: Direktør for helse og mestring i Kristiansand kommune Brede Skaalerud. Foto: Kommunefoto

Uro for smitte i andre byer

Kristiansand har flat smitteutvikling. 25 nye smittede ble registrert i forrige uke. Tre coronapasienter ligger på sykehus. Det siste covid-dødsfallet skjedde 20. april.

– Sørvestlandet har vært heldig så langt under pandemien, vedgår direktør for helse og mestring i Kristiansand Brede Skaalerud overfor VG.

Men utbruddene i kommuner som Oslo, Bærum og Drammen skaper bekymring i sør.

– Vi ser at situasjonen kan endre seg veldig raskt. Ut fra en helhetsvurdering av smittetrykk rundt i landet innfører vi forebyggende munnbind i helsetjenesten, sier Skaalerud.

Han tok beslutningen etter råd fra kommunelegen, som hadde drøftet tiltaket med medisinsk fagråd i Kristiansand kommune.

– Ingen ønsket situasjon

Hittil har Kristiansand kommunes holdning vært annerledes.

Pensjonert kommunelege Dagfinn Haarr, som iblant fungerer i stillingen fortsatt, la større vekt på at munnbind er ubehagelig og skaper avstand mellom ansatt og bruker.

– Bruk av munnbind har noen ulemper. Det er ikke behagelig å gå med, det er ikke lett å kommunisere godt med munnbind. Det er ingen ønsket situasjon, sier Skaalerud.

Han sier at unntak kan blir gjort, overfor barn og personer med kognitiv svikt som blir skremt eller urolige av munnbindet.

Munnbind skal også brukes ved korte besøk, under nærkontakt med brukere, som ved øyedrypp, påkledning, toalettbesøk eller forflytning.

Det er tilstrekkelig at en av partene – bruker eller ansatt – bærer munnbind.

OMSORG: Hanna Aase (37) tok seg av bestemoren Torhild (95) da coronapandemien raste i vår, fordi hjemmesykepleien ikke brukte munnbind. Foto: Tomm Christiansen

– Endelig sett og hørt

Hanna Aase (37) sto først frem i VG i april og fortalte at hun hadde overtatt omsorgen for bestemoren, fordi hjemmesykepleien stilte uten munnbind.

Etter to måneder med stell og pleie 12 timer i døgnet, syv dager i uken, orket hun ikke mer. Hjemmesykepleien tok over igjen.

– Det er helt hinsides at hjemmesykepleien som er i nærkontakt med eldre, ikke er pålagt å bruke munnbind, fremholdt Hanna Aase da hun igjen sto frem i VG sist fredag.

Fire dager senere snudde kommunen.

– Det er fantastisk at vi som er pårørende, endelig blir sett og hørt, sier Aase.

les også Frykter for bestemors liv: – Hinsides at hjemmesykepleien ikke må bruke munnbind

Ville være føre var

Kommunaldirektør Skaalerud sier at det ikke var press fra pårørende som ledet til beslutningen om å innføre forebyggende munnbind.

– Vi har veldig forståelse for at pårørende er opptatt av sine nærmeste. Munnbind innføres ut fra en samlet vurdering. Vi ønsker å være føre var, sier Brede Skaalerud.

Hanna Aase vet at hun en dag vil miste bestemoren som står henne svært nær.

– Men det er ingen som ønsker at et liv født i 1925 skal ende under en pandemi. Jeg håper hun får sovne stille inn, fremfor at et forferdelig virus gir henne en ubehagelig død.

FHI: Munnbind ved mistanke

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler bruk av munnbind først når det er mistanke om at mottageren av kommunale helse- og omsorgstjenester er coronasmittet.

Det er opp til kommunelege og kommuneledelse å beslutte når forsterkede tiltak bør vurderes i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

– Slike tiltak bør også vurderes i uavklarte situasjoner, etter at minst ett tilfelle av covid-19 er bekreftet i denne tjenesten, skriver Folkehelseinstituttet i sine anbefalinger.

Publisert: 24.11.20 kl. 19:54

Les også