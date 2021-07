SMAKFULLE: Mange foretrekker de norske jordbærene fremfor de importerte. Det må kundene fort betale litt ekstra for i år. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Bondelaget tror jordbærene er på sitt billigste nå

Håper du på jordbær til 20 kroner kurven? Det er det bare å glemme, tror Norges Bondelag.

Publisert: Nå nettopp

Vi er inne i høysesongen for norske jordbær.

De norske bærene koster nå en drøy femtilapp per kurv i de store butikkjedene, viser en stikkprøve VG gjennomførte lørdag ettermiddag.

Der kommer også prisene til å holde seg, tror Thorleif Müller i styret til Bondelaget.

– Avlingen i år blir nok bare 50–70 prosent av et normalt år. Med færre bær på markedet blir det litt dyrere, sier han.

Priser på norske jordbær denne helgen: Rema: 49,90 kroner

Kiwi: 49,90 kroner

Coop Prix: 52,90

Meny: 54,90 Stikkprøven ble gjort rundt klokken 13 på butikker i Oslo sentrum. Vis mer

– Skal være så inn i gamperæva billig

Müller, som selv er jordbærprodusent, synes nordmenn må venne seg til å betale en femtilapp for jordbærene sine.

– Det har vært en greie at jordbær skal være så inn i gamperæva billig, men det går rett og slett ikke, sier jordbærbonden.

– Tida med latterlige lave jordbærpriser er forbi, fortsetter han.

– Så kunder som forventer å betale 20 kroner for en kurv norske bær vil bli skuffet i fremtiden?

– Arbeiderne skal betales anstendig, da holder ikke 20 kroner for halvkiloen. Sånne priser får du ikke med mindre noen har bær med elendig kvalitet som de må få solgt unna.

Han omtaler 49,90 for en halvkilo norske jordbær som en «fornuftig pris».

– Det er billigere enn smågodt, det. Sunnere er det dessuten også!

STABIL PRIS: – Det kan være at prisen går ned en tier på kurven, men ikke mer enn det, sier jordbærbonde og Bondelaget-styremedlem Thorleif Müller.

Mangler plukkere fra Øst-Europa

Det er reiserestriksjonene som er grunnen til at prisene neppe går ned mye i år.

– Jordbærbøndene har ikke visst om de får inn den vante arbeidskraften fra Øst-Europa. På grunn av usikkerheten har mange valgt å plante mindre enn ellers, og mange har slitt med å få tak i den vante arbeidskraften, sier Müller.

Jordbruket er en bransje der det har foregått mye sosial dumping. I fjor avslørte VG hvordan en polsk jordbærplukker fikk utbetalt 1807 kroner etter to uker som jordbærplukker.

– Blir bærene dyrere i år fordi det ikke kommer inn dårlig betalt arbeidskraft fra Øst-Europa?

– Nei, dette handler ikke om lønn. Det stemmer at flere utlendinger ville gitt lavere priser, men det er fordi vi ville hatt større høstekapasitet.

– Samtidig er det klart at det er lettere å lønne ansatte ordentlig når det betales ordentlig for bærene som selges. Men arbeidsgiver plikter uansett å betale i tråd med regelverket, understreker Müller i Bondelaget.

Han tror også at Arbeidstilsynet er så aktive at bønder som betaler mindre enn minstelønnen til plukkerne sine, raskt blir luket ut.

Flere tror på stabile priser

Det er dagligvarekjedene som setter prisene folk flest kjøper jordbær for. De kan i teorien bestemme seg for å senke jordbærprisene mye over natten, men selger da bærene med tap for å lokke kunder til butikken.

Selv om de ikke kan si hva butikkene velger å gjøre, er det flere enn Bondelaget som tror at årets jordbærpriser ikke skal langt ned fra dagens nivå:

– Sett fra leverandørsiden regner vi med at det kommer til å ligge relativt stabilt der det er nå, sier administrerende direktør Kai Knutsen i Gartnerhallen.

– Dette styres av tilbud og etterspørsel. I år er det mangel på plukkere, og da blir tilbudet mindre. Det påvirker prisene, sier kommunikasjonsdirektør Pia Gulbrandsen i Bama.

