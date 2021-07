ÅPNER DØRENE: Sogneprest i Ris kirke Jan-Erik Heffermehl åpnet dørene mandag kveld. Foto: Synne Eggum Myrvang, VG

Åpnet Ris kirke etter ulykken på Hareid: − Vi er lamslått alle sammen

Ris kirke åpnet dørene etter ulykken på Hareid der tre søstre fra Vestre Aker i Oslo var involvert. Benedicte Myrset (18) og Victoria Myrset (12) mistet livet.

– I dag er det en spesiell stemning her. Det kom som et sjokk for veldig mange. Plutselig kommer det så veldig nært, sier sogneprest i Ris kirke i Oslo, Jan-Erik Heffermehl til VG.

De var tre søstre på ferie i turfølget som ble rammet av lynnedslag på fjellet Melshornet i Hareid kommune søndag kveld. To mistet livet og den tredje er innlagt ved Haukeland universitetssykehus. Søndag kveld var tilstanden stabil med moderate skader.

Mandag åpnet sogneprest i Hareid, Lars Hartig-Tangedal, dørene til kirken der, og mandag kveld gjør Heffermehl det samme.

– I dypt sjokk

Flere unge mennesker møtes utenfor kirken den lyse julikvelden. De gråter og klemmer hverandre. Noen går inn for å tenne lys.

– Det preger hele lokalsamfunnet. Det preger Ris menighet, Ris kirke, Holmenkollen kapell. Men først og fremst nå er vi i dypt sjokk over denne utrolig triste meldingen, sier bydelsleder i Vestre Aker og daglig leder i Ris menighet, Yngvar A. Huseby.

– Dette er to jenter og en tredje søster som har vært og er veldig aktive i lokalsamfunnet, så det berører så mange på alle vis, fortsetter han.

I SJOKK: Bydelsleder i Vestre Aker og daglig leder i Ris menighet, Yngvar A. Huseby. Foto: Synne Eggum Myrvang, VG

Fra kirken lyder organistens toner. På utsiden snakker folk lavt sammen før de skal gå inn.

Kriseteam til stede

Sognepresten forteller at det er mulighet til å tenne lys, prate med presten eller bare prate sammen. Det er også kriseteam fra bydelen og helseteam fra skolene jentene gikk på til stede.

– Det vi prøver er å hele litt for nærmiljøet. Det var to aktive jenter i nærmiljøet som var aktive på veldig mange forskjellige måter og hadde mange forgreninger, sier sognepresten.

Venner ønsket åpen kirke

Han forteller at det er de unge selv – venner av de søstrene – som har spurt om de kunne åpne kirken.

– Det er folk som har vært konfirmanter eller som vi kjenner fra idrettsmiljøet. Vi har et ganske stort kontaktnett her som vi kjenner fra skolene.

ÅPENT: Ris kirke mandag. Foto: Synne Eggum Myrvang, VG

Heffermehl sier de ønsker å gi et rom der folk kan sitte og kjenne litt på sorgen og savnet.

Lite lokalmiljø

– Vi er lamslått alle sammen, det kan jeg si på vegne av bydel Vestre Aker. Vi er i sjokk. Da er det også fint å kunne møtes. De skal bare vite at vi er her. I dag kan vi kalle Ris kirke «det lokale grendehuset», sier Huseby.

Han legger til at selv om Oslo er en stor by, er det et lite lokalmiljø i Vestre Aker med veldig mange barn og unge som kjenner hverandre.

– Stemningen har vært nedslått. Vi fikk en telefon tidlig i dag om at det var to av våre, og også hun som ligger på sykehus. Det var helt forferdelig, understreker bydelslederen og legger til:

– Om noen ønsker å snakke med fagfolk, er vi her.