Trine Skei Grande: – De siste dagene har vært vanskelige

HELSFYR (VG) Venstre-lederen sier hun er trist med tanke på den knallharde interne kritikken som har kommet mot henne denne uken.

Til applaus fra salen, og jubel og plystring fra noen av de fremmøtte, var Trine Skei Grande offensiv midt i kritikken hun har møtt de siste dagene.

pullquote – De siste dagene har vært vanskelige. Det gjør meg trist - og lei meg, på vegne av partiet, sier Grande.

Hun gikk rett i strupen på dem som krever at hun allerede nå skal signalisere at hun ikke stiller til gjenvalg i 2020. Tvert imot, Grande viste ingen tegn til å ville kaste inn håndkleet.

– Som leder tåler jeg dette. Det som har bekymret meg er at partiet skal stå i dette. At våre hardtarbeidende politikere dag etter dag skal bli møtt med medieoppslag som ikke handler om politikk, fortvilte Grande.

Torsdag og fredag denne uken har flere partifeller sagt både til VG, NRK og andre medier at de mener Grande ikke lenger er rett person til å lede partiet.

Det handler blant annet om distriktspolitikken og evnen til å håndtere interne problemer, mener kritikerne.

Venstre-veteran og mangeårig lokalpolitiker i Oslo, Terje Bjøro, er blant dem som mener partilederen nå bør tre til side.

Åpnet for debatt

– Men hva tenker jeg? Jeg tenker som trønder, at jo, farken, dette skal vi klare, sa Grande.

Hun la til at «alt i livet som er viktig, er vanskelig». Grande sa videre at det nå blir viktig å lytte til velgerne, og løfte politikken for småbedrifter, sa Grande.

Hun inviterte landsstyret til en åpen debatt om veien frem mot kommunevalget i høst, og holdt derfor ingen lang tale til sine partifeller lørdag.

– Jeg inviterer til debatt for at dere skal komme med innspill om hvordan vi skal jobbe bedre og politikken vi skal løfte. Så skal vi i ledelsen ta dette med videre. Kjør debatt, sier Grande.

EKS OG NÅ: Tidligere partileder Odd Einar Dørum sammen med nåværende partileder Trine Skei Grande under landsstyremøtet lørdag. Foto: HELGE MIKALSEN

Angrep på anonyme kilder

I den påfølgende debatten fikk Grande støtte fra flere av dem som holdt innlegg. Petter N. Toldnæs, fylkesleder fra Agder og medlem i sentralstyret, angrep dem som har kommet med krav om lederskifte i partiet.

– Vi ser det er utfordringer og at vi ikke klarer å løfte sakene godt nok. Men: Det finnes ingen «quick fix», sier Toldnæs.

– Det er en god måte å løfte frem en debatt om lederskap, og det er en dårlig måte. Å gjøre det fem måneder før et valg er en dårlig måte, sier Toldnæs.

Abid Q. Raja, av mange pekt på som en mulig ny leder, gikk på talerstolen og fridde til de misfornøyde i distriktene, men uten å komme med kritikk mot Grande.

– Jobben skal vi gjøre sammen med Trine, og sammen med Trine skal vi stå og juble på valgnatten: Ja, vi klarte det igjen, sier Raja.

Fylkesleder Torgeir Anda fra Trøndelag Venstre kom med et hardt angrep på partifeller som har kommet med anonym kritikk mot Grande:

– Anonyme kilder som snakker bak ryggen på oss er ikke tøffe, de er ikke tydelige, og de er ikke troverdige. det er de ikke for oss og det bør dere ikke være for dere i pressen, sier Anda.

– Tre eller fem personer er ikke noe opprør, det er litt uro, fortsetter han.

