EN GAVE FRA OVEN: Etter besøket til HKH prins Harry overrakte Storbritannias ambassadør Richard Wood et Sea King-helikopter i gave til Sjef Luftforsvaret Tonje Skinnarland og Bardufoss Flyplass.

Britiske soldater i Norge i 50 år: – En strategisk tilstedeværelse for NATO

Storbritannia skjenket Bardufoss flystasjon et SeaKing som takk for gjestfriheten. Forsvaret la vekt på viktigheten av allierte styrker i nord.

Torsdag feiret britisk militært personell og prins Harry at britene har trent på Bardufoss gjennom øvelsen Clockwork i 50 år. Som takk fikk flystasjonen et SeaKing-helikopter til pynt ved porten.

Både norske og britiske soldater sto oppstilt da Storbritannias ambassadør til Norge, Richard Wood, la ned en krans ved minnesmerket for britiske soldater som falt under andre verdenskrig.

Under påfølgende taler ble det lagt vekt på forholdet mellom de to statene, at britene kom til unnsetning da Norge ble okkupert og at den norske regjeringen fant trygg havn i Storbritannia under krigen.

Britene på sin side, la vekt på hvor takknemlige de er for å få lov til å trene i Norge.

– Det er det beste stedet å gjennomføre utfordrende vinterøvelser, sa ambassadør Wood.

Han takket for vennskapet og understreket viktigheten av at allierte styrker beskytter NATOs nordre grense.

– SeaKingen er en påminnelse om vennskapet, og den vil våke over inngangen til flystasjonen.

Mer alliert trening til Indre Troms framover

Generalmajor Tonje Skinnarland, som er sjef for Luftforsvaret , minnet i sin tale om at det er 75 år siden Luftforsvaret ble en egen forsvarsgren– i Storbritannia i 1944.

– Den britiske tilstedeværelsen har både gitt verdifull trening til det norske forsvaret og representerer en strategisk tilstedeværelse for NATO.

Overfor VG utdyper hun:

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen har blitt mer krevende de siste årene, og da er det enda viktigere at vi står sammen som et sterkt NATO. Det å ha allierte trene regelmessig i Norge, er en normaltilstand. Det både forteller at vi har evne og vilje sammen, men det skaper også forutsigbarhet.

Til neste år er det planlagt at også nederlandske styrker skal trene på Bardufoss.

– Indre Troms skal bli hovedtyngdepunktet for alliert øving og trening i vinterforhold, så Bardufoss og Indre Troms blir et viktigere og viktigere område for den treningen. Og det gir også en stor fordel for oss nasjonalt, fordi det betyr at de vil være i nærheten med både hær, sjø og luft, og kan samvirketrene med de allierte som er her.

– Men dere flytter selv Bell-helikoptrene sørover?

– Ja, men det er et element. Det kommer til å være mye luftforsvarsaktivitet igjen her. NH90 kommer til å ha tyngdepunkt her i framtiden og vi skal ha Bell-aktivitet også her i framtiden, så det blir fullt mulig å trene for vår del også.

– Kongelig besøk er en anerkjennelse

Målselv-ordfører Nils Ole Foshaug (Ap) tok del i store deler av programmet under prins Harrys besøk. Han legger vekt på det gode forholdet Forsvaret og kommunen har med de britiske troppene.

– De er gode ambassadører for Storbritannia. Og det kongelige besøket er en anerkjennelse til soldatene, 139 Luftving og hele Luftforsvaret. Det er en stor dag, sier han til VG, og legger til, med et smil:

– Og det at han legger valentinsdagen hit– det må ha vært en hard prioritering.

Det er ikke ofte utenlandske prinser besøker stedet, men vår egen kongefamilie er i området titt og ofte.

– Det hender at de norske besøker Forsvaret og fisker laks her oppe.