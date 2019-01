Buss nær ved å bli tatt av snøskred i Geiranger: – Så det ikke før det ble helt hvitt i bakspeilet

2019-01-30

En buss var nær ved å bli tatt av snøskred ved Grandefonna i Geiranger onsdag. – Jeg var vel fem-seks sekunder unna å bli tatt av raset, forteller bussjåføren til VG.

Publisert: 30.01.19 22:21 Oppdatert: 30.01.19 23:08

Ved 16-tiden onsdag ettermiddag veltet store mengder snø nedover Grandefonna i Geiranger. Ved foten av fjellet, langs fylkesvei 63, kjørte bussjåfør Steinar Maråk - helt uvitende om raset som kom mot ham.

– Vi var vel fem-seks sekunder fra å bli truffet av raset. Jeg merket det ikke før jeg så i bakspeilet at alt var blitt hvitt bak bussen. Da skjønte jeg hva som hadde skjedd. Jeg har sett snøras før, forteller Maråk til VG.

63-åringen bor i bygda, og kjører til daglig buss mellom tettstedene for Nettbuss. Han var alene i bussen da raset kom.

– Det har vært tre snøras ved samme sted denne måneden. Det er dumt, for veien blir stengt, og da er det ingen rutebuss å kjøre, sier sjåføren.

For bare to uker siden var Geiranger isolert etter at et ras gikk på samme veistrekning. Tre dager senere gikk et nytt skred , og politiet var i en tid usikre på om biler hadde blitt tatt av skredet. I ettertid viste det seg at ingen ble skadet i hendelsen.

– Blir du redd for egen og passasjerers sikkerhet?

– Nei, det nytter ikke. Da kan du ikke kjøre så mye bil eller buss i dette området.

Fylkesvei 63 er onsdag stengt etter raset, og dermed er Maråk uten jobb, trolig frem til fredag, tipper han.

– De kjører rasferge istedenfor buss nå, forteller han.

Én som derimot så raset på vei ned Grandefonna var Hans Martin Homlong, som bor på den andre siden av fjorden.

I det han og samboeren så de store snømengdene rase ned over fjellsiden spurte han samboeren om hun kunne se noen biler.

– Hun sa at bussen var rett under. Bussen smatt forbi med en margin på fem til ti sekunder, forteller Homlong til VG:

– Jeg hoppet i bilen og kjørte mot raset for å være sikker på at ingen var tatt av skredet, forteller han, og legger til at han jobber i brannvesenet og at de sammen med ambulanse er den eneste utrykningen i området.

Politiet melder at ingen skal være tatt av raset, og at forholdet vil bli undersøkt.

– Vi vet ikke når veien blir åpnet igjen, men når det blir lyst i morgen skal vi ta en vurdering på det, sier operasjonsleder Per Åge Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt til VG:

– Det har vært en del snefall i det siste, og så har det blitt mildt, noe som har ført til flere ras, legger han til.

