Buss nær ved å bli tatt av snøskred i Geiranger

INNENRIKS 2019-01-30T21:21:39Z

En buss var nær ved å bli tatt av snøskred ved Grandefonna i Geiranger onsdag. – Han smatt forbi med sekunders margin, forteller tilskuer.

Publisert: 30.01.19 22:21

– Jeg og samboeren var ute og gikk da vi så raset. Vi bor på Homlong på andre siden av fjorden, forteller Hans Martin Homlong til VG.

I det de så de store snømengdene rase ned over fjellsiden spurte han samboeren om hun kunne se noen biler.

– Hun sa at bussen var rett under. Bussen smatt forbi med en margin på fem til ti sekunder, forteller Homlong.

I etterkant av hendelsen var han i kontakt med bussjåføren.

– Han så ikke raset før han så snødrivet like bak seg. Jeg hoppet i bilen og kjørte mot raset for å være sikker på at ingen var tatt av skredet, forteller Homlong, og legger til at han jobber i brannvesenet og at de sammen med ambulanse er den eneste utrykningen i området.

Fylkesvei 63 ble stengt etter at skredet gikk i Grande ved 16-tiden torsdag. Området har vært utsatt for flere ras den siste tiden, skriver Sunnmørsposten .

Politiet melder at ingen skal være tatt av raset, og at forholdet vil bli undersøkt.