Forsvarsministeren: Skandalehelikopteret er det beste for Norge

Helikopteranskaffelsen er både en tragedie og en katastrofe, men NH90 er fortsatt det beste helikopteret for Norge, mener forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

– Å si tragedie og katastrofe er dekkende. Det er beskrivende for en 20 år lang prosess der vi ikke har fått helikopterkapasiteten vi skulle ha, sa Høyrestatsråden da han møtte til høring i Stortinget mandag.

De 14 helikoptrene skulle vært på plass i 2008, men bare åtte er levert og seks av dem kan bare brukes til trening. Det blir dessuten langt dyrere å drive og vedlikeholde helikoptrene enn først antatt.

Mandag var det åpen høring om saken i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Bakke-Jensen ville ikke svare på spørsmål om han er enig i beslutningen fra 2012, da den daværende rødgrønne regjeringen opprettholdt kontrakten med leverandøren NHIndustries.

Men han gikk langt i å fremsnakke det utskjelte helikopteret. NH90 er det som er best egnet som maritimt helikopter, hevder han.

– Vi vet at det er et svært godt helikopter for Norge, sier han, men tar forbehold om at leverandøren klarer å levere i tråd med kravene.

Regner med å bruke 470 millioner ekstra

– Er du enig i at en i etterpåklokskapens lys kunne klart seg med Folkevogn og ikke Rolls-Royce? spurte saksordfører Hans Fredrik Grøvan (KrF).

– Det handler ikke om en har bestilt Rolls-Royce, men et helikopter som er godt egnet til å leve opp til kravene norske myndigheter har stilt, svarte forsvarsministeren.

Forsvaret regner nå med å måtte bruke 470 millioner kroner ekstra i vedlikeholds- og driftskostnader årlig. Bakke-Jensen håper det er mulig å få ned disse kostnadene.

– Det er ingen grunn til å være skråsikker på at dette kommer til å gå bra. Noen utpreget tillit til leverandøren er det ikke, sier han.

