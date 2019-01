SAVNET: Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien på Lørenskog 31. oktober i fjor. Foto: Jørgen Braastad/Privat

Tidligere politifolk om ny kontakt i forsvinningssaken: Gir nytt håp

INNENRIKS 2019-01-24

Kontakten fra dem som hevder å ha Anne-Elisabeth Hagen (68) kan være et signal på at det holder på å løsne, mener tidligere Kripos-etterforsker.

– Dette gir nytt håp om at saken kan la seg løse i den forstand at offeret blir gitt tilbake i live. Det styrker også det som hele tiden har vært politiets hovedhypotese, nemlig at det er en reell bortføring, sier tidligere politimann og forfatter Jørn Lier Horst til VG.

Han får støtte av tidligere Kripos-etterforsker John Christian Grøttum, som går enda lenger:

– Dette er interessant, og et signal om at det holder på å løsne.

Det var på en pressekonferanse torsdag at bistandsadvokat Svein Holden fortalte at familien forrige onsdag mottok et budskap fra dem som hevder å ha bortført Anne-Elisabeth Hagen . Familien tar den nye kontakten som et tegn på at den 68 år gamle kvinnen er i live.

Han ville ikke gå inn på innholdet i kontakten, men sier at familien er overbevist om at budskapet de nå har fått kommer fra samme avsender som tidligere. Han vil ikke si noe om plattformen, utover at den er lite egnet til å kommunisere på.

– Det er tvilsomt at de ville tatt kontakt hvis hun ikke var i live, for det ligger jo en viss risiko i det. De føler nok et press til å gi lyd fra seg for å få fortgang i prosessen, så dette må vi oppfatte som et positivt utspill, sier Grøttum.

– Hva sier den siste kontakten om motparten?

– Hittil har de jo ikke oppnådd noe som helst, så de føler nok at de må komme videre. For å få løsepengene de er ute etter, må de jo komme i dialog med dem som eventuelt skal betale.

Den russiske krypto-eksperten Pavel Lerner ble selv kidnappet for et drøyt år siden. Han slapp fri etter at kidnapperne fikk en million dollar i bitcoin. Han mener også det er positivt at det er kontakt med kidnapperne.

– Jeg vet ikke nøyaktig hvordan kidnapperne kommuniserer, og heller ikke hva kidnapperne kan ha sagt i kommunikasjonen. Men som regel er det slik at jo oftere de kommuniserer, jo enklere er det å spore, sier han til VG.

Lerner var kun hos kidnapperne i to døgn.

– Jeg er overrasket over hvor lang tid det har gått. Tolv uker er lenge, så det er merkelig at ingen er pågrepet i løpet av den tiden.

Holden legger heller ikke skjul på at familien ønsker å komme i bedre kontakt med dem som eventuelt har 68-åringen, slik at de kan «starte en trygg og god prosess for å få henne hjem i god behold så snart som mulig ». Ifølge VGs opplysninger er det fremsatt et løsepengekrav på ni millioner euro i kryptovaluta .

Tidligere politimann Jørn Lier Horst mener det var naturlig at det var familien – og ikke politiet, som sto for pressekonferansen:

– Dette er nå en forhandling som først og fremst er mellom familien og de som står bak. Men det er jo veldig spesielt at det foregår en slags offentlig kommunikasjon, parallelt som politiet jakter på de samme personene, sier han og legger til:

– Det er ikke nødvendigvis sånn at politiets råd om ikke å etterkomme kravet om løsepenger er det riktige.

Pressekonferansen var et forsøk fra familiens side på å spinne videre på kontakten de nå har fått, mener Grøttum.

– Det er tydelig at de forsøker å lokke med at det er mulig å forhandle – og i den sammenheng betale løsepenger. Jeg velger å tolke det slik.

På slutten av pressekonferansen kom Holden også med en oppsummering av familiens budskap på engelsk. Begge de tidligere politifolkene er enige i at dette er naturlig enn så lenge man ikke aner hvem som står bak.

– Det henger vel kanskje sammen med at dialogen man har hatt er på engelsk, men det trenger jo ikke bety at sporene leder ut av landet. Det å bruke gebrokkent norsk eller engelsk kan også være bevisst for å villede eller dekke over, sier Horst.

I likhet med bistandsadvokat Holden, ønsker heller ikke politiet å gå i detaljer rundt kommunikasjonen.

– Politiet støtter opp under det budskapet som Holden fremholdt og vi bekrefter at det har vært et budskap 16. januar, sier etterforskningsleder Christian Berge til VG.

– Det er også sånn at det ikke har vært noe livstegn til Anne Elisabeth Hagen siden 31.10.18. Vi har et behov for og familien har et behov for at en motpart og de som vet og kjenner noe mer til hvor Anne Elisabeth Hagen er, tar kontakt med oss, fortsetter han.