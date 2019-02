ETTERLATTE-HJELP: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har latt en rekke statlige etater jobbe sammen for å gjøre prosessen med dødsbo og andre praktiske forhold knyttet til dødsfall, lettere. Foto: Frode Hansen, VG

Regjeringen vil gjøre det lettere å håndtere dødsfall digitalt

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier prosessen i etterkant av et dødsfall er for komplisert for etterlatte. Nå skal døden digitaliseres. – Det vil gjøre jobben med dødsbo enklere, sier Isaksen.

– Prosessen i etterkant av et dødsfall er manuell, i stor grad papirbasert og tungvint, sier han.

Røe Isaksen mener arbeidet ligger an til å gi en samlet besparelse for de etterlatte på over en halv milliard kroner.

– Mange etterlatte etter dødsfall klager over at det er komplisert, tidkrevende og dyrt å få orden på boet, forsikringer og pensjon. Dette er belastende i en sårbar fase. Som et ledd i regjeringens forenklingsarbeid for næringslivet, skal det lages en digital løsning som tar de etterlatte i hånden og leder dem gjennom en mye enklere prosess.

– Døden skal bli digital?

– Ja, i den forstand at vi ønsker å hjelpe til ved dødsfall, slik at de pårørende i hovedsak kan bruke digitale og enklere løsninger når de mister en av sine nærmeste.

– Når noen dør ønsker vi at de nærmeste kan håndtere sorgen, passe på hverandre, organisere begravelse og håndtere eventuell boligavhendig, uten at de på toppen skal slite med tungt offentlig papirvelde, sier han.

Her er forenklingene

Isaksen sier at omleggingen kommer som en konsekvens av et allerede eksisterende arbeid:

Fra en gruppe som er satt ned for å skape forenklinger, først og fremst for norske bedrifter. Gruppen består at folk fra finansbransjen, Brønnøysundregistrene, Skatteetaten , NAV, politiet og domstoladministrasjonen har vært involvert i idé- og analysefasen.

– De ser på alle områder hvor det er mulig å bidra med digitale forenklinger og de oppdaget at dette var et område med stort potensial.

– Det betyr at kostnadene er lave?

– Ja, dette er et resultat av det arbeidet gruppen gjør og det påløper derfor ingen ekstrakostnader.

Han nevner flere forbedringer for etterlatte:

– Det dreier seg om digitalt samarbeid mellom privat og offentlig sektor som vil gi effektivisering av prosessen i etterkant av et dødsfall. Det vil gi forenklinger, blant gjennom deling av data i store deler av denne prosessen.

– Det blir færre aktiviteter å forholde seg til gjennom et felles grensesnitt for å få oversikt over boet og tildele rettigheter.

– Redusert tid til å få oversikt over boet og dermed raskere oppgjør.

– Rettmessige utbetalinger av pensjon og forsikring avklares og skjer hurtigere.

– For det offentlige medfører en felles digitalisert løsning en mer ensartet måte å levere ut kontoopplysninger på, mer effektiv saksbehandling - samt bedre sikkerhet og sporbarhet, sier Isaksen.

– Over en halv milliard

Han sier endringene samlet vil gi etterlatte en besparelse på over en halv milliard kroner.

– Fokus er på forenkling for de etterlatte og som en bonus vil det også ligge besparelser for de mange offentlige etater og noe for privat næringsliv. Dette kan bety en årlig besparelse på om lag en milliard kroner, med over halvparten på de etterlatte, mye på offentlige instanser og noe for den delen av næringslivet som er involvert i prosessen.

Arbeidet inngår i deres forenklingsplan.

– Unødvendig byråkrati ødelegger næringslivets konkurransekraft og verdiskaping. Regjeringen skal redusere næringslivets kostnader med å oppfylle lover og regler med 10 milliarder kroner innen utløpet av 2021.