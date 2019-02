Dette er Tinder-svindlerens nettverk

LONDON/STOCKHOLM (VG) «Forretningspartner», «personlig assistent» og «livvakt». Simon Leviev (28) bruker flere personer rundt seg i et regissert spill for å lure sine ofre.

Publisert: 18.02.19 10:43 Oppdatert: 18.02.19 11:24







– Du har folk som svindler andre. Så har du Simon. Han er i en helt annen liga, sier Pernilla Sjøholm til VG.

VG avslørte lørdag hvordan 28 år gamle Simon Leviev fra en fattig, ultraortodoks forstad utenfor Tel Aviv i Israel, de siste årene har reist rundt i Europa og lurt kvinner til å betale for hans svimlende forbruk og reisevirksomhet.

– Han er vennlig og karismatisk. Han lever ut den mest obskøne luksuslivsstilen. Vi snakker privatfly og yachter. Så forteller han folk at han er i trøbbel og trenger et lån, sier Sjøholm.

Han utgir seg for å være «CEO» i diamantselskapet LDD og sønn av billionæren Lev Leviev. Men hans opprinnelige navn er Shimon Hayut og han er etterlyst i Israel og Storbritannia, samt tidligere dømt for bedrageri i Finland.

Se dokumentaren her: Tindersvindleren

PÅ BYEN: Sjøholm møtte Leviev i forbindelse med flere reiser. På Mykonos, i Roma, i Amsterdam og da han kom til Stockholm. De utviklet et nært vennskap, trodde hun, og hun hjalp ham med penger. De anser hun som tapt nå og har anmeldt ham. Foto: Privat

Møtte et helt «team»

To av hans ofre – Cecilie Fjellhøy fra Lillestrøm og Pernilla Sjøholm fra Stockholm – har overfor VG beskrevet i detalj hva slags metoder han bruker. Det er to avgjørende trekk:

Flere medhjelpere

Trusler rettet mot ham selv

Det gikk ikke mer enn liten halvtime før Cecilie Fjellhøy under sitt første møte med Leviev 14. januar i fjor på Four Seasons i London ble introdusert for deler av persongalleriet som har omgitt Tinder-svindleren, deriblant «livvakten», «forretningspartneren», en «eks-kjæreste» og to sjåfører.

– Når da kaffen vår er ferdig, så sier han bare: «Nå venter resten av teamet på meg ute i lobbyen», og så tar han med meg tilbake til dette teamet, sier Fjellhøy, som opplevde det overveldende, men betryggende, spesielt at det var andre kvinner der.

– Det jeg så var at de ventet på en sjef, og alle snakket til ham som om han var sjefen og hadde kontroll, husker hun.

Nettverket

«Forretningspartneren»: Israelsk kamerat av Leviev. Både Fjellhøy og Sjøholm forteller at de har sett barndomsbilder av ham sammen med Leviev. Blir introdusert som en forretningspartner og har reist mye sammen med Leviev. Svindleren har vist flere ganger til at de måtte «jobbe» eller ha et «møte». Var i München sammen med Leviev 2. februar i år. Har ikke besvart VGs henvendelser.

«FORRETNINGSPARTNEREN»: Mannen lengst til venstre omtales av Simon Leviev som en forretningspartner. Her er han sammen med Leviev for å hente svenske Pernilla Sjøholm på flyplassen i München 2. februar i år. VG fulgte med på avstand. Foto: Tore Kristiansen

«Livvakten»: Kraftig bygd og tatovert mann fra Øst-Europa som var mye sammen med Leviev vinteren og våren 2018. Under en middag foretok han en gjennomgang av trusselsituasjonen mot Leviev, ifølge Fjellhøy. Under et besøk til Leviev i Amsterdam i påsken i fjor, ringte «livvakten» til Leviev mens Fjellhøy hørte på. «Livvakten» hevdet at det hadde oppstått en akutt trusselsituasjon, at et fly var klart og at de måtte skru av alt lys i leiligheten. Fjellhøy forteller hun begynte å frykte for sitt eget og Levievs liv etter denne telefonsamtalen. Leviev dro dagen etter. VG har ikke oppnådd kontakt.

«LIVVAKTEN»: Mannen til høyre har posert som Simon Levievs «livvakt». Her er han og Leviev i København i april i fjor. Foto: Privat

«Eks-kjæresten»: Skandinavisk kvinne som selv tidligere har blitt lurt. Var til stede på Four Seasons da Fjellhøy etter en kopp kaffe ble introdusert for «teamet» hansHun ble da omtalt som hans eks-kjæreste og ble også med på privatflyturen til Sofia i Bulgaria noen timer senere samme dag. Et lite barn som var der sammen med henne ble overfor Fjellhøy omtalt som Levievs. Kvinnen ønsker ikke å snakke med VG.

«Assistenten»/«venninnen»: En nederlandsk kvinne med uklar rolle og bakgrunn. Har blitt presentert som en personlig assistent overfor svenske Pernilla Sjøholm. Da Sjøholm skulle sende 25.000 euro til Leviev 6. november i fjor, gikk pengene via denne kvinnens konto. Overfor Fjellhøy ble hun presentert som en venninne Leviev skulle starte forretninger med og som han angivelig hadde kjøpt en leilighet til.

Servicepersonell: Gjennom kjøp av tjenester som privatflygninger og Rolls-Royce med sjåfør, har flere personer, trolig uvitende, indirekte vært med på å bekrefte Levievs fortelling om seg selv – at han er en styrtrik forretningsmann. En privatsjåfør i London fortalte blant annet at han var fast sjåfør da Leviev var i byen, husker Fjellhøy, noe som var med på å få henne til å tro at Leviev snakket sant om seg selv.

CECILIE: 31 år gammel, fra Lillestrøm, utdannet webdesigner og bosatt i London. Cecilie Fjellhøy hadde fremtiden foran seg, men følte at hele livet falt i grus da det gikk opp for henne hvem Simon Leviev egentlig var. Foto: Kristoffer Kumar

– Manipulert

Ettersom Fjellhøy allerede fysisk hadde møtt personene over, så hun ikke noen grunn til at Leviev skulle lyve da han snakket om sitt «sikkerhetsteam» i Israel eller regnskapsfører, og viste angivelige overvåkningsbilder på telefonen sin fra en leilighet i Tel Aviv som skulle være hans. En gang var det et innbrudd der også, ifølge «sikkerhetsteamet» hans, forteller Fjellhøy.

– Det er som at du har blitt manipulert til å være redd både for hans liv og ditt eget liv, sier hun og fortsetter:

– Han nevnte jo det flere ganger for meg på telefonen at: «Du er jo kjæresten min, hvis de får vite det ...». Du var bare i en sånn boble hvor du vil gjøre alt for å få denne situasjonen til å forsvinne, og hvis mer penger kunne hjelpe at vi bare klarte én uke til, og så skulle ting bli bra, så var det på en måte verdt det å hente ut de pengene.

Simon Leviev har ikke besvart VGs henvendelser.