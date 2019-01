TREKKER SEG: Frps finanstopp og nestsjef på Stortinget, Helge André Njåstad Foto: Frode Hansen, VG

Frp-topp Njåstad delte sensitiv #metoo-informasjon – trekker seg fra alle verv

INNENRIKS 2019-01-29T15:03:48Z

Helge André Njåstad ledet utvalget som skulle håndtere alle varsler om seksuell trakassering i Frp. Nå viser det seg at han har delt sensitiv informasjon om #metoo-varsler med utenforstående.

Publisert: 29.01.19 16:03 Oppdatert: 29.01.19 16:25

Det var NRK som først omtalte at Frp-toppen nå trekker seg.

Njåstad bekrefter overfor VG at han diskuterte flere metoo-saker med en kollega som ikke skulle ha innsyn i sakene. Han ga henne også flere dokumenter som skulle vært hemmelige.

– Hun går ikke videre med de dokumentene, men det er en fryktelig klønete ting av meg å gjøre, sier Njåstad til VG.

– Det var da det stormet som verst i metoo og jeg måtte ha noen å diskuterer saker med, i tillegg til utvalget, sier Njåstad til VG.

Bekrefter at han delte metoo-informasjon

Han sier han var usikker på hvordan han skulle håndtere sakene. Frps organisasjonsutvalg skal håndtere alle slike varsler sammen og Njåstad ledet dette utvalget. Men han delte altså informasjon om metoo-varsler med en annen kollega i Frp - som absolutt ikke skulle ha denne informasjonen.

– Det gjeldervarslingssaker, blant annet de som VG omtalte i fjor med FpU-varselet og flere sentrale Frp-ere?

– Det er forskjellige saker som gikk i organisasjonsutvalget, ja, bekrefter Njåstad.

– Metoo-håndteringen?

– Ja, for eksempel, sier han.

– Gjelder det én partifelle eller flere?

– Det er hun ene, sier Njåstad.

Partileder Siv Jensen sier i en skriftlig uttalelse til NRK at Njåstad har begått et tillitsbrudd, og at det er klokt av ham å trekke seg. Njåstad ledet organisasjonsutvalget i seks år og frem til i fjor.

Seksuell trakassering

Frps organisasjonsutvalg er nedsatt av sentralstyret, og har ansvaret for å saksbehandle og følge opp partiets håndtering av påstander om seksuelle overgrep eller trakassering i partiet.

Alle partimedlemmer som blir kjent med påstander om seksuelle overgrep eller trakassering har et selvstendig ansvar for å rapportere dette skriftlig til utvalget, skriver partiet på sine hjemmesider.