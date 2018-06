KJØPER IKKE: Folkehelseminister Åse Michaelsen drev bensinstasjon i to år, hvor også hun solgte hamburgere og pølser. Hun vil ikke fraråde folk til å kjøpe det, men sier det er bra med sunne alternativer og valgmuligheter. Foto: Frode Hansen/VG

820.000 kjøper kioskmat minst én gang i måneden: Nå skal det bli sunnere

Publisert: 07.06.18 11:56 Oppdatert: 07.06.18 13:00

ØKERN (VG) Folkehelseminister Åse Michaelsen (FrP) har selv drevet bensinstasjon, men sier hun aldri kjøper pølse eller boller når hun er innom en. Nå vil hun at norske kiosker og bensinstasjoner skal ha flere og mer tilgjengelige sunne løsninger.

– Det er klart man blir fristet når man står i køen for å betale. Det er ofte de mer usunne varene som ligger i nærheten av kassen, og som er lett å bare raske med seg, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen .

Det var i perioden 2005 til 2007 at nåværende eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen drev bensinstasjon i Mandal. Hun og mannen hennes tok over driften fra broren hennes, men solgte stasjonen i 2007 etter at hun fikk plass på Stortinget.

På bensinstasjonen jobbet Michaelsen bak disken, samtidig som hun også jobbet med regnskap og lønnsutbetalinger.

– Det var en frittstående stasjon, så vi kunne sette sammen sortimentet selv. Vi hadde et standard utvalg som man hadde på den tiden; pølser, baconpølser og hamburgere. Men fordi vi begge jobbet i luftfarten, og var vant til å kjøpe grove bagetter med salat da vi var på reise, begynte også vi å selge det på vår stasjon. Det husker jeg ble veldig populært, sier Michaelsen.

– Kjøper folk for mye usunn mat på bensinstasjoner?

– Jeg tror det handler mye om at man blir fristet når man er der, og da ikke alltid tenker på om det er sunt eller ikke, sier Michaelsen.

– Hva kjøper du selv aldri på bensinstasjon?

– Jeg er ingen tilhenger av brus, og jeg kjøper aldri pølse.

– Kjøper du poser med boller?

– Nei. Aldri, svarer Michaelsen.

Torsdag deltok folkehelseministeren på et møte i Næringslivsgruppen for bedre kosthold hvor norske bensinstasjoner og kiosker sluttet seg til intensjonsavtalen myndighetene og næringslivet har om å redusere inntaket av salt, sukker og mettet fett i befolkningen.

Målet til næringslivsgruppen er å bli enige om konkrete tiltak som kan bedre kostholdet i befolkningen i tråd med kostanbefalingene til Helsedirektoratet, og å nå målene fra Verdens helseorganisasjon om reduksjon i salt, sukker og mettet fett.

Dette forplikter aktørene seg til i avtalen * Aktørene som slutter seg til intensjonsavtalen er Best stasjon, Circle K, ST1 Norge AS som drifter alle Shell-stasjoner, YX Norge som både har UNO-X og YX-stasjoner og Norgesgruppen Servicehandel som omfatter Esso, Deli De Luca og Mix. * Det gjennomsnittlige inntaket av salt per person skal ned til 8 gram per dag innen 2021. Inntaket var på 10 gram i 2010. * Det gjennomsnittlige inntaket av mettet fett per person skal ned til 13 energiprosent innen 2018. Inntaket var på 14 energiprosent i 2015. * Det gjennomsnittlige inntaket av tilsatt sukker per person skal reduseres med minst 12,5 prosent innen 2021. Det betyr en reduksjon til nærmere 11 energiprosent innen 2021. Inntaket var på 13 energiprosent i 2013. * Øke inntaket av sunne matvarer som frukt, grønnsaker, fisk og grove kornprodukter med 20 prosent innen 2021.

Nye tall fra Helsedirektoratets Spisefakta-undersøkelse viser at over 200.000 personer handler pølser på farten minst hver andre uke, og rundt 130.000 handler bagetter, sandwich og matpakker minst en gang i uken.

Undersøkelsen viser også at rundt 562.000 nordmenn handler pølser, hamburger og lignende på farten minst en gang i måneden, mens en av fem – eller ca. 820.000 personer – handler bagetter, sandwich og matpakker minst en gang i måneden i bensinstasjon, kiosk eller storkiosk.

Hun sier hun har forståelse for at mange yrkesgrupper ofte har behov for rask mat når de er «on the go».

– Folk skal få kjøpe det de vil. Jeg vil ikke peke en pekefinger, men det er litt viktig at man har kunnskap, informasjon og alternativer. Hvis folk vil ha tre boller med rosiner, så vær så god. Det handler for mange om hvordan dagen er satt sammen. Et bevisst forhold til maten er viktig. Sunt kan jo også smake veldig godt, og gir bedre energi, sier hun.

– Hva kjøper du selv når du er innom en bensinstasjon?

– Yoghurt, havregrøt, proteiner eller vann. Jeg er jo også mye «on the go», så da prøver jeg å være bevisst og velge sunne alternativer.

Michaelsen er glad for at det er blitt mer trendy å tilby sunne alternativer.

– Det er noe folk ønsker, og nå er det skapt et marked for det, sier hun.

Markedsdirektør Anne Helen Våge i Circle K sier til VG at kjeden de siste årene har gjort en rekke tiltak for å tilby sunnere alternativer. Hun sier de har fokusert på større sortimentsbredde av sunne måltider, bedre råvarer, tilpasning av porsjonsstørrelser og transparens i kommunikasjon og varedeklarasjon.

– Vi har byttet til en ny type hamburgerbrød med mindre salt, vi har høyere kjøttinnhold i hamburgere og pølser enn tidligere, og vi har vegetar-produkter og Lofoten fiskeburger på menyen. Vi eksponerer sunnere alternativer som salater, frukt, vann osv. på mer sentrale plasser i butikken enn tidligere, sier hun.

Konseptene Tiger, Jafs, Deli di Luca og MIX inngår i porteføljen til Norgesgruppen Servicehandel.

– Tradisjonelt sett er dette kjeder hvor folk i farta ofte handler – og utsalgssteder hvor vareutvalget har vært dominert av mer usunne produkter og måltider. Vi har derfor satt som mål å gjøre de usunne måltidene litt sunnere. Små grep som å redusere saltet i krydderblandinger er et godt eksempel på dette. Det kan fremstå som et lite tiltak, men som likevel er av stor betydning, og et viktig folkehelsetiltak for dem som ofte er på farten og stadig spiser der. I tillegg jobber vi mot å doble andelen grovere bakervarer og andelen hvitt kjøtt, sier Marianne Ødegaard Ribe i Norgesgruppen Servicehandel AS.