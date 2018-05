TROSSET FORBUD: Det ble en dyr grill-opplevelse for mannen. (Illustrasjonsfoto) Foto: Johannessen, Sara

Ekstrem skogbrannfare: Fikk 5.000 i bot for å grille

Publisert: 30.05.18 13:54

INNENRIKS 2018-05-30T11:54:22Z

En mann i 30-årene fikk søndag kveld et forelegg på 5.000 kroner for å ha fyrt opp en engangsgrill.

Politiet fikk telefon fra flere vitner om at en mann grillet ved en badeplass i Haugesund søndag kveld. Mannen hadde fyrt opp grillen til tross for bålforbudet, og det skal ha vært svært tørt på stedet.

I tillegg tok det fyr i gresset rundt grillen, og det skal ha blitt svidd av rundt en kvadratmeter gress, skriver politiet på Facebook.

– Mannen fikk et forelegg som havner på rullebladet, og må betale en bot på 5.000 kroner, sier politiadvokat Sveinung Andersen.

Til VG forteller operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Henning Andersen, at de har ekstra fokus på dette nå, men at de ikke har kapasitet til å kjøre rundt for å sjekke alle steder i distriktet.

– Det er ingen steder det er lovlig å grille nå, og folk må bruke vett.

På spørsmål om politiet kommer til å bøtlegge alle de kommer over som griller, svarer operasjonslederen:

– Det kommer an på tid og sted.

Det er forøvrig svært varmt på hele Vestlandet nå: Onsdag satt Bergen ny varmerekord for mai måned, med hele 30,05 grader. Det er bare en drøy grad under juli-rekorden for vestlandsbyen.