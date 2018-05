Studentene i teknologiledelse på OsloMet fikk eksamen avlyst etter en feil Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Eksamen ble avlyst underveis

Publisert: 16.05.18 11:09

Eksamen var knapt kommet i gang for de 230 studentene i Oslo, da den brått ble avlyst. En ny eksamensordning på universitetet var årsaken.

Studentene i byggingeniør på OsloMet fikk seg en ubehagelig overraskelse i ettermiddag, da eksamen med ett ble avlyst. Det hadde gått en time av eksamen i teknologiledelse da beskjeden kom.

Den samme eksamensoppgaven var brukt på Høgskulen på Vestlandet tidligere samme dag, og det var frykt for at studentene i Oslo dermed skulle kunne ha fått kjennskap til oppgaven før den ble utlevert. Mens studentene i Oslo hadde den tre timer lange eksamenen klokken 15.00 i går, var den blitt avholdt klokken 09.00 i Bergen.

Sommerjobb og feriereiser

– Vi fikk høre at skolen ikke så det som forsvarlig å fortsette. Jeg synes det er rart at skolen ikke har kontroll på når eksamen skal være, sier student og tillitsvalgt Ali Ashar Nawas til VG.

Han forteller at det var flere fortvilte studenter etter avlysningen.

– Mange har allerede bestilt feriereiser, eller skal ha sommerjobb. Dersom eksamen må tas senere i sommer, frykter de at de ikke får tatt den.

Nawas sier at studentene i dag skal få beskjed om hva som skjer videre.

– Enten får vi karakter kun ut fra prosjektoppgaven, eller så må vi ta en ny eksamen. Vi er usikre på hva som skjer videre. Etter at vi har fått høre hva som skjer i morgen, vil jeg snakke med klassen om hva de vil. Deretter vil jeg ta opp saken med instituttet, sier han til VG.

Ny ordning skapte forvirring

Dekan ved fakultet for teknologi, kunst og design Egil Trømborg sier at feilen er en konsekvens av en nyordning i eksamensavviklingen, som tillater at eksamen skjer på ulike tidspunkt på dagen. Faget teknologiledelse samkjøres med Høgskulen på Vestlandet, men vanligvis foregår eksamen samtidig.

– Vi må legge oss flate og beklage for at vi har sviktet her. Vi er ikke vant med den nye ordningen, og var ikke klar over at dette kunne bli et problem på forhånd, sier Trømborg til VG.

– Vi vet ikke om det har forekommet juks, men siden det er en mulighet for at studenter kan ha kommunisert etter eksamenen i Bergen, åpner det for mistenkeliggjøring. Derfor måtte vi stoppe eksamen, sier han.

Vil arrangere ny

Trømborg forteller at universitetet nå gjør det de kan for å redusere ulempen for studentene, og at disse vil få tre alternativer å velge blant.

– En prosjektoppgave studentene har levert, som vanligvis teller nesten halvparten av karakteren, kan man velge å la stå som eneste karakter. Om dette ikke er ønskelig, vil studentene få mulighet til å ta en ny eksamen i juni, eventuelt ta konteeksamen på vanlig måte etter sommeren, sier han.

Trømborg sier også at OsloMet vil være åpne for andre løsninger dersom ingen av alternativene passer for studentene.

– Vi er sikre på at vi klarer å unngå forsinkelser med vitnemålsutdelingen med disse løsningene, sier han.

