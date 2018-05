I RETTEN: Sørlendingen Marius Groth (35) sammen med sin forsvarer Øystein Storrvik. Foto: Mattis Sandblad

Drapstiltalte Marius Groth (35): Slik lurte jeg Paul Simmons

Publisert: 24.05.18 14:00

OSLO TINGRETT (VG) Marius Groth (35) forklarer i retten at han var ute etter lettjente penger og lette bytter da han møtte avdøde Paul Simmons.

Sørlendingen innledet sin frie forklaring med å fortelle om at hvordan han ble kjent med Simmons mens de begge sonet i fengsel.

– Jeg fortalte han ikke akkurat om min kriminelle karriere, men jeg sa at jeg drev med kjøp og salg av skrapgull og klokker. I forbindelse med dette fortalte han meg at han hadde penger på konto etter en arv, forklarer han.

Ifølge Groth ble det to kjent gjennom å snakke om «løst og fast» , og de begynte å holde sammen.

– Jeg luktet lunten på litt penger. Ingen kan stikke under stol at jeg er en bedrager og er ute etter lettjente penger og ... lette bytter, hvis jeg kan si det sånn, sier Groth.

Samme dag som Simmons slapp ut fra fengsel møttes de to til lunsj i Lillestrøm, forklarer 35-åringen.

– Jeg la frem mine forretningsplan. Viste ham den dyre klokken jeg hadde på armen. Gjorde ham mer trygg på min væremåte, hvem jeg er og min økonomiske bakgrunn og trygghet, sier Groth.

– Gikk fem på

I perioden som fulgte fortsatte han å selge seg inn for den unge musikeren.

– Jeg la frem forretningsplaner om kjøp og salg av gull av eiendomsinvesteringer. Jeg hadde en del gull å vise til, hadde mye kunnskap om gull, diamanter og klokker. Jeg introduserte at man kunne doble penger på få dager. Sånn fikk Paul tryggheten til å overlate penger til meg. Han gikk fem på, der og da, mener Groth.

Groth forteller at han kjøpte et par kilo med tinn som han malte med maling. Han fortalte Simmons at dette var hvitt gull.

– Da hadde jeg en verdi å presentere , og det var da jeg fikk full kontroll på kontoen til Paul. Han fikk den tilliten til meg.

– Plankekjøring

– Det er sant det som noen har sagt at han ikke var naiv. Det er derfor jeg måtte holde på med tinn og maling for å ha noe jeg kunne vise frem, sier Groth.

– Hvis jeg skal være så kynisk… Det var egentlig plankekjøring, det bare utviklet seg, man fikk mer kredittkort, lån, overførsler fra firma. Jeg hadde full kontroll, forklarer Groth.

Sammen med bergenseren Eirik Vad (37) er Marius Groth tiltalt for å ha bedratt og drept musikeren Paul Simmons (25) i februar 2015 . Tiltalen omfatter også drapsforsøk, ransforsøk, vold og voldtekt.

I et åpent brev til VG har Groth tidligere lagt skylden for at Simmons døde over på Eirik Vad.

Begge de tiltalte nekter straffskyld for drap og drapsforsøk, men har erkjent bedrageri.

