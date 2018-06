MÅ SVARE: Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ber helse- og omsorgsminister Bent Høie svare på ni konkrete spørsmål knyttet til ambulanse-flyanbudet. Her avbildet på akuttmedisinsk klinikk på UNN mandag denne uken. Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

Risikerer kontroll-sak: Krever svar på ni spørsmål fra Høie i luftambulanse-saken

Publisert: 13.06.18 12:58

Mulige politiske føringer, kunnskap om risikovurderinger, Telles habilitet og kjennskap de juridiske betenkningene er blant ni kritiske spørsmål kontroll- og konstitusjonskomiteen nå ber statsråden svare på.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité bekrefter til VG at komiteen har startet en undersøkelse av ambulanseflysaken, som er steget komiteen tar før en eventuell høring og en offisiell kontrollsak.

– Gjennom hele prosessen har jeg hatt i bakhodet at dette er en større kontroll-sak. Når saken er ferdig behandlet i helsekomiteen er det naturlig at saken følges opp i kontrollkomiteen. Det er mye som er bekymringsfullt i hele prosessen som Stortinget ikke kan leve med at forblir ubesvart, sier Fylkesnes til VG.

Han opplyser at hele komiteen stiller seg bak brevet som ble sendt til Høie tirsdag 12. juni.

Helse- og omsorgsdepartementet sier til VG at svar fra helse- og omsorgsminister Bent Høie vil kommei løpet av om lag en ukes tid.

– Det er naturlig at de spør. De skal få gode svar, skriver Bent Høie i en e-post til VG onsdag.

Langvarig krise

Siden april har det vært full krise i luftambulansetjenesten i Norge, etter at forhandlingene mellom den nye operatøren Babcock og Norsk Flygerforbund brøt sammen.

12 piloter har sluttet, og selv om dagens operatør Lufttransport ANS er i prosessen med å lære opp nye, har striden skapt en usikker beredskap.

Flere ganger har ambulansefly stått på bakken.

Senest i går sto fire fly parkert i en periode på dagtid, som følge av mannskapsmangel.

Spørsmålene helseministeren må besvare

Kontroll- og konstitusjonskomiteen stiller flere spørsmål om anbudsprosessen i sitt brev, de vil ha svar på:

1. Om Helse- og omsorgsdepartementet på noe tidspunkt har gitt signaler til underliggende etater om at kravet om virksomhetsoverdragelse burde unngås.

I Stortinget 7. juni avviste Bent Høie at han har gitt politiske føringer i saken.

2. Om statsråden kjente til de juridiske betenkningene om virksomhetsoverdragelse utarbeidet for Luftambulansetjenesten HF (i november 2015 og mai 2018) i forkant av Stortingshøringen i saken den 24. mai i år.

De juridiske betenkningene ble lenge unntatt offentlighet, før Helse- og omsorgsdepartementet etter politisk press snudde og likevel valgte å offentliggjøre de to hemmelige dokumentene .

3. Hvilke vurderinger som ble gjort av eventuell anbudsvinners driftsevne hvis man ikke skulle gjennomføre virksomhetsoverdragelse.

I brevet skriver kontroll- og konstitusjonskomiteen at det var kjent for Luftambulansetjenesten HF allerede i 2015 at det kunne komme krav om virksomhetsoverdragelse , og at det i konkurransegrunnlaget er presisert at det er anbudsvinnerens ansvar hvis det blir et krav.

Mangel på juridisk betenkning

4. På hvilket tidspunkt ble Høie gjort oppmerksom på at det ikke lå noe skriftlig juridisk betenkninger bak vurderingen om at Luftambulansetjenesten HF ikke kunne stille krav om virksomhetsoverdragelse, på grunn av EØS-regler.

VG har tidligere skrevet at den juridiske betenkningen fra 2015 kun tar for seg spørsmålet om anskaffelsen skal anses som virksomhetsoverdragelse. Administrerende direktør Øivind Juell i Luftambulansetjenesten HF har i etterkant uttalt at «det er hevet over enhver tvil at de EØS-rettslige skrankene også lå til grunn for vurderingen» , og at de fikk muntlige innspill på nettopp dette i det løpende arbeidet før anbudet ble utlyst.

Innsyn i lønnsdetaljer

5. Hvorfor Lufttransport AS ble pålagt å gi fra seg informasjon om lønns- og arbeidsvilkår til en konkurrent i anbudsrunden, når det ikke var stilt krav i anbudsdokumentene om virksomhetsoverdragelse.

VG skrev den 24. mai at Babcock ba om, og fikk, detaljert kjennskap til lønnskostnadene hos konkurrenten Lufttransport underveis i anbudsrunden om å drifte ambulanseflyene. Babcock har bekreftet at de ba om detaljer om lønnskostnadene hos konkurrenten.

6. Om helsemyndighetene gjennomførte en ny vurdering av Babcocks evne til å levere samme kvalitet etter at de senket pristilbudet sitt kraftig i andre del av anbudsrunden.

VG har tidligere skrevet at Norsk Flygerforbund har reagert på at selskapene hadde omtrent samme pris i første del av anbudsrunden , men at anbudsvinneren i andre rundet dumpet prisen med 300 millioner kroner.

Risikovurdering og inhabilitet

7. Hva slags krav stilte departementet til risikovurdering ved operatørbytte, og hvordan ble dialogen om risikovurderingen gjennomført.

8. Om det ble gjennomført en vurdering av Marianne Telles habilitet fra departementet etter at det ble stilt spørsmål om dette i media.

Tidligere styreleder Marianne Telle i Helse Nord RHF trakk seg den 14. mai , etter at det i media ble satt søkelys på hennes at det ble kjent at selskapet hennes, Bedriftskompetanse AS hadde en intensjonsavtale om bemanning i Babcock , samtidig som det kom frem at hennes nære venninne Hilde Sjurelv var ansatt i Babcock.