SATSER PÅ HAVET: Utviklingsminister Nikolai Astrup og den norske regjeringens satsing på å redusere marint avfall hylles av Gunhild Stordalen. Mandag møttes de to på EAT-konferansen i Stockholm. Foto: Magnus Sandberg

Gir 280 millioner til plast-krigen – Gunhild Stordalen jubler

Nanna Johannessen

Magnus Sandberg (foto)

Publisert: 11.06.18 16:54

INNENRIKS 2018-06-11T14:54:11Z

STOCKHOLM (VG) Eat-gründer Gunhild Stordalen er strålende fornøyd med at Norge vil ta en lederrolle i kampen mot plastsøppel i havet.

– I 2050 kan det være mer plast i havene enn fisk. Norske forskere som kartlegger fiskebestander i Afrika og Asia forteller nå at nesten annenhver fangst ikke bare er fisk, men også plastavfall. Plasten forurenser dyrelivet langsomt, og den sjømaten havner på spisebordet vårt, sa utviklingsminister Nikolai Astrup da han gjestet Eat-konferansen mandag.

Samtidig annonserte han at Norge totalt vil bidra med 280 millioner kroner i et utviklingsfond som skal arbeide for å bekjempe marin forsøpling og mikroplast i havet.

LES OGSÅ: Gunhild Stordalen om sin «nye» livsstil: – Jeg føler meg bedre

VG møter Nikolai Astrup sammen med Gunhild Stordalen like etter at han har holdt sitt innlegg i Stockholm mandag.

– Skal vi kunne leve av havet og fremtiden, må vi sørge for at det er rent, sier Astrup.

Gunhild Stordalen sier hun er stolt av å ha Norge på offisielt nivå til stede på EAT-konferansen, og sier hun er glad for at regjeringen setter hav på agendaen:

– Vi forsøpler et av våre viktigste spisskamre for fremtiden, og det er kritisk å agere. At Norge nå lanserer en ny handlingsplan rundt matsystemet og setter det på bistands- og utviklingsagendaen er helt unikt i internasjonal sammenheng. Det å gå fra å agere på problemer som oppstår til faktisk å forebygge, og unngå at skadene oppstår i utgangspunktet gjennom helhetlige strategier er å stort skritt i riktig retning. Jeg er stolt av vår regjering og det Nikolai Astrup gjør, sier Gunhild.

Astrup sier at regjeringens handlingsplan for bærekraftige matsystemer er inspirert av EATs arbeid.

– Regjeringen jobber med en handlingsplan for bærekraftige matsystemer som skal se matsikkerhet, klimatilpasset landbruk og ernæring i sammenheng med hovedprioriteringene i utviklingspolitikken. Vi må legge silotenkningen til side, og se sammenhengene hvis vi skal lykkes. EAT har klart å flytte mat fra periferien av den globale debatten, til sentrum. Det mener jeg er helt riktig, sier han.

EATs agenda er å få politikere, næringsliv, akademia og sivilsamfunn til å samarbeide for et mer bærekraft globalt matsystem, for å gi verdens stadig voksende befolkning et sunt og balansert kosthold.

Man risikerer at det skal være mer plast enn fisk i havet om man ikke tar grep nå.

– Dessverre bruker vi havet som en søppelkasse, og hvis vi ikke gjør noe vil verdens marine økosystemer ødelegges. Det vil være katastrofalt for menneskeheten. I en agenda hvor mat står i sentrum må havet som matfat være med.















1 av 6 SATSER: Utviklingsminister Nikolai Astrup (H) fortalte i sitt innlegg på EAT at regjeringen ønsker å styrke bistandsprogrammet mot marin forsøpling med 130 millioner kroner . Magnus Sandberg

Det var under G7-møtet i Quebec City at statsminister Erna Solberg at Norge vil skyte inn rundt 100 millioner kroner til å bekjempe plast i havene i et fond opprettet sammen med Verdensbanken.

– Det er satt inn 100 millioner som første innskudd, og så skal vi i tillegg bruker 180 millioner kroner på andre tiltak for å forhindre marin forsøpling. Det kan være opprydningstiltak rundt omkring i verden, avfallshåndteringssystemer eller arbeid gjennom frivillige organisasjoner. Det handler om å komme i gang så fort som mulig, sier han.

Fakta om EAT * EAT er startet av Stordalen Foundation, Gunhild og Petter A. Stordalens stiftelse for bærekraftig utvikling. * Jobber for å få politikere, næringsliv og akademia til å samarbeide for en sunnere og mer bærekraftig matindustri. * Har som mål å enes om bærekraftige løsninger basert på forskning, kommersiell lønnsomhet og politisk vilje. * Arrangerer årlig konferansen Stockholm Food Forum som samler internasjonale ledere innen politikk, næringsliv og akademia for å diskutere veier til en sunn og bærekraftig matindustri. Kilde: NTB

Gunhild Stordalen nikker anerkjennende, og sier hun er glad for at Norge «stepper» opp:

– Det begynner å gå opp for alle hvor alvorlig utfordringen er, og at det krever samarbeid mellom ulike aktører, på tvers av sektorer, disipliner og landegrenser - alt med en vitenskapelig forankring. Det den norske regjeringen gjør er foroverlent og et eksempel til etterfølgelse, sier hun.