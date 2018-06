ANMELDT IGJEN: Per Oluf Svendsen (68) er politianmeldt for underslag etter at han skal ha satt inn 3,6 millioner kroner på sin egen private bankkonto. I desember i fjor ble han anmeldt av Stiftelsestilsynet. Foto: Vågenes, Hallgeir

Samlet inn penger til russtiftelse - anmeldt for å ha satt inn 3,6 millioner kroner på sin egen konto

Publisert: 26.06.18 19:27

BERGEN (VG) I årevis dro Per Oluf Svendsen (68) land og strand for å samle inn penger til Stiftelsen Ordet. Undersøkelser hos Kemneren i Bergen viser at Svendsen satte inn 3,6 millioner kroner på sin private bankkonto i løpet av en seksårsperiode. Alt var i mynt.

Sist fredag ble den tidligere styrelederen i Stiftelsen Ordet politianmeldt for underslag av styrelederen i stiftelsen, advokat Bjørn Åge Hamre i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

– Vi mistenker at dette er penger som ble samlet inn til stiftelsen, og som skulle tilkommet stiftelsen, sier Hamre til VG.

Kemnerens undersøkelser skal vise at kontantinnskuddene er gjort i bankfilialer over hele Sør-Norge, i perioden fra 2010 til 2016. Etter det VG får opplyst, har Svendsen forklart at noen av innskuddene skulle dekke utgifter han selv hadde hatt til driften av stiftelsen.

Resten skal ifølge hans egen forklaring være personlige pengegaver han fikk av privatpersoner han møtte da han var ute og samlet inn penger.

– Og det har alltid vært i mynt?

– Det ser slik ut. Men jeg mener det er grunn til å stille store spørsmål ved denne forklaringen, sier styreleder Hamre.

Også salget av en grisefarm i Kenya, der stiftelsen i flere år drev rehabilitering av norske og kenyanske rusmisbrukere, er omfattet av anmeldelsen.

– Det er differanse mellom den reelle kjøpesummen og det som er bokført. Det er også differanse mellom salgssummen og det som er regnskapsført, sier Hamre.

Stiftelsestilsynet avsatte i oktober i fjor hele styret i Stiftelsen Ordet, og oppnevnte Hamre som ny styreleder. Det skjedde etter at Per Oluf Svendsen hadde overført 2,3 millioner kroner fra stiftelsen til sin egen konto.

I desember i fjor avslørte VG at den familiedrevne stiftelsen har tjent millioner av kroner ved å sende rusmisbrukere og kenyanere ut på gaten med innsamlingsbøsser. I årene 2000–2016 ble det regnskapsført 25 millioner kroner i inntekter, viser årsregnskapene.

Stiftelsestilsynet anmeldte det gamle styret i stiftelsen for mulige brudd på stiftelsesloven og straffeloven, etter VGs omtale.

De siste månedene har Hamre jobbet for å sikre verdiene i stiftelsen, blant annet en leilighet på Costa Blanca i Spania som stiftelsen i 2010 kjøpte som en «behandlingsenhet». Til tross for at leiligheten ble kjøpt for stiftelsens penger, ble den registrert på Svendsen og hans kone.

Hamre sier at det ikke er uenighet om at leiligheten tilhører Stiftelsen Ordet, men Svendsen har likevel nektet å signere på salgsdokumenter slik at stiftelsen kan legge eiendommen ut for ordinært salg, ifølge styrelederen.

– Svendsen mener stiftelsen skylder ham et millionbeløp. Vi kan ikke se at det er grunnlag for å reise noe motkrav mot stiftelsen, sier Hamre.

Hamre sier at han nå vil vurdere å gå rettens vei for å få fastslått at leiligheten i Spania tilhører stiftelsen, dersom Svendsen ikke medvirker til en salgsprosess i Spania.

– Da kan vi få en fastsettelsesdom om at stiftelsen eier leiligheten, og vil da ikke lenger trenge Svendsens signatur for å kunne gjennomføre salg av leiligheten i Spania. Per Svendsen har på sin side gitt uttrykk for at han vil ta ut søksmål mot stiftelsen om han ikke får dekket sitt krav. Kravet er mangelfullt dokumentert og avvist av stiftelsen.

I tillegg til leiligheten i Spania, har det nye styret sikret seg pant i to leiligheter. En av leilighetene ble i fjor høst solgt fra stiftelsen til Svendsens stedatter, uten å ha vært lagt ut på det åpne markedet. To biler og en campingvogn er allerede lagt ut for salg.

Per Oluf Svendsens advokat Erlend Øen skriver følgende i en e-post til VG:

– Det er korrekt at Svendsen har varslet søksmål mot stiftelsen ved advokat Hamre. Det er etter Svendsen sin vurdering klart at stiftelsens midler - også innsamlede midler - er benyttet til stiftelsens formål. Svendsen har, i tillegg til sin arbeids- og fritid gjennom flere tiår, også tilført stiftelsen betydelige ressurser.

– Utover dette ønsker man ikke å kommentere saken ovenfor media på dette tidspunkt.

Politiadvokat Torunn Strand i Vest politidistrikt bekrefter overfor VG at Per Oluf Svendsen er anmeldt for underslag/utroskap av det nye styret i stiftelsen.

Strand sier at politiet ikke har startet etterforskning i saken som ble anmeldt av Stiftelsestilsynet før jul, på grunn av kapasitetsproblemer.

Kontrollsjef Anita Giæver Hansen hos Kemneren i Bergen vil ikke kommentere saken.