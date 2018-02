Flere pasienter blir innlagt på sykehusene med influensa nå enn på det høyeste nivået forrige sesong. Foto: Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

Flere influensa-dødsfall enn normalt

Publisert: 27.02.18 06:43

2018-02-27

Mange sykehussenger fylles opp av pasienter med influensa, og flere nordmenn enn vanlig dør av sykdommen.

I uke syv ble det påvist influensavirus hos 384 inneliggende pasienter på norske sykehus, noe som beskrives som et høyt nivå og kraftig opp fra uke fire da 250 personer var innlagt.

Totalt ble 2503 personer innlagt med alvorlig influensa fra sesongstart i uke 40 i 2017 til og med uke syv i år, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet . Overvåkningen av alvorlig influensa dekker omtrent 60 prosent av den norske befolkningen.

– Vi ser at det er litt flere innlagte nå enn da vi var på toppnivå i forrige sesong, sier Karoline Bragstad, fungerende avdelingsdirektør ved avdeling for influensa ved Folkehelseinstituttet, til VG.

– Flere dør

Hun tror vi har nådd influensatoppen og at vi vil ligge her et par uker før antallet syke går ned.

– Det er flere som dør i år enn det vi forventer i en vanlig influensasesong, sier Bragstad.

I løpet av en normal influensasesong dør mellom 200 og 2000 av sykdommen eller følgekomplikasjoner, med et årlig gjennomsnitt på 900 personer.

– I fjor var det dobbelt så mange som døde, rundt 1700 personer, sier Bragstad.

Fullt så ille ser det foreløpig ikke ut til å bli i år.

– Men det er en overdødelighet i samfunnet også i år, særlig blant personer over 60, sier Bragstad.

På torsdag regner Folkehelseinstituttet med å ha en oversikt over hvor alvorlig årets influensasesong ligger an til å bli.

– På sykehusenes intensivavdelinger hadde det per uke syv så langt denne sesongen vært 323 innleggelser, av disse døde 16. Men dette er bare tall fra intensivavdelingene, sier Bragstad.

Verst i Oslo

Oslo ligger på et «svært høyt nivå» når det gjelder antall influensarammede.

– Seks andre fylker er oppe på «høyt nivå». Det er Akershus, Buskerud, Vestfold, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland, sier Bragstad.

– Det er mer influensa i omløp og flere syke enn i fjor, legger hun til.

Seksjonsoverlege Ida Natås ved Allmennlegevakten i Oslo sier de har mottatt mange telefoner fra personer med influensalignende symptomer så langt i år.

– Pågangen på legevaktsentralen har vært høy hittil i år, høyere enn på samme tid i fjor. Vi har ikke tall på antall henvendelser som dreier seg om influensa, men inntrykket er at mange av henvendelsene dreier seg om infeksjonssykdommer og influensalignende symptomer, sier hun.

Legevaktsentralen har i vinter 800 inngående telefonsamtaler i døgnet, 100 mer enn på samme tid i fjor, ifølge Natås.

– Når det gjelder pasienter som møter opp på legevakten har vi ikke inntrykk av en spesielt høy pågang i år, sammenlignet med tidligere år, sier fungerende avdelingsdirektør Henriette Waitz.

Hun understreker samtidig at nøyaktig antall influensatilfeller på legevakten ikke er registrert og viser til tall fra FHI.

Jevn strøm i Bergen

Ved Bergen legevakt har det vært et jevnt tilsig av influensapasienter denne sesongen, forteller overlege Eivind Damsgaard.

– Det har vært middels mye, et jevnt tilsig som har vart en stund. Men det er ikke en kjempeepidemi, slik vi av og til kan se.

– Som alltid er det de eldre som får det hardest. Derfor anbefaler vi at de vaksinerer seg. Vi er også særlig oppmerksomme på om de er tungpustet, da kan influensaen være alvorlig, sier Damsgaard.

Også fastlege Ole Kristian Bjønnes ved Engen legesenter i Bergen melder om jevn strøm, men pågangen er omtrent slik den pleier å være i influensasesongen, ifølge han.

– Jeg hadde fire til seks pasienter i dag med influensalignende symptomer, så det utgjør relativt mye av øyeblikkelig hjelp-timene våre. Men det er ikke alle som tester positivt for influensa, sier han.

– Det er ikke noe annet vi kan gjøre enn å gi sykemelding, klappe dem på skulderen og ønske god bedring. Men vi sjekker for komplikasjoner og tar tak i det hvis det er noe.

Moderat i Trondheim

Enhetsleder Gustav Øverli ved Trondheim legevakt melder om en tilsynelatende økning av influensatilfeller fra januar til februar.

– Publikum er veldig flinke å ringe legevakttelefonen slik at det er færre oppmøtte på legevakten. Det er nok et økende antall influensatilfeller, men fortsatt på moderat nivå. Men vi kan vente at det blir litt flere, jeg tror ikke nødvendigvis toppen er nådd, sier han.

– For mange er det nok å ringe på telefon og få en avklaring om at de gjør de rette tingene: Ligge under dynen, få i seg nok drikke og ta febernedsettende om temperaturen blir for høy.