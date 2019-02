Slik har politiet analysert de mystiske mennene

SKI (VG) Til tross for å ha vært etterlyst halvannen måned, er hverken «Luemannen» eller «Telefonmannen» identifisert. Nå mener politiet å kunne anslå hvor høye de er.

Gjentatte oppfordringer fra politiet , massiv medieomtale og flere tips til tross, politiet vet hverken hvem «Luemannen» eller «Telefonmannen» er.

På en pressekonferanse torsdag gir imidlertid politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt nye opplysninger om de to - basert på politianalyser:

Politiet har kunnet verifisere at det er snakk om to forskjellige menn.

Den ene mannen er mellom 180 og 188 centimeter høy.

Den andre anslås å være mellom 176 og 182 centimeter høy.

Se grafikk - slik kan de ha beveget seg:

– Fortsatt interessante

VG har tidligere stilt politiet spørsmål om analysene de har gjennomført basert på overvåkningsmaterialet. Tidligere har de kun villet si at de har gått dypt inn i materialet.

VG har tidligere skrevet om hvordan politiet enkelt kan analysere seg frem til mennenes høyde, samt si noe om ganglaget deres.

HVEM ER DE? Politiet vet fremdeles ikke hvem disse to er. Foto: POLITIET

– Vi betrakter de fortsatt som interessante. Vi har fått flere tips på navngitte personer. Disse er fulgt opp, men har så langt ikke gitt konkrete resultater, sier Brøske.

Anne-Elisabeth Hagen har i dag vært savnet i nøyaktig fire måneder. Politiet og familien har siden den gang fått flere beskjeder fra kidnapperne. Til tross for dette har man ikke fått noe bevis på at hun fortsatt er i live. På pressekonferansen torsdag åpnet politiet for første gang for at hun ikke lenger er i live.

Hvordan kom de seg dit?

Politiet har tidligere vært interessert i biltrafikken rundt næringsparken den aktuelle dagen.

– Generelt så håper vi og tror at det er folk som har informasjon, særlig rundt kjøretøy. Det gjelder Futurum-bygget også. Hvordan har disse to kommet seg dit? uttalte Brøske etter at videoen ble offentliggjort.

Tidlig etter offentliggjøringen av videoen fikk politiet kontakt med en syklist i refleksklær, som også ble fanget opp av overvåkningskameraene. Denne syklisten passerte «Telefonmannen» og er sjekket ut av saken.