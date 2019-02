SENDTE MELDING: Knut Sandli i Fagforbundet i Oslo, sendte bekymringsmelding til Arbeiderpartiet etter å ha kommet over videoen med Trond Giske og en ung kvinne på et utested i Oslo. Foto: Helge Mikalsen, VG

Fagforbundet gransker tillitsvalgte etter Giske-melding

Fagforbundet Oslo har satt i gang en intern gransking av de to tillitsvalgte som sendte bekymringsmelding etter å ha sett en video med Trond Giske.

NTB

Publisert: 27.02.19 07:12







– Vi jobber nå intenst og har interne prosesser knyttet til det som har skjedd. Vi driver ikke partipolitikk i fagforeningen, sier Bjørn Wølstad-Knudsen i Fagforbundet Oslo til Aftenposten.

De tillitsvalgte, Knut Sandli og Terje Ferstad, sendte bekymringsmelding til Ap etter å ha sett en video av Giske med en ung kvinne på et utested i Oslo.

PÅ JOBB: Trond Giske fotografert på jobb som stortingsrepresentant i en av de mange korridorene på Stortinget. Foto: Tore Kristiansen, VG

Videoen har skapt reaksjoner, men kvinnene som laget «dansevideoen» med politikeren, har vært rasende på Fagforbundet, ikke på grunn av videoen, men bekymringsmeldingen fra de tillitsvalgte.

De har framholdt at videoen er helt uproblematisk og at den ble laget som en «intern greie» i vennegjengen. De sier de føler seg misbrukt i et politisk spill.

Wølstad-Knudsen sier han har møtt de to kvinnene, og de tre er enig om hva han skal si om saken. De har valgt å forbli medlemmer i forbundet.

– Vi jobber intenst med å ta vare på våre medlemmer. Kvinnenes høyeste ønske er å få være i fred. De ønsker ikke flere medieoppslag. Vi er enig om hva jeg har lov å si, sier han.

