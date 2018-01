Trond Giske er ferdig i sentralstyret

Publisert: 29.01.18 12:06

Siden Giske ikke lenger er Ap-nestleder, er det heller ikke naturlig at han sitter i sentralstyret, konkluderer Arbeiderpartiet.

– Da Trond Giske allerede har trukket seg som nestleder er det naturlig at Giske ikke møter i sentralstyret ut denne valgperioden, heter det i en uttalelse fra Aps sentralstyre.

Sentralstyret er mandag samlet på Gardemoen.

Giske trakk seg som nestleder og finanspolitisk talsperson for partiet 7. januar i år.

– Sentralstyret konstaterer at konklusjonen i behandlingen av flere av varslene er at det har vært brudd på partiets retningslinjer mot seksuell trakassering, skriver sentralstyret videre i uttalelsen.

Sentralstyret stiller seg med dette bak partileder Jonas Gahr Støres konklusjoner i Giske-saken.

Hviler tungt ansvar

Giske-saken startet i begynnelsen av desember da Dagens Næringsliv og VG publiserte saker om oppførselen til Giske.

Den siste helgen før jul i fjor mottok partiet flere varsler om Giske. Torsdag forrige uke kom partiet frem til at den tidligere nestlederen har brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

Sentralstyret skriver videre at det er forventet at de tillitsvalgte i partiet har en adferd som er forenlig med partiets verdigrunnlag og retningslinjer for hvordan kvinner og menn skal bli møtt.



– Dette ansvaret hviler ekstra tungt på våre fremste tillitsvalgte, heter det videre i uttalelsen.

Ap er inne i en dyp krise. Søndag kunngjorde sekretariatsleder Hans Kristian Amundsen at han trekker seg fra vervet som følge av en konflikt med partisekretær Kjersti Stenseng .

Gjenopptar politisk arbeid

Giske er for tiden sykemeldt. Sentralstyret skriver at han etter endt sykemelding skal gjenoppta sitt politiske arbeid i Stortinget for fullt.

Den tidligere nestlederen skal gjenoppta arbeidet i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

På det ekstraordinære landsstyremøtet 29.-30. januar skal partiet etter planen legge grunnlaget for å snu den krevende situasjonen de befinner seg i.