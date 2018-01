UHELDIG: Slik så det ut da den uheldige elgkua satt fast under tribunen på fotballstadion i Rendalen. Foto: Anne Marit Kværnes

Uheldig elgku måtte avlives etter ublidt møte med tribune

Publisert: 11.01.18 17:26

Lørdag måtte en elgku avlives etter å ha kilt seg fast under en fotballtribune i Rendalen i Østerdalen i Hedmark.

Det var en observant nabo som ble vitne til den uheldige elgkuas tragiske skjebne.

– Jeg så at en elg sto og spiste på noen busker ved gjerdet som skiller meg og fotballbanen. Den ble plutselig skremt og hoppet over gjerdet, forteller Anne Marit Kværnes til VG.

Hun forteller at skogens konge ofte er på besøk i området, og at de normalt hopper over gjerdet helt fint.

– Men den mistet balansen. Et par meter etter gjerdet starter tribunen, og jeg så at den falt der, forteller hun.

Kværnes observerte at det spratt planker opp fra tribunen etter elgens fall og tenkte at hun måtte gå og sjekke hvordan det hadde gått.

– Jeg så da at elgen lå fastklemt under tribunen. Den klarte ikke å røre seg, sier Kværnes, som straks ringte kommunens Fallviltgruppe for hjelp.

Tore Bood ved Fallviltgruppen i området forteller til VG at det ikke var noen annen utvei enn å avlive dyret.

– Den lå slik med beina at den ikke kom noen steder, og vi regner med at det hadde gått noe galt i ryggen, sier Bood.

Han fikk tak i en traktor for å fjerne tribuneplanken og fikk snudd elgen.

– Den kom seg ikke på beina, så eneste utvei var å avlive, forteller han og legger til:

– Dette var en eldre ku – en gammel dame, som hadde vært veldig uheldig.

Fallviltgruppens åtte menn har nok å henge fingrene i vinterstid, forteller Bood. Spesielt med tanke på påkjørsler.

– Det er mye rådyr og elg som trekker ned til veien på grunn av mye snø, så bilistene må kjøre forsiktig, oppfordrer han.