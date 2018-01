SIKTET: En forsvarsansatt i Bodø er siktet for voldtekt av en mannlig kollega. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Forsvarsansatt siktet for voldtekt av kollega

Publisert: 15.01.18 17:41

En mannlig forsvarsansatt i Bodø ble forrige uke pågrepet og siktet for voldtekt. Det er også mistanke om fem andre seksuallovbrudd.

Ut fra siktelsen skal mannen ha begått overgrepet mot en annen mannlig ansatt i forsvaret i juni i fjor sommer, skriver Avisa Nordland som omtalte saken først.

Siktede ble dagen etter pågripelsen løslatt, da påtalemyndigheten ikke fant noen grunn til at bevis kunne forspilles.

Etterforskes for flere tilsvarende forhold

Mannen blir nå etterforsket for flere andre tilsvarende forhold, og er blitt pålagt permisjon fra Forsvaret.

– Det fore­lig­ger mis­tan­ke om sek­su­al­lov­brudd mot fle­re and­re navn­git­te for­nær­me­de, sier på­ta­le­le­der hos po­li­ti­et i Sal­ten, Bjar­te Wal­la til Avisa Nordland .

Han opplyser samtidig at det er snakk om forhold som går tilbake til 2016.

Oberstløytnant Ivar Moen sier til VG at hendelsene ikke skal ha skjedd i arbeidstiden.

– Med den informasjonen vi sitter på nå så er dette forhold som ikke har skjedd i arbeidstiden, sier Moen.

Etter det Avisa Nordland kjenner til er samtlige fornærmede – totalt fem personer – menn i 20-årene og kolleger av den siktede.

Mannen har ikke erkjent straffskyld, opplyser politiet.

Ble kjent med saken før jul

Ifølge påtaleleder Walla er politiet fremdeles i en innledende fase av etterforskningen, og det gjenstår blant annet flere avhør.

Moen opplyser at Forsvaret ble kjent med saken gjennom flere varsler før jul.

– På grunn av innholdet og beskrivelsene i varslene, så oppfordret vi varslerne til å ta kontakt med politiet for å se nærmere på saken, forteller Moen til VG.

Forsvaret har i tiden etter at de ble gjort oppmerksomme på saken hatt dialog med politiet og bidratt til å få frem fakta i saken.

Moen forteller at de nå har dialog med både de fornærmede og den siktede, og at de er tilbudt oppfølging.

Mannens advokat, Tor Haug, bekrefter at mannen ikke har erkjent straffskyld.

– Jeg kan bekrefte at det er en ansatt i forsvaret her i Bodø som ble pågrepet torsdag i forrige uke. Han er siktet for seksuallovbrudd, men erkjenner ikke straffskyld for det. Det er så mye jeg kan si nå, sier Haug til VG.

Bistandsadvokat for en av de fornærmede, Kristin Fagerheim Hammervik ønsker heller ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

– Min kli­ent har ikke vært av­hørt, og jeg øns­ker der­for ikke å kom­men­te­re saken, sier hun til AN.

