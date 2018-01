GRAVER: En lokal bonde bisto søndag ettermiddag politiet med å søke gjennom en haug med fersk gjødsel som lå gjemt under snøen. Foto: Fredrik Solstad

Jakten på Janne: Dette er gåtene politiet må løse

Publisert: 09.01.18 11:26

INNENRIKS 2018-01-09T10:26:04Z

BRUMUNDDAL (VG) Det har gått 11 dager siden Janne Jemtland (36) forsvant fra sitt hjem i Brumunddal sent på natten. Politiet står fortsatt uten svar på hva som har hendt tobarnsmoren.

28. desember var Janne Jemtland og hennes ektemann på fest i et forsamlingslokale i Brumunddal. De dro hjem, men Janne forlot deretter hjemmet, klokken 02 om natten.

Hennes mobiltelefon slo snaue fire timer senere inn på en basestasjon ikke langt unna Brumunddal sentrum, over 11 kilometer unna hennes hjem. Dette kan ha vært det siste livstegnet fra den 36 år gamle tobarnsmoren.

Hva har skjedd med Janne?

Jakten på Janne har så langt ikke gitt politiet noen svar på hvor hun er, eller hva som kan ha skjedd henne. Forsvinningen av tobarnsmoren fremstår som et mysterium for politiet, som mandag fortsatt ikke hadde noen mistenkt eller siktet i saken.

Det pågår nå en omfattende jakt på svar etter hva som har skjedd, og dette er noen av gåtene politiet må finne svar på.

Skjedde det noe på festen?

Janne deltok på en romjulsfest på Veldrom sammen med sin ektemann torsdag 28. desember. På festen var det 185 påmeldte gjester. Festen beskrives som en «vanlig bygdelagsfest» med mat, dans og god stemning. Jannes bror, Terje Opheim, har fortalt at han mottok flere filmer av sin lillesøster på Snapchat gjennom festkvelden, og at hun på dem fremsto som om hun var i perlehumør.

Hvorfor forlot Janne hjemmet?

Ekteparet forlater festen på Veldrom natt til fredag 29. desember og tar taxi til sitt hjem i Brennlia, en tur på nær åtte kilometer. VG har snakket med taxisjåføren, som ikke ønsker å kommentere saken. Politiet opplyser at de føler seg trygge på når Janne og ektemannen kom hjem til boligen denne natten. Likevel er det fremdeles uklart hvorfor Janne, rundt klokken 02, forlater hjemmet.

Hvordan kom hun seg ned til Brumunddal sentrum?

Politiet er sikre på at Janne forlot sitt hjem i Brennlia klokken 02 natt til fredag. Det er ikke før klokken 05:50 at hennes mobil slår inn på en basestasjon i Brumunddal sentrum, over 11 kilometer fra hennes bopel. Det var flere minusgrader denne natten, og politiet vet ikke om hun dro hjemmefra til fots, eller om hun dro fra sin bolig alene.

Hva skjedde de fire mystiske timene?

Janne forsvant fra sitt hjem i Brennlia rundt klokken 02 natt til fredag 29. desember. Frem til dette tidspunktet føler politiet seg sikre på tobarnsmorens bevegelser. Fra dette tidspunktet har de derimot ingen spor etter den savnede kvinnen før hennes telefon blir registrert av en basestasjon i Brumunddal sentrum. Da er klokken 05:50. Politiet har ikke ønsket å opplyse om det er snakk om aktiv bruk av telefonen.

De jakter nå på svar på hva som har skjedd og hvor Janne har beveget seg i den nær fire timer lange tidsperioden.

De har mottatt en rekke tips i saken, og flere av dem handler om bevegelser mellom klokken 02 og 05.50. Mandag ba politiet på ny om hjelp fra folk som kan vite noe om saken.

– Det er vanlig med dashbordkamera. Er det folk som har vært ute og kjørt denne natten, og som fortsatt har lagret video, så er vi svært interessert i det, sa etterforskningsleder Trond Blikstad.

Var hun sammen med noen?

Har Janne tatt seg til Brumunddal sentrum til fots? Har hun vært alene? Har hun vært sammen med noen andre? Politiet vet ikke hva som har skjedd i nattetimene fredag 29. desember, eller om tobarnsmoren var alene i dette tidsrommet.

Hvorfor er det blodspor på to steder - en kilometer fra hverandre?

Torsdag 4. januar fant en turgåer blodspor ved Fagerlundvegen utenfor Brumunddal sentrum. Analyser viste at blodet tilhører den savnede kvinnen. To dager senere blir det funnet enda mer blod , denne gangen i Lillehaugvegen, omtrent halvannen kilometer fra der det første blodsporet ble funnet. Også disse analysene viste at blodet tilhører 36-åringen.

Begge de to funnstedene ligger om lag 12 kilometer unna hjemmet til Janne Jemtland.

Politiet tror blodet stammer fra natten kvinnen forsvant, og funnene har styrket politiets mistanke om at hun kan ha vært utsatt for noe kriminelt . En av deres teorier er at hun kan ha blitt påkjørt. De har likevel ikke funnet kvinnen.

Hvor er hun nå?

Det har nå gått 11 dager siden tobarnsmoren forsvant. Ektemannen meldte henne savnet drøye 30 timer etter at hun forsvant, men politiet oppfattet ikke meldingen som akutt. Det var først da mannen ringte politiet på søndag 31. desember at politiet iverksatte leteaksjon etter 36-åringen.

Det var da gått over to døgn siden hun forsvant.

