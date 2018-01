Hans Kristian Amundsen slutter som leder i Arbeiderpartiets sekretariat på Stortinget. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Amundsen om konflikt med Ap-sekretær: Kunne ikke være på samme møter

Publisert: 28.01.18 17:06

Den fastlåste konflikten med partisekretær Kjersti Stenseng gjør at Hans Kristian Amundsen sier opp sin stilling som leder av Arbeiderpartiets sekretariat på Stortinget. Han hevder seg også utsatt for rykter og usannheter.

Det bekrefter Amundsen i en pressemelding søndag ettermiddag.

VG erfarer at Stenseng har nektet å delta på møter med Amundsen helt siden stortingsgruppens seminar i begynnelsen av januar.

Stenseng skal ha gitt beskjed til den parlamentariske ledelsen i Ap om at hun ikke ville delta på stortingsgruppens møter så lenge Amundsen fortsatt var ansatt og hadde møterett der.

I et innlegg på Nordnorsk debatt skriver Amundsen at han ikke kan være på de samme møtene som Stenseng.

– Jeg slutter for å løse opp i en fastlåst situasjon mellom partisekretæren og meg, skriver Amundsen. VG har fått tillatelse til å gjengi innlegget.

– Ikke mulig å komme videre

– Det er ikke mulig å se for seg at vi kommer ordentlig videre hvis partisekretæren og jeg ikke kan være på de samme møtene. Det tjener ingen hensikt å fordele skyld og uskyld for at det er blitt slik. Jeg håper bare at det nå kan bli klima for et tillitsfullt samarbeid mellom ledelsen av sekretariatet på Stortinget og ledelsen av partikontoret på Youngstorget.

Allerede under sentralstyremøtet 2. januar skal partisekretæren ha uttrykt mistillit til lederen av Ap-sekretariatet på Stortinget.

– Vi var mange på møtet som mener at Amundsen må gå. Det var en massiv kritikk mot ham. Mange uttrykte manglende tillit, sa en kilde som var til stede på møtet til Dagbladet.

Kjersti Stenseng ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.

Men det er nå sterk uenighet om hva som er årsaken til at Amundsen gir seg. En sentral LO-kilde sier det ikke var strid med partisekretær Kjersti Stenseng som gjorde at Hans Kristian Amundsen gikk av, men manglende tillit.

– Sier opp? Når en rekke medlemmer i sentralstyret, inkludert representantene fra LO, ikke har tillit til deg: Da sier du ikke opp, da har du i realiteten fått sparken, sier kilden.

Overfor NRK fastholder Amundsen at han ikke ble presset ut.

– Jeg er ikke presset ut, men situasjonen har presset meg ut, sier han.

Åpen konflikt

Samtidig har Amundsen ligget i åpen konflikt med leder av Aps kvinnenettverk Anniken Huitfeldt. Under NHOs årsmiddag i midten av januar skal Huitfeld, ifølge VGs kilder, ha gitt uttrykk for at Amundsen var ferdig i jobben.

– Utsatt for rykter

Amundsen fratrer mandag. Rådgiver Snorre Wikstrøm er konstituert som leder av sekretariatet.

I innlegget hevder Amundsen også at han den siste tiden har blitt utsatt for «rykter og usannheter», og viser til at han de siste dagene har fått flere henvendelser fra medier som har fått tips om at det foreligger varslersaker mot han.

– Vi er ikke er tjent med å jakte på «skyldige» verken i den ene eller andre leiren etter de siste ukenes opprivende hendelser. For min del vil jeg blankt tilgi den eller de som har satt ut ryktene om meg. Det viktige er at vi alle lærer, og at vi hver for oss og sammen enes om at vi ikke kan fortsette slik, skriver han.

Spark til idretten

I innlegget kommer Amundsen også med kritikk av ledelsen i norsk idrett på grunn av manglende åpenhet: «Drevet fra skanse til skanse har ledelsen i den flotte bevegelsen tapt tillit som åpenbart har skadet idrettens renomme.», skriver han.

I ledelsen av norsk idrett sitter idrettspresident Tom Tvedt, som er samboer med Aps partisekretær Kjersti Stenseng. Han har over lengre tid vært i hardt vært som følge av de mange sakene VG har skrevet om manglende innsyn i pengebruk i idretten .

Tvedt har ingen kommentar til Amundsens innlegg, opplyser NIFs kommunikasjonssjef Niels Røine til VG.

Lederen i Aps kvinnenettverk rettet samtidig alvorlige anklager mot Amundsen. Hun hevdet ifølge kildene at han hadde ansvaret for lekkasjer og spredning av usannheter om henne til mediene.

Partileder Jonas Gahr Støre kommenterer ikke den betente striden mellom partisekretæren og sekretariatslederen, og informerer VG om at han vil kommentere saken ytterligere på mandag.

– Jeg vil takke Hans Kristian Amundsen for hans lange innsats for partiet, som statssekretær og som leder av sekretariatet i Stortinget, og som en viktig medarbeider for meg. Jeg ønsker ham lykke til med nye oppgaver, uttaler Støre i pressemeldingen.

Støttet varslerne

Konflikten om Amundsen har vært svært delikat for Ap og partileder Jonas Gahr Støre. Flere av Ap-kvinnene som har varslet mot avgått nestleder Trond Giske har uttrykt at Amundsen er den i partiet de har desidert størst tillit til.

Tillitsvalgte Ingunn Yssen mener Amundsens har stått opp mot «urimelige beskyldninger» mot stortingsansatte og tatt vare på varslerne. Hun er klubbleder for de ansatte på Stortinget.

– Det er trist at Amundsen slutter, sier hun i en tekstmelding til NTB.