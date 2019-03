SKJULT KAMP: NSB har prøvd å holde navnebyttet hemmelig i ett år, for å beskytte sitt nye navn Vy. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Slik var de hemmelige møtene om Vy

NSB har i over ett år ført en kamp i kulissene for å få bytte navn til Vy. Erna Solberg og Siv Jensen fikk vite om den kontroversielle navneendringen allerede for seks måneder siden.

Publisert: 19.03.19 11:43







Det viser dokumenter som VG har fått innsyn i.

Det er «kritisk» at det nye navnet Vy holdes hemmelig, skriver NSB i et notat til Samferdselsdepartementet 11. september 2018.

– Foreløpig holdes det planlagte nye navnet svært konfidensielt, påpeker de.

Egentlig ville de ikke kunngjøre det nye navnet før høsten 2019, men mente det ville være for risikofylt å vente så lenge.

Fikk vite prislappen i fjor sommer

Vi må tilbake til starten. 20. april 2018 var det innkalt til møte med NSB og Samferdselsdepartementet. På den tiden var det Ketil Solvik-Olsen (Frp) som var samferdselsminister.

NSB har laget en PowerPoint og argumenterer for at «det er i endring de beste suksesshistoriene skapes». De viser til at Telenor byttet navn fra Televerket og spør hva det nye NSB skal være. De påpeker at de vil slå sammen Nettbuss og NSB – og vurdere et navnebytte. Prosessen var i gang.

At de ikke ville hete NSB lenger, fikk regjeringen beskjed om allerede i fjor sommer.

I et notat til regjeringen 8. juni 2018 påpeker NSB at styrets anbefaling er at de ikke skal hete NSB. De vil bytte. Og de anslår at prislappen på navnebyttet vil bli mellom 220 og 280 millioner kroner.

Hemmelig møte med statsministeren

Erna Solberg fikk vite om det nye navnet i et møte med NSB allerede i 27. august 2018, viser dokumentene. Da troppet NSB-topp Dag Mejdell opp på Statsministerens kontor, klar for å presentere det nye, strengt hemmelige navnet.

– Styret anbefaler Vy som nytt navn, står det stort og klart på Powerpoint-presentasjonen.

Rundt bordet satt også Frp-leder Siv Jensen, Venstre-leder Trine Skei Grande og samferdselsministeren, bekrefter NSB overfor VG.

VG har spurt Siv Jensen om hun i møtet med NSB i fjor stilte seg positiv til navneendringen.

Jensen skriver i en sms via sin rådgiver at hun ikke kommenterer «internt arbeid i regjeringen».

Slik så presentasjonen NSB holdt for Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande ut. Foto: NSB

Etter at NSB lanserte at de ville bytte navn, har det vært misnøye i Frp. Da Rødt i forrige uke foreslo å stoppe navnebyttet, stemte to av Frps stortingsrepresentanter for, viser Stortingets voteringsoversikt. Ifølge TV 2 ble det også ytret misnøye da Frps stortingsgruppe hadde møte forrige onsdag.

– Jeg mener det er noe galt i samfunnet når offentlig virksomhet er mer opptatt av re-branding, image og public relations enn å løse det oppdraget de er satt til å løse, skriver Frps representant Gisle Saudland i en e-post til VG.

Ville ha hemmelige møter med H, Frp, V og KrF

I en presentasjon NSB har datert 18. januar 2019, kommer det frem at samferdselsministeren egentlig hadde bedt NSB forankre det nye navnet i de andre partiene.

UTEN KRF: Frp-leder Siv Jensen, Venstre-leder Trine Skei Grande og Høyre-leder Erna Solberg var alle med på møtet med NSB i fjor. KrF var på det tidspunktet ikke i regjering. Foto: Frode Hansen

NSB skulle egentlig ha møter med de parlamentariske lederne i Høyre, Frp, KrF og Venstre i starten av 2019. Målet med møtene var at NSB skulle selge inn det nye navnebyttet – og få de andre partiene med på laget.

Men på grunn av regjeringsforhandlingene, ble det ikke noe av disse møtene, opplyser NSB til VG. Det ble bare ett møte, med KrF, som var på vei inn i regjeringen.

Sjokkbeskjed kvelden før

NSB hadde på møtet med samferdselsministeren i januar bedt om spesiell tilbakemelding på hvordan de skulle håndtere innsalget overfor KrF. NSBs plan var å tilpasse innsalg til partiene etter partienes «agenda» og holdning til jernbanereformen.

Den 7. februar fikk KrFs fungerende leder Olaug Bollestad se det nye navnet og den nye logoen på et møte, bekrefter NSB.

SKULLE FORANKRE: Planen var opprinnelig at NSB skulle ha møte med de parlamentariske lederne for Høyre, Frp, Venstre og KrF for å forankre navnebyttet i partiene. Til slutt ble det bare et møte med KrF.

NSB planla også å gi opposisjonen beskjed om det nye navnevalget. Men Ap og Sp fikk først sjokkbeskjeden kvelden før, 11. mars, får VG opplyst.

– På kvelden før presentasjonen ble partileder Jonas Gahr Støre orientert av NSBs styreleder. Og Støre informerte da meg. Vi fikk vite det mandag kveld og det ble offentliggjort tirsdag morgen, sier Aps Sverre Myrli til VG.