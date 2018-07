FRIVILLIGE: Sølvi og Jarle Rasmussen bruker pensjonisttiden på å stelle uteområdet på Volsdalen bokollektiv. Foto: Ingeborg Aspeli / VG

Ordføreren om hverdagsheltene Sølvi (74) og Jarle (78): – De er uvurderlige

Publisert: 18.07.18 16:16

ÅLESUND (VG) Ildsjelene Sølvi (74) og Jarle (78) Rasmussen har gjort ugress og buskas om til en perle på Volsdal bokollektiv. Nå hylles de i nærmiljøet for innsatsen.

– Vi håper jo at vi får et dobbeltrom her når den tid kommer, sier Sølvi med latter i stemmen og legger til:

– Helst med havutsikt! Tredje etasje tenker jeg er passe.

Ekteparet, som er gift på det 54. året, har dratt frem blomstersaksen, riven og hagehanskene. Nesten daglig tar de turen til Volsdal bokollektiv for å stelle uteområdet.

– Det så ikke ut her før. Det var villnis og alt hadde grodd igjen. Vi klarte ikke å se på det mer, sier Sølvi som bor et steinkast unna bokollektivet.

Det var først kun Jarle som tok på seg oppgaven i februar i fjor.

– Jeg angret meg ganske mye med en gang, da jeg skjønte hvor mye jobb det faktisk var. Men jeg er glad vi fortsatte, sier Jarle.

– Han kloret seg opp på alle buskene. Det så nesten ut som han hadde vært i krigen! Da skjønte jeg at han kanskje trengte litt assistanse av meg, sier Sølvi.

– Gjør dette til et trivelig samfunn

– Det er sånne innbyggere en ordfører virkelig setter pris på, sier ordfører i Ålesund , Eva Vinje Aurdal (AP), til VG.

Hun fikk gleden av å møte Sølvi tidligere denne uken.

– Jeg var innom Volsdal, i anledning av at bokollektivet egentlig har fått klager på dårlig standard. Det er mye positivt der, men også mye som kan bli bedre. Men det aller fineste var jo uteområdet, og det er jo kun Sølvi og Jarle sin fortjeneste.

Ordføreren sier hun la merke til Sølvi idet hun ankom bokollektivet. Da sto det en umalt benk utenfor, men da ordføreren kom ut igjen kort tid etterpå var benken ferdigmalt. Sølvi var allerede i gang med nummer to.

– Jeg ble veldig imponert! De er helt uvurderlige. En kommune klarer ikke å ta av seg så mye som de gjerne skulle gjort. Sølvi og Jarle sin innsats som frivillige gjør dette til et trivelig samfunn å bo i.

Et spark bak

Sølvi og Jarle ble frivillige gartnere etter de fikk oppfølgning av Virksomhet for aktivisering og velferdstjenester fra Ålesund kommune i fjor.

Sølvi jobbet som lærer på videregående skole før hun pensjonerte seg for tre-fire år siden. Jarle er tidligere glassmester og som Sølvi beskriver han «en skikkelig handyman». Det spreke ekteparet i 70-årene ville gjerne ha noe meningsfullt å fylle dagene med.

– For oss var noe som manglet. Så dette var som et spark bak.

Sølvi og Jarle fikk god hjelp fra Marit Madsen, som jobber som miljøarbeider på dagsenteret i Volsdalen bokollektiv. Som tidligere gartner hjalp hun med å tegne opp skissene til den nye hagen.

Marit forteller at hagen gir mye glede til de som ferdes ved Volsdalen bokollektiv.

– Både de som bor her, pårørende og de som benytter seg av dagsenteret setter veldig pris på det. De bruker hagen mye oftere enn tidligere. Og Sølvi og Jarle bidrar ikke bare med hagen, de har også for eksempel malt inne i gangen på bokollektivet, og Jarle har bygget en levegg til terrassen.

– De fleste ville gått forbi

Marit Brunstad er pårørende til en beboer. Hun skryter av innsatsen til ekteparet.

– Jarle og Sølvi gjør en forskjell! De fleste ville gått forbi villniset, ristet på hodet og klaget på kommunen. Men de tok saken i egne hender – bokstavelig talt.

Hun forteller at det ikke bare er med hagestellet de bidrar med god stemning.

– Også er de der, snakker med beboerne, og oss som er pårørende, og sprer glede både med nærvær og blomster.

Bjørg Tolaas, som har bodd på Volsdalen bokollektiv i et og et halvt år, er en av beboerne som virkelig nyter det nye uteområdet.

– At de har klart å få til en sånn hage som bare var rusk er helt fenomenalt. Vi beundrer dem hele på huset. Det finnes ikke nok ord med skryt.

– For oss, som ser på det hver dag, har det mye å si. Vi er sjeleglad som kan sitte ute på balkongen og se rett ned på dette, legger Bjørg til.

Sølvi forteller at de behandler uteområdet foran bokollektivet omtrent som det skulle vært deres egen hage.

– Det er ikke noe hyggelig å bo et sted hvor det gror igjen utenfor. Det har med trivsel å gjøre, og ikke minst verdighet.

Hun håper de kan inspirere flere pensjonister til å være frivillig.

– Det gir oss mye å være her også. Jeg har aldri snakket med så mange folk som siden jeg startet her. De aller fleste stanser for å ta en prat fordi de synes det er så kjekt at hagen blir stelt med. Jeg begynner å få et veldig stort nettverk på grunn av dette, sier 74-åringen.