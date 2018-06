SAVNET: Truls Henrik Johansen (23) har vært savnet siden 15. juni. Familien vil ha svar på hva som skjedde og hvorfor han forsvant denne natten. Foto: Svein-Arne Nilsen, Øksnesavisa

Faren til savnede Truls Henrik Johansen: – Det hele er mystisk

Publisert: 27.06.18 10:45

2018-06-27

MYRE / SORTLAND (VG) Politiet vet fortsatt ikke hva som skjedde med Truls Henrik Johansen (23), som forsvant på havet i Øksnes i Nordland 15. juni. Familien tror de siktede kan sitte på viktig informasjon.

– Hadde det bare vært en ulykke, så kunne man slått seg til ro med det. Men med dette, med straffesak og det hele ... så blir det vanskelig. Vi som familie vil ha svar på hva som skjedde med Truls og hvorfor det skjedde.

Ordene tilhører Yngve Larsen, faren til Truls Henrik Johansen som forsvant på havet i Øksnes i Vesterålen fredag 15. juni. Seks dager etter ble tre menn siktet etter forsvinningen. Savnetsaken ble da også en kriminalsak.

Stefaren til Johansen, Morten Nilsen, forteller at tapet av Truls er en stor sorg.

– Vi har mistet en kjær sønn, sier Nilsen, som forteller at moren har det svært tøft.

– Klare mål

Nilsen sier at Truls var en veldig glad gutt. Han var glad i venner, familie og likte å leve livet.

– Det er tragisk at både familie og samfunnet skal miste en sånn person som hadde så klare mål for fremtiden, sier Nilsen.

Politiet jobber nå med å finne ut hva som skjedde ute på havet natt til denne fredagen.

– Forklaringene fra de siktede er med på å danne et bilde av hva som skjedde, men fortsatt vet vi ikke hva som skjedde med savnede Truls. Vi har et stort fokus på å avhøre vitner og sjekke ut tips som har kommet inn, sier Anne Margrethe Kleczka, seksjonsleder for etterforskning ved driftsenhet Lofoten og Vesterålen, til VG.

– Mystisk

Tross omfattende søk, med politi og et enormt engasjement i lokalsamfunnet, er Johansen altså fortsatt ikke funnet. Et titalls personer fra Røde Kors og om lag 80 andre frivillige har saumfart hav og omkringliggende strender, øyer, holmer og skjær.

Forskningsfartøyet «Gunerius» har skannet havbunnen i store områder og det har vært brukt undervannskamera. Dykkere har tatt seg inn i tareskogen på jakt etter Johansen.

– Et funn av savnede vil kunne gjøre situasjonen lettere for de pårørende og for oss som driver med etterforskning, sier Kleczka.

Tidligere i uken uttalte hun til NRK at politiet «tror at de tre siktede har informasjon som kan forklare hvorfor vi ikke finner den savnede».

Den røde markeringen på kartet under viser området man i helgen konsentrerte seg om å søke etter Truls Henrik Johansen:

– Jeg synes det hele er mystisk. Men jeg tror nok at de kan sitte på informasjon som kan være veldig viktig for å finne Truls, sier Yngve Larsen.

– Jeg stiller spørsmål ved om den fulle sannheten har kommet frem. Det kan være noe grums i kjølvannet her. Vi er opptatt av rettferdighet i denne saken, sier Morten Nilsen.

Ingen hvemsomhelst

Det har ikke stått på manglende letevilje blant de lokale.

Nesten 700.000 kroner er samlet inn til leteaksjonen, etter initiativ fra Eirin Hansen. 550.000 er samlet inn til Redningsselskapet, etter initiativ fra Rudi Mortensen.

– Truls var ikke en hvemsomhelst. Han har bemerket seg med sine mål, meninger og ståpåvilje. Det er derfor samfunnet har reist seg på en slik unik måte for å finne ham, sier stefar Nilsen.

Tirsdag la politiet en plan for videre søk etter antatt omkomne Johansen.

– Det er dårlig vær nå. Det roer seg på torsdag. Det vil etter møtet i dag bli tatt stilling til hva som gjøres videre. Vi er ikke ferdige med søkene, men det må være formålstjenlig det vi gjør i søket videre etter en antatt omkommet person, sier Jørn Karlsen i politiet, som er innsatsleder for søkearbeidet.

Søk i privat regi vil etter alt å dømme fortsette når ekstremværet i Vesterålen ifølge meteorologene løyer på onsdag kveld og mot torsdagen.

Familien deltok i søket

Innsamlingsaksjonen har gjort det mulig å kunne leie inn søkeutstyr for flere dager fremover.

– Det har vært en formidabel dugnadsinnsats. Hva skal man si? Man må bare ta av seg hatten for det. Jeg har ikke ord for hvor stor innsatsen har vært, sier Larsen.

Både Larsen og Nilsen deltok i leteaksjonen.

– Det var veldig tøft å delta i leteaksjonen. Å lete etter sin egen sønn, det unner jeg ingen, sier Larsen.

Stefar Nilsen var selv ute på fiske da han fikk beskjeden om at Truls var savnet. Han reiste rett hjem via Færøyene, og deltok så i letingen.

– Jeg var klar på at jeg ville være med ut å søke aktivt. Det har vært godt å være med på arbeidet og prøve å nøste i trådene, sier Nilsen.

Fortsatt håp

Gjennom helgen fortsatte et omfattende søk etter Johansen. Søket ble konsentrert rundt Børøya, som ligger sørvest for Myre, hvor tre hunder om bord i lettbåter markerte på havet på lørdag og søndag.

Faren håper fortsatt at letemannskaper finner sønnen.

– Det vil bety mye å ha en grav å gå til, sier Larsen, som beskriver Truls som en fantastisk person.

– Uansett hvem du prater med, så hadde folk et bra inntrykk av ham. Han var en person som aldri sa nei hvis noen spurte om hjelp. Han var veldig arbeidsom.

Faren forteller at Truls bare var 15 år da han «for» på havet som fisker for første gang. Frem til i vår jobbet han for rederi, før han da valgte å starte egen virksomhet med egen båt.

– Dette satset han 100 prosent på, forteller Larsen, som selv har vært på havet som fisker.

Nilsen forteller at også han begynte på havet som 15-åring, og at han hadde mye til felles med stesønnen.

– Han har jobbet hardt, spesielt de siste tre årene. Han hadde store mål og hadde fått gjennomslag for investeringer. Han var bare 23 år, skulle bli 24 år.

Han hadde alltid en plan for veien videre, sier Nilsen.

– Gikk på skjær

Fredag 15. juni hadde Truls Henrik Johansen vært på i Skipnes på Tindsøya, et stykke sørvest for Myre i Øksnes .

På natten hadde han og tre andre menn dratt ut på havet fordelt i to båter.

Da gikk det galt. Begge båtene skal ifølge forklaringene ha gått på skjær.

Klokken 04.15 ble to menn plukket opp av redningsskøyten, mens tredjemann i den andre båten ble plukket opp rundt klokken 05.00. Han fortalte at han hadde hatt en person til i båten – Truls Henrik Johansen.

De hadde begge havnet i vannet, ifølge forklaringen, men Johansen hadde ikke kommet seg opp igjen, og i stedet forsvunnet i vannet før han fikk anledning til å hjelpe.

Venter på avgjørelse

Nå er alle tre siktet, og politiet begjærte dem varetektsfengslet. Mannen som hadde vært i samme båt som Johansen, er siktet for uaktsomt drap. De to andre for å ha hensatt person i hjelpeløs tilstand.

Alle tre nekter straffskyld. Mannen som var om bord i samme båt som Johansen, ble varetektsfengslet, men han har anket avgjørelsen. Retten mente ikke det var grunnlag for å sikte ham for uaktsomt drap.

De to andre mente tingretten at måtte løslates, men politiet anket. De to sitter nå i varetekt i påvente av lagmannsrettens avgjørelse, som ikke kom tirsdag.