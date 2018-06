TJERN: I søket etter en savnet ungarsk statsborger (37) tømmer politiet to tjern like ved leiligheten hans. Lørdag ble det jobbet med å tømme det største av de to tjernene. Foto: Kristian Helgesen

Lokalavis: Siktet ektemann skal ha oppsøkt savnet 37-åring på arbeidsplassen

Publisert: 30.06.18 19:15

MOLDE (VG) Ifølge Romsdals Budstikke skal ektemannen som nå er siktet for frihetsberøvelse ha oppsøkt den savnede 37-åringen på hans arbeidsplass og skapt en ubehagelig situasjon.

Karoly Csenyi (37) ble meldt savnet da han ikke møtte til jobb på mandag. Fredag ble et ektepar i 40-årene varetektsfengslet i fire uker for frihetsberøvelse og medvirkning. Begge nekter straffskyld.

Ifølge Romsdals Budstikke skal ektemannen ved minst en anledning ha oppsøkt den nå savnede 37-åringen på hans arbeidsplass. Der skal det ha oppstått en ubehagelig situasjon, ifølge lokalavisens kilder.

Ektemannen nekter ikke for at de har hatt en relasjon.

– Min klient nekter enhver kjennskap til forsvinningen, sier mannens advokat, Olav Bowitz, til VG.

– Nekter han for å ha hatt en relasjon til den savnede?

– Nei, det har han ikke gjort, sier Bowitz.

– Betyr det at de har hatt en relasjon?

– Det vil jeg ikke kommentere ytterligere nå, sier han.

Politiet: Flere hypoteser

Til VG vil ikke politiinspektør Knut Meek Corneliussen kommentere Romsdals Budstikkes opplysninger.

– Jeg har ingen kommentar til det. Vi er fortsatt i en tidlig fase og følger opp flere spor og har flere hypoteser som vi jobber etter, sier Corneliussen på telefon til VG.

– Har mistanken til ekteparet blitt svekket eller styrket i løpet av det arbeidet som er gjort etter pågripelsen?

– Den er ikke svekket, sier han.

Politiet ba fredag kveld publikum ta kontakt med tips om en Volkswagen Multivan av beige/grå farge. Det ga resultater.

– Vi har fått inn flere tips som går på bilen. I tillegg har vi fått tilgang til nye overvåkningsvideoer. Videoene kommer fra bedrifter i Molde, sier Corneliussen.

Dør til dør i nabolaget

Fredag snakket politiet med flere av naboene til den savnede mannen. Til VG forklarer tre av naboene at den savnede var leietaker i kjellerleiligheten og at det er et rolig nabolag.

Nedover gaten er det flere veltrimmede hager og trampoliner. Bare teipen på inngangsdøren og bilen vitner om forsvinningen.

– Vi har bodd her siden 1989. Rundt halvparten av naboene har bodd her nesten like lenge. Jeg visste ikke hvem han var, men jeg har aldri hørt noe bråk fra leiligheten, sier nabo Karstein Thomassen (59).

Nedenfor leiligheten er det to tjern. Begge er tømt i søket etter mannen. I tillegg er det blitt søkt i hager, og i kratt og skog i nærområdet.

Tidligere dømt for vold

Søket etter den savnede fortsetter i løpet av helgen.

Siste sikre observasjon av den savnede 37-åringen er da han tok ut penger fra DnB-minibanken i Storgata klokka 1 natt til lørdag. Her ble han fanget opp av et overvåkingskamera.

Foreløpig er det ikke planlagt flere avhør de neste par dagene. Det kan endre seg.

– Vi har foretatt innledende avhør. Om vi foretar nye avhør er avhengig av andre bevis vi får i saken, sier Corneliussen.

Den siktede ektemannnen fikk i 2017 fikk en betinget dom for vold.

Ifølge dommen var han på det tidspunktet ikke tidligere straffedømt.