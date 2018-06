KRITISERER: Henrik Asheim (H) leder av stortingets finanskomité går ut mot Støre. Foto: Tore Kristiansen

Høyre angriper Støre: - Viser ikke lederskap på innvandring

Publisert: 19.06.18 20:01

Henrik Asheim (H) mener Ap-lederen er for vag om hvilken retning arbeiderpartiets innvandringspolitikk skal gå i.

– Utfordringen er at det virker som om Jonas Gahr Støre ikke viser lederskap i denne saken. Han preges mye av de politiske signalene som kommer, sier Høyres Henrik Asheim til VG.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har satt ned et et migrasjonsutvalg ledet av Masud Gharahkhani, som i et halvt år har jobbet med å fornye Ap på innvandringsfeltet og komme fram til en felles linje.

Men Høyres Henrik Asheim mener Støre ikke er tydelig nok i bestillingen til utvalget, og ikke har gitt klare signaler på om man går mot en oppmykning eller innstramming i politikken.

Mener de snakker forbi hverandre

Asheim viser til at Støre på NRKs politiske kvarter tirsdag snakket om en mer raus politikk på integrering, mens andre i partiet har snakket om en liberal innvandringspolitikk.

Ap har lenge blitt revet mellom de som ønsker en «mer human» politikk i flere store lokallag, og de som ønsker en strengere politikk. Gharahkhani har vekket oppsikt ved å gå langt i retning av en strengere poilitikk.

– De snakker forbi hverandre - de må i det minste rydde opp i hvilken diskusjon de skal ha med seg selv. Det er viktig for landet, viktig for velgerne, og viktig for oss i regjeringen. Da trenger vi å vite hva Ap faktisk mener.

– Er det ikke poenget med utvalget nettopp at de skal diskutere dette for å samle seg?

– Det normale er at en partileder gjerne trekker opp en kurs og sier noe om hva man skal, men her ser det ut til at lokallagene sitter og vil liberalisere innvandringspolitikken, mens Støre sitter i mediene og snakker om noe helt annet, sier Asheim.

– Han kan ikke vri seg unna - han må kunne svare på hvilken retning politikken skal gå i.

Støre: Høyre bør se seg i speilet

– Arbeiderpartiet står for en politikk som forener solidaritet med mennesker på flukt med behovet for kontroll ved grensene og en kontrollert innvandring, skriver Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

– I tillegg har det vært, og er det, avgjørende for oss med en integreringspolitikk hvor vi stiller krav og stiller opp for de som skal integreres i det norske samfunnet.

Han skriver at han har gjort det klart og tydelig at disse hovedlinjene ligger fast for arbeiderpartiet.

– Migrasjonsutvalget skal bidra til debatt og kunnskap om dette viktige feltet, og det mener jeg er å ta politikken på alvor. Så bør Høyre se seg i speilet, de har Fremskrittspartiet i fri dressur som nører opp under motsetninger og øker konflikter i samfunnet med Høyers og Erna Solbergs velsignelse.