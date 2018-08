DREPT: Mollie Tibbets (20) fra delstaten Iowa i USA var psykologistudent og ønsket å få en doktorgrad og skrive bøker. Nå mener politiet at hun ble brutalt drept på jobbetur. Foto: Charlie Neibergall / TT NYHETSBYRÅN

Mollie (20) drept med skarp gjenstand

INNENRIKS 2018-08-23T21:10:06Z

Rettsmedisinere har slått fast at den amerikanske studenten Mollie Tibbets (20) ble drept, og at 20-åringen var påført omfattende skader med en skarp gjenstand.

Publisert: 23.08.18 23:10 Oppdatert: 23.08.18 23:58

Det melder nyhetsbyrået AP onsdag kveld.

Den 20 år gamle studenten Mollie Tibbets forsvant sporløst på en joggetur i hjembyen i delstaten Iowa i midten av juli.

Tirsdag denne uken ble liket av 20-åringen funnet i en maisåker i nærheten av området Poweshiek County. Politiet har pågrepet og siktet den ulovlige innvandreren Christhian Bahena Rivera (24) for overlagt drap.

Politiet: Dumpet og drept

Politiet mener den drapssiktede 24-åringen bortførte den unge studenten, før han drepte og dumpet henne på et landlig sted.

Overvåkningsvideoer skal imidlertid ha ledet etterforskerne frem til pågripelsen av siktede, som senere viste dem stedet i maisåkeren hvor levningene ble funnet, ifølge CNN.

Det er foreløpig uklart hva slags gjenstand som forårsaket de omfattende skadene på den unge studenten, skriver AP.

Varetekt

Den drapssiktede 24-åringen skal i en årrekke har fortalt arbeidsgiveren sin at han hadde innvandret til USA på lovlig vis. Han skal ha vært en svært pålitelig arbeider på en melkegård i Iowa.

Nå er han avslørt som en mann som har bodd og jobbet ulovlig i USA gjennom en årrekke, samt for å ha drept en ung kvinne som et rovdyr, skriver AP.

Onsdag ble 24-åringen fremstilt for varetektsfengsling, med en kausjon på svimlende fem millioner dollar, nærmere 44 millioner norske kroner.

Gårdeier: Siktede kom på jobb etter drapet

Drapssaken har rystet gårdeieren som har arbeidsgiveransvaret for den drapssiktede meksikaneren de siste fire årene. Gårdeieren forteller at selv etter at Tibbets forsvant sporløst i sommer, så har 24-åringen fortsatt kommet på jobb.

President Donald Trump har flere ganger referert til saken i sine taler de siste dagene. Han har brukt den som eksempel på hva som kan skje når ulovlige innvandrere slipper inni landet.