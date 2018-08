Eirik Jensen tror saken vil fremstå i et nytt lys når ankesaken hans starter i tirsdag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Jensen før anken: – Tror saken vil fremstå i et annet lys

INNENRIKS 2018-08-26T03:16:28Z

Tirsdag starter ankesaken mot den tidligere politimannen Eirik Jensen som i fjor ble dømt til 21 års fengsel. Han tror saken vil fremstå i et annet lys nå.

NTB

Publisert: 26.08.18 05:16

Det kommer fram i et Facebook-innlegg signert av ham og kjæresten Ragna Lise Vikre, publisert via en administrator i en støttegruppe for ham.

– Store deler av det siste året er brukt til å lese saksdokumenter. Vi tror nå at saken vil fremstå i et annet lys enn det som kom fram i tingretten. Vi føler også at advokatene er godt forberedt, skriver de.

Jensen ble 18. september i fjor dømt til 21 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon, medvirkning til import av 13,9 tonn hasj fra 2004 til november 2013, samt brudd på våpenloven.

I Facebook-innlegget innrømmer paret at tiden etterpå har vært tung.

– Tiden etter dommen har vært utfordrende for oss begge. Men samtidig tror vi at denne tiden har vist oss at målrettet arbeid kan gi resultater, skriver han. Det var Dagbladet som ført omtalte innlegget.

Forsvarerne til Eirik Jensen har stevnet 50 vitner til ankesaken , flere av dem nye vitner som ikke forklarte seg under behandlingen i tingretten. Blant dem er Kripos-sjef Ketil Haukaas, tidligere politispaner Johnny Brenna, politistasjonssjef Kåre Stølen i Oslo og tidligere nestleder på narkotikaseksjonen og kollega av Eirik Jensen, Knut Holen.

Ankesaken mot Jensen og medtiltalte Gjermund Cappelen går i Borgarting lagmannsrett. Jensen mener han er uskyldig og har anket hele dommen på 21 års fengsel. Cappelen har bare anket straffeutmålingen på 15 års fengsel.