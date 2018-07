SATT FAST: Den drektige kua satt godt fast i gjørmehullet søndag. Foto: OLA GRANAAS, Øvre Romerike brann og redning, avdeling Nannestad

Reddet drektig ku fra gjørmehull

Publisert: 31.07.18 16:49

Det lokale brannvesenet måtte trå til da en 550 kilo tung ku satt seg fast i et gjørmehull i sommervarmen søndag.

Redningsaksjonen ble først omtalt i lokalavisen Eidsvoll Ullensaker blad .

Det var forrige torsdag at den drektige kua, også kjent som ku nr. 590, ble borte fra beitet.

Etter å ha lett etter den savnede kua i flere dager ble den søndag funnet tilfeldig av en nabo, ifølge bonde Ole David Aas på Nannestad .

Bonden har totalt over 180 storfe, og forteller til VG at det var 12 kuer drektige kuer som var på beite i forrige uke.

– På grunn av den tørre sommeren har de gått mot elven, og da hadde noen av dem kommet seg over til andre siden – til et område de ikke skulle vært, sier Aas til VG.

De andre kuene kom til rette, men én var fortsatt savnet. Da hun ble funnet lå hun langt nede i et gjørmehull.

– Den lå langt nede i gjørma. Bonden kontaktet oss og ba om hjelp, og det sa vi så klart ja til. Fem brannmenn ble sendt for å bistå, sier brannmester Bjørn Aaby i Nedre Romerike brann og redning, avdeling Nannestad.

Han erkjenner at redningsaksjonen ikke akkurat var noe «A4-oppdrag»:

– Vi måtte være litt løsningsorienterte. Dette var vel 150 meter utenfor jordet, og i det verste gjørmehullet du kan tenke deg. Normalt har det nok vært en bekk der, men den var tørket ut til gjørme, sier brannsjefen.

Han sier det eneste som var synlig av kua var hodet og en stripe av ryggen.

– Vi har vært med på lignende redningsaksjoner før, så det gikk bra. Vi fikk på den seler, og det er derfor du kan se på bildet at jeg ligger oppå kua – fordi jeg prøver å finne den beste måten å få henne opp. Vi klarte det heldigvis til slutt, sier han.

Da kua ble hentet opp etter to timers arbeid var den fortsatt våken, og ikke nedkjølt.

– Under normale omstendigheter ville hun nok vært nedkjølt, men på grunn av varmen virket hun kvikk og våken.

Brannsjefen er glad det endte godt for kua.

– Vi tror ikke hun har vært fast siden torsdag selv om hun hadde vært savnet så lenge. Det er moro når man kan bidra til å redde et dyr før det er for sent, sier han.

Bonden Ole David Aas sier til VG at det går bra med kua etter den dramatiske opplevelsen:

– Det ser bra ut. Hun står i en sykebinge i fjøset, og spiser og drikker bra, sier han.

Han er glad brannvesenet kunne bidra på kort varsel.

– De var veldig positive til å hjelpe, og er nok trent også for slike oppdrag. All honnør til dem for en kjempeinnsats, sier han.