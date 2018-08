SISTE FARVEL: Fredag begraves Sunniva Ødegård, som ble drept natt til 30. juli i Varhaug. Foto: Jon Ingemundsen / Stavanger Aftenblad / NTB scanpix

Sunniva Ødegård begraves: – Vi er lamme, matte og uendelig triste

Publisert: 10.08.18 11:38 Oppdatert: 10.08.18 12:31

VARHAUG (VG) En fullsatt Varhaug kirke minnes 13 år gamle Sunniva Ødegård.

Det er en regntung dag på Varhaug .

I hele bygda flagges det på halv stang.

– Vi er samlet her i Varhaug kirke i sorg og fortvilelse, for å ta farvel med Sunniva Ødegård. Den fryktelige nyheten om at en 13 år gammel jente ble funnet død ved jernbanesporet har satt dype spor. Vi er lamme, matte og uendelig triste, innleder prest Gaute Øgreid Rasmussen, til den fullsatte kirken.

I den samme kirken skulle hun konfirmert seg neste vår.

– Denne sommeren var hennes jobb å passe på lillebroren. Hun tok seg godt betalt, og ville bruke pengene på ferietur til Danmark. De skulle reise på campingtur 6. august. Men slik ble det ikke.

– Du visste hva som var best for alle

Solist Bjarte Lending åpnet seremonien med sangen «Alt ble så stille», før alle sang «Kjærlighet fra Gud».

Etter prestens minneord, var det en av Sunnivas onkler som holdt tale.

– Kjære Sunniva. Det var ikke slik vi skulle skilles fra hverandre. Du snakket med alle, familien betydde mye for deg. Du var en bestemt jente og visste hva som var best for alle.

Han beskrev Sunniva som en sprudlende jente som likte å synge og opptre. Han fikk også frem litt humor i sin tale, da han fortalte historien om da hun med kjærlig hilsen hadde signert onkelens nye BMW med stein på panseret.

Det ble fortalt at Sunniva hadde et nært forhold til hele familien sin, både foreldre og søsken så vel som besteforeldre, onkler og tanter.

Etter opplesing av hilsninger ble låten «Det fine vi hadd sammen» av DDE fremført. Under begravelsen ble også «Ein fin liten blome i skogen eg ser», «Ikke en spurv til jorden uten at Gud er med» og «Fager kveldsol smiler» fremført.

Presten avsluttet seremonien med det korteste bibelverset: Jesus gråt.

– Selv om det er kort, så rommer det så mye, så mye. Vi gråter over Sunniva. At en 13 år gammel jente ble revet bort fra oss. Vi føler oss maktesløse og små. Det føles så meningsløst. Vi ville ha henne med oss videre i mange, mange år.

Tøft å ta farvel

Fra kisten og opp langs alteret er det tent 14 lys. Tre hjerteformede blomsteroppsatser ligger frem mot kisten, og en stor hjerteformet krans dekker store deler av den hvite kisten.

Mange har kommet med blomster til familien, og mange har tent lys på stien hvor Sunniva ble funnet.

En stor del av de fremmøtte er jevnaldrende barn fra området, som er kommet for å ta farvel.

– Du vil alltid skinne i våre minner. Hilsen gutter og jenter i klassen, står det på en av de mange hilsningene til Sunniva.

Etter begravelsen vil det holdes åpent på ungdomsskolen i Varhaug for de som vil møtes der.

Fortsatt mange ubesvarte spørsmål

13-åringen ble funnet drept natt til mandag 30. juli.

Torsdag ble det kjent at den siktede 17-åringen som har sittet fengslet siden dagen etter at Sunniva ble savnet, i avhør har erkjent å ha drept 13-åringen.

Men selv om det har kommet en tilståelse er det fortsatt mange spørsmål som står ubesvart for familien. 17-åringen som har erkjent drapet, har forklart at Sunniva var et tilfeldig offer.

– Det er klart at det er en masse detaljer familien fremdeles lurer på, særlig knyttet opp til hvorfor dette skjedde. Vi hører at det er et tilfeldig offer, men beveggrunnen for at dette skulle skje vet vi ingenting om, sier bistandsadvokat Øglænd.

