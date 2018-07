Stoltenberg om det siste møtet med Amundsen: Vi snakket om alt vi skulle gjøre i årene som kommer

Jens Stoltenberg forteller om sitt siste møte med sin tidligere kollega og nære venn Hans Kristian Amundsen.

Den tidligere statssekretæren og Ap-toppen Hans Kristian Amundsen (58) ble søndag kveld funnet død etter en joggetur ved sitt hjemsted i Skoganvarre i Finnmark .

Da var det bare litt over en uke siden han og tidligere Ap-statsminister Stoltenberg møttes spontant på Lorry restaurant i Oslo etter at Stoltenberg hadde landet i Norge.

– Vi hadde en veldig fin fredagskveld og snakket om alt det vi skulle gjøre i årene som kommer og at vi egentlig ikke var gamle, han og jeg, fordi vi er født i samme år. I 1959. Så det var en fin, men helt uvirkelig siste kveld når vi vet hva som skjer en uke etterpå, sier han.

Bakgrunn: Hans Kristian Amundsen Født 2. desember 1959, fra Skoganvarre i Finnmark.

Bakgrunn som pressemann, blant annet i Dagbladet, Finnmark Dagblad og Arbeiderbladet. Var sjefredaktør i Nordlys i ni år. Startet som statssekretær ved Statsministerens kontor i juni i 2011.

Senere ble han sekretariatsleder for Aps stortingsgruppe, som han trakk seg fra – ifølge ham selv på grunn av samarbeidsproblemer med partisekretær Kjersti Stenseng.

Jobbet nå som direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bane NOR.

Nære venner

De to var nære venner og møttes i AUF på 1970-tallet og jobbet sammen på Statsministerens kontor.

– Han kom fra Finnmark, han hadde samisk bakgrunn, han var veldig intens og sterk i sin motstand mot utbyggingen av Alta-Kautokeino-vassdraget og mot oljeboring i nord, minnes Stoltenberg AUF-dagene.

Siden ble han pressemann, før han gikk tilbake til politikken igjen.

Amundsen var Stoltenbergs trofaste statssekretær og pressetalsperson fra 2011 til 2013 og spilte ifølge Stoltenberg en avgjørende rolle i hvordan Norge håndterte 22. juli 2011 på.

– Under 22. juli var han med på å formulere et budskap, som gjorde at Norge håndterte det på den måten vi gjorde. Han var viktig for Norge og for meg personlig, sier Stoltenberg.

Han sier det var «uvirkelig» å få beskjed om at Amundsen var død.

Siste møte på Lorry

Sindre Beyer, tidligere politisk rådgiver for Jens Stoltenberg , var også til stede på Lorry forrige helg. Han, Stoltenberg og Amundsen.

– Det var veldig fint, sånn sommerkvelder skal være. Det er veldig trist at han er borte, man fatter det ikke helt, sier han og omtaler Amundsen som en «fantastisk kollega og inspirator».

Beyer forteller at de tre tilfeldigvis møtte 10–15 Utøya-overlevende og pårørende denne kvelden på Lorry, kun to dager før 22. juli.

En av dem var Hanne Linaker, Utøya-pårørende og Arbeiderparti-politiker.

– Vi hadde lange, fine samtaler, sier hun.

– Vi snakket litt om 22. juli og om markeringen som skulle være på søndagen. Og litt om det som skjedde for syv år siden, men også løst og fast om hvordan det gikk med meg. Hans Kristian pratet litt om boken sin, forteller hun.

Dødsfallet kom som et «sjokk» på Linaker.

– Han Kristian var en veldig god mann, så det var en trist nyhet å få.

Tajik: – Humørfylt, tøff og tydelig

– Amundsen var humørfylt, tøff og tydelig. Du visste hvor du hadde han og han ga klare beskjeder om hva han mente i ulike saker. Det gjorde at mange hadde et sterkt inntrykk av han, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til VG.

Hun forteller at Amundsen en rekke ganger hjalp henne som statsråd.

Amundsen var inntil januar i år sekretariatsleder for Aps stortingsgruppe. Han var dermed sentral i varslingssakene i Ap den siste tiden.

– Han var opptatt av at sakene skulle behandles på en ryddig måte. Han viste omsorg for de kvinnene som valgte å fortelle sine historier, sier hun.

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre sier til VG at han har tapt «en nær politisk venn og en klok rådgiver som har vært veldig viktig for arbeiderpartiet»

I april gikk Støre og Amundsen en tur fra Sognsvann til Ullevålseter i Oslo, noe Støre kaller «den vanlige ruten».

– Vi satt i solen og drakk kaffe, minnes han.