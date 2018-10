Dette kan skje med statsbudsjettet: – KrFs veivalg vil avgjøre

INNENRIKS 2018-10-08T07:16:33Z

Regjeringen erkjenner at KrFs uavklarte veivalg gjør budsjettforhandlingene vanskelige. – Det er en utrolig brokete vei for regjeringen, sier professor emeritus ved UiO, Trond Nordby.

Publisert: 08.10.18 09:16 Oppdatert: 08.10.18 10:25

Ingen vet hva som vil skje med årets kanskje viktigste politiske sak: statsbudsjettet. Usikkerheten rundt årets statsbudsjett bunner ut i om KrF vil samarbeide med dagens regjering, eller om de går sammen med Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

Dersom KrF bestemmer seg for å samarbeide med Ap og Sp, er de trolig avhengig av støtte fra SV for å få flertall for et budsjett i Stortinget.

– KrF har ikke samarbeidet med SV i slike saker før. Budsjettet kan da bli en kinkig sak internt, dersom KrF, Ap, Sp og SV skal samarbeide, sier professor emeritus i statsvitenskap ved UiO, Trond Nordby.

KrFs flørt med Ap om regjeringssamarbeid skaper usikkerhet om regjeringen klarer å få det nødvendige flertallet i Stortinget for årets budsjett.

Erna Solberg: – Bygger på fem år samarbeid med KrF

Finansminister Siv Jensen erkjente mandag morgen at den politiske situasjonen er vanskelig for regjeringen. Siv Jensen understreker mandag formiddag at regjeringens budsjettet er tilpasset KrFs ønsker.

– Vi må huske at vi har samarbeidet i fem år, og KrF har påvirket budsjettet i alle disse årene. Mye av dette ligger også med i budsjettet for 2019, blant annet lærerreformen, sier finansminister Siv Jensen idet hun møter pressen før hun skal legge frem statsbudsjettet.

– Hvorfor skal KrF stemme for budsjettet du legger frem i dag?

– Jeg tror vi skal overlate til KrF å få anledning til å se gjennom budsjettet, kommentere på det, og gjøre sine vurderinger av hva de syns er bra, og hva de ønsker å forbedre ytterligere, sier Jensen videre.

Statsminister Erna Solberg (H) mener regjeringen har landet på et godt budsjettforslag.

– Men jeg regner med vi får kritikk. Vi har lagt til rette et budsjett som er godt for norsk økonomi, som tar vare på de store utfordringene i norsk økonomi fremover, sier statsminister Erna Solberg til pressen.

Statsministeren sier at budsjettet var ferdig lenge før KrF startet diskusjonen om retningsvalget.

– Samtidig bygger det jo på fem år med samarbeid med KrF og det bærer også budsjettet preg av.

– Hvor viktig er det å få med KrF på dette budsjettet?

– Vi vil ha budsjettet gjennom, så da er det jo viktig å få med KrF.

Det er mye i dette budsjettet som KrF vil bli glad for, svarer Solberg.

– KrFs veivalg vil avgjøre

Stortinget skal etter planen vedta neste års budsjett 27. november.

Forslaget regjeringen kommer med mandag, er altså startskuddet for den politiske dragkampen om milliardene Norge skal bruke neste år.

Midt i denne dragkampen skal KrF avgjøre om de vil samarbeide med Høyre, Frp og Venstre eller Ap og Sp i årene som kommer. VG har kartlagt hva de 190 delegatene vil stemme på under landsmøtet, men foreløpig er det helt åpent hva flertallet lander på 2. november.

KrF stortingsgruppe er delt, der fem av syv representanter ønsker samarbeid med dagens regjering, mens de to andre vil samarbeide med Ap og Sp. Partileder Knut Arild Hareide har tatt til ordet for samarbeid med venstresiden, mens partiets to nestlederne, Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad, ønsker samarbeid med dagens regjering. De tre skal bruke denne måneden på å møte partiets lokale grupper.

– KrFs veivalg vil avgjøre. At KrF godtar splittelse om hvilket budsjettforslag stortingspolitikerne skal stemme på, er lite trolig, selv om stortingsgruppen er åpent splittet om de vil samarbeide til høyre eller venstre, sier Nordby.

Hvilke parti som til slutt får flertall for sitt budsjettforslag, synes Nordby er vanskelig å si.

– Det er skjær i sjøen hele veien og på alle tider av båten. I Norge er det slik at partiene kan fremme egne budsjettforslag, som settes opp mot hverandre i Stortinget i tur og orden. Til slutt står vi da igjen med to forslag. Stortingsrepresentantene kan ikke stemme blankt, slik at det til slutt vil bli flertall for et budsjett, sier Nordby.

Trekker svensk parallell

Uklarhet rundt statsbudsjettet er ikke nytt i Norge.

– Særlig i 1997 var det en brokete situasjon, men budsjettet ble vedtatt i tide, sier Nordby, og hinter om at det kan være smart av KrF å starte budsjettsonderinger med Ap og Sp nå, selv om KrF ikke tar en endelig avgjørelse før 2. november.

Statsminister Erna Solberg (H) har signalisert til VG at hun nekter å samarbeide med KrF om budsjett, dersom hun bli kastet.

Nordby mener Solberg kan stille kabinettsspørsmål, som vil si at regjeringen trekker seg dersom de ikke får stortingsflertall for budsjettet.

– Det begynner å minne om en svensk situasjon, der det blir vanskelig å få parlamentarisk flertall for de politiske grupperinger. Norge er derimot det eneste landet i verden uten oppløsningsmulighet, som betyr at vi ikke kan holde nyvalg dersom stortingssammensetningen gjør det umulig å få flertall, avslutter Nordby.

Statsbudsjettet legges frem mandag klokken 10.00, noe VG skal følge tett.