ILLUSTRASJONSBILDE: Det hjelper ikke å hoste dersom man har fått hjerteinfarkt. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Faktisk.no: Nei, det hjelper ikke å hoste ved akutt hjerteinfarkt

INNENRIKS 2018-09-27T10:10:24Z

En påstand i et Facebook-innlegg som blir hyppig delt, står det at man vet å hoste kan hjelpe dersom man får hjerteinfarkt. Helt feil, viser faktasjekken.

Faktisk.no

Publisert: 27.09.18 12:10

I et kjedebrev som nå blir delt mye på Facebook står det at dersom man «hoster gjentatte ganger og veldig sterkt» kan bidra til å redde liv fra hjerteinfarkt.

Faktisk.no slår fast at et hjerteinfarkt i de aller fleste tilfeller skyldes at en av blodårene til hjertet tett seg. Da hjelper ikke hosting.