Justisministeren vil kunne sende barn til Kabul - forhandlinger i sluttfasen

KØBENHAVN (VG) Tor Mikkel Wara (Frp) vil være stolt hvis han blir den norske justisministeren som får på plass et omsorgssenter i Kabul – så Norge kan sende ut flere barn.

– Målet er for så vidt ikke å sende dem ut, målet er å sørge for at de aldri reiser. At de som er i Afghanistan ikke legger ut på den farefulle reisen for å komme til Norge, sier Wara.

I dag kan ikke Norge returnere barn som har fått avslag på asylsøknaden uten at barna har noen omsorgsperson som kan ta imot dem. Norske myndigheter har derfor, siden 2009, jobbet med å få på plass et omsorgssenter i Afghanistan.

Wara bekrefte rat de nå er i «sluttfasen» på forhandlingene for opprettelsen av et omsorgssenter i Kabul.

Kan sende ut ungdommer tidligere

I fjor høst ble det et storstilt politisk drama på Stortinget rundt ungdommene fra Afghanistan som ble kalt «oktoberbarna» . Hele 130 enslige mindreårige fylte da 18 år – og ble brått gamle nok til å sendes ut av Norge uten at en omsorgsperson tok imot dem.

Hvis Norge får på plass et omsorgssenter, vil myndighetene imidlertid ikke måtte vente på at barna blir 18 år og myndige.

– Du kan ha et omsorgssenter for dem der, ja. Det betyr at de har et senter som tar hånd om dem, sier justisministeren.

Norge: Bare 2 av 34 provinser er «utrygge»

Taliban er på fremmarsj i Afghanistan og kontrollerer blant annet store deler av den «norske» provinsen Faryab . UDIs mener at bare to av Afghanistans 34 provinser er utrygge.

De to er Helmand-provinsen i sør og Nangarhar-provinsen – hvor IS har fått fotfeste:

UDI mener imidlertid at det er trygt å sende asylsøkere til hovedstaden Kabul.

Visste du? Ingen barn eller mindreårige er blitt tvangsreturnert til Afghanistan i 2017 eller 2018. Én person har returnert frivillig - mot penger til en «ny start» . FNs barnekonvensjon definerer alle under 18 år som barn.

Visste du? Afghanske ungdom som reiser hjem til foreldrene får tilbud om 42.000 kroner

Tirsdag og onsdag var justisministeren på besøk hos den danske innvandringsministeren, som er med på arbeidet for å få åpnet et omsorgssenter.

– Det du gjør ved å ha et omsorgssenter der, er å tydelig vise at hvis du reiser til Norge, så kommer du tilbake, sier Wara.

Slik gjøres sikkerhetsvurderingene: Fagorganet Landinfo skriver rapporter om sikkerhetssituasjonen i Afghanistan. UDI bruker de rapportene og er de som vurderer om asylsøkere har behov for beskyttelse eller kan returneres til land og områder. UDI ligger under Justisdepartementet . Tersklene for å få asyl bestemmes av politikerne, men UDI har ansvaret for sikkerhetsvurderingene.

– Dere har fått massiv kritikk for dette omsorgssenteret, blant annet fra Redd Barna, som i Aftenposten gikk ut med at det er fullstendig uforsvarlig å sende barn tilbake til Afghanistan. Hvis du blir den første justisministeren som får på plass et slikt omsorgssenter, er det noe du vil være stolt av?

– Ja, jeg tror det vil være viktig. De barna kommer nærmere sin familie og vi unngår forhåpentligvis at barn og mindreårige legger ut på en slik tur, som er det aller viktigste, sier Wara til VG.

Wara: Dette gjenstår i forhandlingene

Han letter også på sløret på hva som gjenstår i forhandlingene i Kabul:

– Det står bare på de mer praktiske ting med afghanske motparter. Det er mye som skal på plass, det er et annet land, det er forhandlinger som skal skje. Du skal finne frem til alt fra lokalisering, penger og ansatte – og et regelverk, sier Wara.

– Tror du at du skal klare å garantere for sikkerheten deres i Kabul?

– Det er faglige vurderinger som ligger til grunn for hva som er sikre områder og ikke-sikre områder. Sånn som man nå har definert det, er det to områder som man ikke definerer som sikker. Kabul er ikke et av dem, svarer Wara.