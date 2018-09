Jeger til sykehus nesten seks timer etter skyteulykke i Vinje

INNENRIKS 2018-09-20T06:11:07Z

En jeger ble skadet i en skyteulykke i Rauland i Telemark onsdag ettermiddag. På grunn av dårlig vær tok det over fem timer før nødetatene kom fram og fikk ham ut.

NTB

Publisert: 20.09.18 08:11

Ifølge Varden er det en mann i 60-årene fra det sentrale Østlandet som har fått skuddskader i ansiktet og er fraktet til Ullevål sykehus med helikopter. Ifølge politiet har han mistet mye blod.

Medlemmer av jaktlaget blir avhørt for å bringe klarhet i hva som har skjedd. Fra da ulykken skjedde til Telemark Røde Kors klokken 23.18 meldte på Twitter at jegeren var fraktet ut, gikk det nesten seks timer.

Værproblemer

Skyteulykken skjedde inne på fjellet i Rauland, og et medlem fra den skadede mannens jaktlag ble varslet i 17.30-tiden om hva som hadde skjedd. Mannen ble varslet via en jaktradio og fikk tatt seg opp på en topp med mobildekning slik at han fikk varslet nødetatene.

Dårlig vær, dårlig kommunikasjon og et krevende terreng gjorde det imidlertid svært vanskelig for politi og helsepersonell å nå fram til stedet. Selv om det kun er mellom tre og fire kilometer i luftlinje til nærmeste kjørevei, tok turen flere timer. Værforholdene førte til at det var umulig for helikopter å fly inn, og både et ambulansehelikopter og et redningshelikopter måtte derfor snu, og helsepersonell måtte ta seg inn til fots.

Mye folk

Da nødetatene endelig kom fram litt før klokken 22 ble det bestemt at den skuddskadede mannen skulle bæres ut fra området av hjelpemannskaper fra Røde Kors. Planen var å bære ham ned til et vann og frakte han med båt til nærmeste kjørevei.

– Dette vil ta tid, opplyste Sørøst politidistrikt i 22.30-tiden onsdag kveld.

I alt var det sendt ut 18 mannskaper fra Røde Kors med fire ATV-er og en båt. En drøy time senere meldte de at jegeren var fraktet videre ut av Sea King, og at mannskapene som hadde hjulpet til var på vei tilbake og at aksjonen skulle avsluttes når mannskapene var ute av fjellet.