Nå kommer NATO: På disse stedene kan du vente deg trafikkproblemer

De neste tre månedene vil veiene i Midt-Norge og på Østlandet bli preget av militær trafikk. På flere steder kan du vente deg trafikale forsinkelser.

Bakgrunnen for den militære trafikken er NATOs storstilte øvelse, Trident Juncture .

Rundt 40 000 soldater fra 31 land vil fra 25. oktober til 7. november delta i den største NATO -øvelsen på norsk jord siden den kalde krigen.

Allerede fra fredag 7. september vil du kunne møte militære kolonner flere steder. En kolonne kan bestå av opp til tolv kjøretøy, og vil ikke kjøre raskere enn 80 kilometer i timen.

Har ankommet Fredrikstad

På Forsvarets hjemmesider opplyses det at over 10 000 kjøretøy kommer til Norge for å delta på øvelsen. Fredag ankom det danske lasteskipet Ark Germania, med 250 militære kjøretøyer og 70 containere med utstyr, Borg havn i Fredrikstad.

På Borg havn var også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) på plass.

– Først og fremst skal øvelsen få vist at vi er klare, og dette er et signal om at vi egentlig vil være i fred. Vi øver også for å slippe å bruke dette, sier Bakke-Jensen til NTB.

I løpet av helgen vil det gå rundt 20 militære kolonner fra Fredrikstad og nordover. Hovedveien som vil bli benyttet her er E6 Fredrikstad – Gardermoen (Sessvollmoen) – Rena.

Slik blir veinettet berørt

Store deler av landet, bortsett fra Nord-Norge, vil merke NATO-øvelsen.

– Dette er en utfordring for veinettet. Særlig der det ikke er full kapasitet, sier Fred Anton Mykland, prosjektleder for Statens vegvesen til NTB.

I Østfold blir riksvei 111 Fredrikstad – Årum, og E6 nordover fra Årum mest berørt av øvelsen, ifølge Statens vegvesen. Også E18, riksvei 22, fylkesvei 120 og riksvei 111 Årum – E18 vil bli brukt.

I Oslo og Akershus er det E6 som vil bli mest berørt. De militære kjøretøyene vil også ferdes på E18 Mysen – Vinterbro, E16 Kløfta – Skarnes, riksvei 22, riksvei 120, riksvei 159 og fylkesvei 152.

I Oppland vil øvelsen merkes best på E136 Møre og Romsdal grense – Dombås og E6 Dombås – Hjerkinn.

I Hedmark er det E6 Akershus grense – Kolomoen og riksvei 3 Kolomoen – Ulsberg som blir mest berørt. Også E16 Kløfta – Skarnes, fylkesvei 24 Skarnes – Stange og riksvei 2 Magnor – Elverum blir brukt.

I Trøndelag blir veinettet i størst grad berørt på følgende veier: E6 Skogn – Fredrikstad, E39 Klett – Molde, fylkesvei 30 Støren – Tynset, fylkesvei 31 Røros – Vauldalen, fylkesvei 65 Orkanger – Surnadalsøra og riksvei 3 Ulsberg – Elverum. Vegvesenet opplyser dessuten at alternative veiruter også vil bli benyttet for å begrense belastningen.

I Møre og Romsdal er det E39 Molde – Klett, E136 Åndalsnes – Dombås, riksvei 170 Kristiansund – Oppdal og fylkesvei 65 Surnadalsøra – Orkanger som blir mest berørt. Også her vil alternative veiruter bli benyttet.

Slik forholder du deg til militærtrafikken

Ifølge Statens vegvesen vil den militære trafikken før og etter øvelsen i stor grad foregå i militære kolonner, bestående av opp til tolv kjøretøy.

De ber trafikantene beregne litt ekstra kjøretid, og advarer om at trafikken vil kunne gå saktere enn normalt. Forbikjøring av militære kolonner frarådes på det sterkeste.

I tillegg opplyser Forsvaret at det vil være aktivitet langs vei og i utmark i områder hvor det er satt opp militære øvelsesskilt. Der ber de om at bilistene viser hensyn.

De opplyser også at det er viktig å huske at mange av deltagerne som deltar i øvelsen kan ha utfordringer med nordiske kjøreforhold:

«Mange militære kjøretøy er heller ikke veldig godt egnet for vanlig vei og nordiske forhold. Forsvaret ber derfor alle bilister og fotgjengere om å vise ekstra aktsomhet og holde god avstand til militære kolonner, for å ivareta sikkerheten best mulig,» heter det på Forsvarets nettsider .