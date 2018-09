Kilder til VG: Brekke ble presset av Telenor-ansatte om Svendsens avgang

INNENRIKS 2018-09-04T09:02:41Z

Konsernsjef Sigve Brekke ga ingen gode svar på kritiske spørsmål fra de ansatte i Telenor om hvorfor Berit Svendsen måtte gå, ifølge VGs kilder.

Publisert: 04.09.18 11:02 Oppdatert: 04.09.18 11:25

Klokken 11 møter Sigve Brekke og styreleder Gunn Wærsted pressen. Men allerede tirsdag formiddag ble det holdt allmøte i Telenors lokaler på Fornebu. Der skulle Sigve Brekke selv redegjøre for Berit Svendsens avgang og svare på spørsmål fra de ansatte i selskapet.

VG har snakket med kilder som var til stede som forteller at Brekke ble stilt opp mot ti spørsmål om saken under møtet.

En rekke ansatte valgte å stille konsernsjefen spørsmål under seansen ved å sende tekstmeldinger som ble lest opp. VGs kilder beskriver spørsmålene som «direkte» og «konfronterende».

Tirsdag morgen sendte Telenor ut en pressemelding hvor det ble annonsert at Berit Svendsen slutter i Telenor. Ny sjef for Norgevirksomheten blir Petter-Børre Furberg.

Kontrakt

Et av spørsmålene var hvorfor Berit Svendsen ikke kunne få fortsette som sjef i Telenor Norge. VGs kilder opplevde ikke at han ga noe svar på dette spørsmålet. Han skal blant annet ha pekt på at Svendsen hadde en kontrakt som snart ville utløpe som en av årsakene.

Berit Svendsen hadde frem til i dag sittet som sjef for Telenor Norge siden 2011, og fikk i mars i fjor et utvidet ansvar for Telenors virksomhet i hele Skandinavia.

De tillitsvalgte er kritiske til avgangen.

– Det er en mørk dag i Telenors historie. Og en trist dag for mange ansatte i Telenor Norge, som har mistet en leder som engasjerte og motiverte, sier tillitsvalgt Espen Smistad.

VG meldte forrige uke om internt drama i Telenor , hvor det er beskrevet maktkamp mellom Brekke og Svendsen. Hun skal selv ha fortalt til nære kolleger at hun ikke frivillig ville gå av som sjef.

– Forsøkte å finne løsning

– Jeg har forsøkt å finne en god løsning tilpasset Berits egne ønsker, og samtidig sikre utvikling av kompetanse og erfaring både for henne og andre. Jeg har stor respekt og forståelse for at utenlandsoppdrag ikke alltid passer. Nettopp derfor har jeg prøvd å imøtekomme Berits ønsker og behov. Siden Berit selv har vist et stort engasjement for å arbeide videre med Skandinavia og jeg ønsket å beholde henne i konsernledelsen, var nettopp ett av tilbudene å fortsette som sjef for denne regionen og overta etter meg som styreleder i Telenor Norge, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor i en pressemelding tirsdag morgen.

– Jeg forlater Telenor med en stolthet over å ha bidratt positivt til selskapets utvikling og vekst gjennom 30 år. Jeg har hatt gleden av å bli løftet opp og fram av fantastiske kolleger og medarbeidere. Sammen har vi tatt Telenor til nye høyder. Det har blitt lagt merke til også langt utenfor selskapet. Jeg ønsker alle venner og kolleger i Telenor lykke til videre. Nå skal jeg ta litt fri og nullstille meg før jeg helt sikkert gyver løs på nye, spennende oppgaver et annet sted, sier Berit Svendsen.

Hun får ifølge E24 med seg 9,94 millioner kroner, pluss pensjon, ut døren fra Telenor, inkludert 12 måneders lønn og aksjeverdier.

Petter-Børre Furberg blir ny administrerende direktør i Telenor Norge. Samtidig er Kaaren Hilsen ansatt som ny administrerende direktør for Telenor Sverige. Morten Karlsen Sørby er utnevnt til fungerende Cluster Head for Skandinavia etter Svendsen.