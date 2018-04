BER OM BARN: Statsminister Erna Solberg (H) sier det hadde vært bra for landet om det ble født flere barn. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Erna ber nordmenn få flere barn

Publisert: 06.04.18 22:38 Oppdatert: 06.04.18 23:29

GARDERMOEN (VG) Statsminister Erna Solberg (H) håper det norske folk vil bidra med flere barn.

– Det er klart vi ønsker at det fødes flere barn i Norge. Det hadde vært bra for landet vårt, sier statsminister Erna Solberg.

Landsmøte-drama

Det utgangspunktet bidrar til at hun ikke går veldig hardt ut og sier nei til eggdonasjon og andre løsninger for de som så inderlig ønsker seg barn, men som selv ikke klarer det:

Lørdag skal Høyres landsmøte igjen diskutere bioteknologi, blant annet eggdonasjon og surrogati.

Flertallsinnstillingen går ikke inn for å tillate eggdonasjon, men lørdag kan delegatene komme til å gå imot den innstillingen.

– Disse sakene er vanskelige, også de som dreier seg om ønsket om å få barn gjennom eggdonasjon. Men det er ikke der jeg synes den største etiske grensen går i forhold til bioteknologi. Den går i forhold til sorteringssamfunnet, sier hun:

– Den går på tiltak hvor vi begynner å sortere hvilke barn vi skal få. Om det er kjønn, egenskaper eller hvor mye vi skal bruke kartlegging av genmaterialet. Det er her jeg synes ting er farlig for utviklingen framover og det er det viktigste for meg, sier Solberg til VG.

– Sterke bånd

Hun fortsetter engasjert:

– Det er altså slik at grensene for å sortere barn, er en større utfordring enn å gå inn for ordninger som hindrer at folk får barn, fastslår hun.

– Vi ønsker at nordmenn skal få flere barn. Det handler altså ikke så mye om folk som ikke kan få barn på naturmetoden, ikke skal få hjelp, selv om jeg også mener at båndet mellom mor og egget er et sterkt bånd, og som jeg følelsesmessig synes er vanskelig.

– Når man hører deg og nestleder Jan Tore Sanner uttale dere om eggdonasjon, så høres det nesten ut som en bønn om å bli nedstemt av landsmøtet?

– Nei, men det er et uttrykk for at vi mener landsmøtet skal få bestemme dette uten at ledelsen legger for sterke føringer. Det er positivt at folk ønsker å få barn, men det må settes opp mot prinsipielle forhold og nødvendig grenseoppgang, for eksempel når det gjelder surrogati, sier hun:

– Blant annet fordi barn blir en markedsvare. Og jeg mener at der faren med bruken av ny teknologi er størst, ligger i å velge hva slags barn du skal få.

Vi får stadig færre barn

I dag fødes det 1,62 barn pr. kvinne i Norge, som er det laveste på mange år. For å opprettholde befolkningsveksten må norske kvinner føde gjennomsnittlig 2,1 barn hver. I 2009 lå norske kvinner på et toppnivå med 1,98 fødsler per kvinne. I 2010 sank det til 1,95 og så har tallene falt til 1,71 barn i 2016 og 1,62 i fjor.

– Det er ingen tvil om at det er behov for at det fødes flere barn i Norge, sier statsministeren.

– Hvorfor er det så få: Vi har en av verdens beste barnehageordninger, en av verdens beste foreldrepermisjonsordninger og kontantstøtte?

– I mange år ikke hatt samme nedgang som andre land og vi har forklart det med gode velferdsordninger. Jeg tror dette dreier seg om hvilke liv vi lever. Jeg fikk barn sent; jeg fikk barn da jeg var 36 og 38 år, sier hun og legger til:

– Det har å gjøre med å være på det stedet i livet hvor du har mann du har lyst til å ha barn med.

– Problemer med naturmetoden

– Hvorfor er det færre som får barn?

– Flere tar lenger utdanning som har bidratt til at alderen for førstegangsfødende har gått opp. Det er litt av utfordringene at jo høyere opp i alderen, jo flere har problemer med å få barn på naturmetoden. Fertiliteten blir mindre både på dame og herresiden: Det er noen biologiske grenser. En undersøkelse for en stund siden viser at en av syv må få hjelp med graviditeten, fordi såpass mange når en alder hvor fertiliteten blir dårligere.

– Vi bør begynne litt tidligere?

– Ja, men så kommer altså alle kravene vi har satt oss til hvordan livene våre skal leves; jobb og karriere.

– Vi bør ta en for samfunnet?

– Jeg håper at flere gjør det, men du må jo finne den du vil ha barn med. Jeg forstår jo det.

– Mange kvinner er for kritiske til mennene?

Nå ler statsministeren høyt.

– Vi må jo prøve og feile.